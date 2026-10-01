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Xã hội

Xây dựng môi trường không khói thuốc ở Trường THPT Cẩm Xuyên

Thu Cúc
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(Baohatinh.vn) - Việc triển khai các biện pháp để loại trừ khói thuốc lá tại Trường THPT Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nhằm bảo vệ sức khỏe của học sinh, góp phần xây dựng một môi trường học tập an toàn, lành mạnh, văn minh.

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Trường THPT Cẩm Xuyên và công an các xã: Thiên Cầm, Yên Hòa ký kết phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh trường học năm học 2026 – 2027.

Trường THPT Cẩm Xuyên hiện có 2 cơ sở dạy học (điểm chính tại xã Thiên Cầm và 1 phân hiệu tại xã Yên Hòa) với gần 2.500 học sinh, 59 lớp. Ngay từ đầu năm học, cùng với việc tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động dạy và học, nhà trường đặc biệt chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thầy Nguyễn Trọng Bắc - Bí thư Đoàn trường THPT Cẩm Xuyên cho biết: “Ban Giám hiệu và Đoàn trường đã xây dựng các nội dung tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá một cách cụ thể như: tác hại của thuốc lá, nhận diện thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng; giới thiệu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; các kỹ năng từ chối, tự bảo vệ bản thân trước những cám dỗ, rủ rê từ bạn bè và các trào lưu lệch chuẩn trong xã hội, đặc biệt là trên không gian mạng về hút thuốc lá... Những nội dung này được lồng ghép linh hoạt trong các môn học, các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, ngoại khóa..., tạo thành những chuỗi tuyên truyền thường xuyên, liên tục, giúp học sinh nắm vững các kiến thức, từ đó hình thành nhận thức đúng đắn để nói không với thuốc lá”.

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Trường THPT Cẩm Xuyên phối hợp với Trạm Y tế xã Thiên Cầm tổ chức khám sức khỏe cho học sinh trong năm học 2026–2027.

Thực tế cho thấy, nhận thức của học sinh Trường THPT Cẩm Xuyên về tác hại của thuốc lá ngày càng được nâng cao. Nhiều em không còn thụ động tiếp nhận thông tin mà đã chủ động bày tỏ quan điểm nói không với thuốc lá.

Em Nguyễn Gia Công – Bí thư Chi đoàn 11A17 chia sẻ: “Qua các giờ học trên lớp, các buổi tuyên truyền, chúng em ngày càng hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá. Do đó, em cũng như tất cả các bạn đều thường xuyên nhắc nhở nhau, luôn tránh xa thuốc lá, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền của nhà trường về phòng, chống tác hại của thuốc lá để cùng chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, trong lành”.

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Bản cam kết giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh về việc thực hiện nội quy, quy định của Trường THPT Cẩm Xuyên năm học 2026-2027, trong đó có nội dung về phòng, chống thuốc lá.

Bên cạnh việc thông qua các giờ học để cung cấp cho học sinh các kiến thức cần thiết nhằm tránh xa khói thuốc, Trường THPT Cẩm Xuyên còn phối hợp với công an các xã Thiên Cầm, Yên Hòa tổ chức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá lồng ghép với đảm bảo an toàn giao thông, ngăn ngừa tệ nạn xã hội, bạo lực học đường... Sau các buổi tuyên truyền, công an các xã đã tổ chức ký cam kết giữa nhà trường, học sinh và phụ huynh về chấp hành tốt các nội dung trên.

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Việc triển khai hữu hiệu các biện pháp phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, văn minh tại Trường THPT Cẩm Xuyên.

Với nỗ lực cao trong công tác tuyên truyền, giáo dục, việc phòng, chống tác hại của thuốc lá đã đạt được những kết quả khả quan, giúp các em nhận thức rõ về tác hại của thuốc lá và hình thành thói quen chủ động tránh xa thuốc lá.

Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục, chúng tôi sẽ chú trọng tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường để hình thành mạng lưới giám sát, hỗ trợ học sinh trong việc nói không với thuốc lá. Qua đó, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, văn minh.

Thầy Nguyễn Văn Cương – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên

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Tags:

#Phòng chống tác hại thuốc lá #Hà Tĩnh 4h #thuốc lá

Chủ đề Phòng chống thuốc lá

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