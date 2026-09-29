Hàng trăm người dân Hà Tĩnh sẵn sàng hiến máu cứu cháu bé gặp nạn

(Baohatinh.vn) - Sau tai nạn khiến cháu T.Đ.T. bị đứt rời bàn tay, hàng trăm người dân Hà Tĩnh đã sẵn sàng hiến máu, hỗ trợ phương tiện để tiếp sức cháu trong những ngày điều trị tại bệnh viện.
Ngày 28/9, cháu T.Đ.T. (SN 2018), học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Hương Khê (xã Hương Khê) gặp tai nạn khi một cổng làng đổ sập, đè trúng. Cháu đã được đưa đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An trong tình trạng mất nhiều máu.
Trước tình trạng nguồn máu dự trữ tại bệnh viện hạn chế, gia đình cháu T. đã kêu gọi hiến máu qua các kênh mạng xã hội. Thông tin nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trong các nhóm cộng đồng của người dân Hà Tĩnh và cả Nghệ An. Bước đầu ghi nhận có hàng trăm người có cùng nhóm máu B với cháu đã bày tỏ sẵn sàng đến bệnh viện hiến máu khi cần.
Theo chia sẻ của người nhà, đến ngày 29/9, cháu T. đã được truyền đủ lượng máu cần thiết. Tuy nhiên, theo trao đổi của các bác sĩ, trong những ngày tới cháu vẫn có thể cần tiếp tục được truyền máu.
Không chỉ đăng ký hiến máu, nhiều người dân ở quê nhà Hương Khê và các xã lân cận còn tìm cách hỗ trợ việc đi lại cho những người muốn đến bệnh viện. Đơn cử như Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Thành Travel (xã Hương Khê) đang sẵn sàng phương tiện taxi để đưa, đón miễn phí người hiến máu từ xã Hương Khê và các địa bàn lân cận đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An.
Anh Nguyễn Tiến Vũ - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Thành Travel cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đã liên hệ với gia đình cháu T. và một số người dân đăng ký hiến máu. Khi có thông tin cháu cần truyền máu, chúng tôi sẽ lập tức lên đường đưa bà con ra Nghệ An”.
Thông tin kêu gọi hiến máu tiếp tục được người dân chia sẻ để sẵn sàng nguồn máu hỗ trợ cháu T. trong những ngày điều trị tiếp theo.
Được biết, do phần cẳng tay của cháu T. bị dập nát nhiều, các bác sĩ chưa thể nối lại bàn tay vì nguy cơ phần nối bị hoại tử. Ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện kỹ thuật nối bàn tay vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân để tạm thời duy trì sự sống.
Khi phần cẳng tay ổn định, các bác sĩ sẽ chuyển bàn tay từ cẳng chân lên nối trở lại. Bệnh nhân cần được theo dõi thêm khoảng 5 - 7 ngày mới có thể đánh giá.
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