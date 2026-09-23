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Xã hội

Hà Tĩnh áp dụng hệ số cao nhất về dịch vụ sử dụng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Trần Vương (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Từ ngày 1/10/2026, Hà Tĩnh thuộc nhóm 5 - nhóm có hệ số cao nhất trong 5 nhóm địa phương - khi xác định đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

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Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh hướng dẫn người lao động thực hiện thủ tục bảo hiểm thất nghiệp.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 17/2026/TT-BNV quy định đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ BHTN.

Theo quy định mới, các địa phương được chia thành 5 nhóm để áp dụng hệ số khi xác định đơn giá dịch vụ sử dụng Quỹ BHTN. Hà Tĩnh thuộc nhóm 5 cùng Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Cao Bằng, Sơn La, Quảng Trị, Lai Châu, Điện Biên và Tuyên Quang.

Đây là các dịch vụ phục vụ việc thực hiện chính sách BHTN như tư vấn, giới thiệu việc làm; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; giải quyết trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo.

Đối với dịch vụ tư vấn, đơn giá được quy định 19,691 nghìn đồng/lượt; dịch vụ giới thiệu việc làm là 51,616 nghìn đồng/lượt. Hệ số nhóm địa phương lần lượt từ 0,62 ở nhóm 1 đến 2,86 ở nhóm 5. Như vậy, Hà Tĩnh áp dụng hệ số 2,86 đối với hai dịch vụ này.

Với dịch vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm, đơn giá là 317,241 nghìn đồng/lượt; dịch vụ trả kết quả hỗ trợ là 175,126 nghìn đồng/lượt. Hệ số nhóm 5 là 3,04, trong khi các nhóm còn lại lần lượt là 0,62; 1,00; 1,53 và 1,91.

Đối với nhóm dịch vụ giải quyết trợ cấp thất nghiệp, đơn giá gồm: tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 79,800 nghìn đồng/lượt; thông báo về việc tìm kiếm việc làm 15,468 nghìn đồng/lượt; tạm dừng hưởng 28,143 nghìn đồng/lượt; tiếp tục hưởng 28,748 nghìn đồng/lượt; chấm dứt hưởng 32,507 nghìn đồng/lượt; chuyển và tiếp nhận chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp 37,200 nghìn đồng/lượt. Hệ số nhóm 5 đối với nhóm dịch vụ này là 2,70.

Đối với dịch vụ tiếp nhận, giải quyết hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, đơn giá là 35,888 nghìn đồng/lượt đối với tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và 8,220 nghìn đồng/lượt đối với trả kết quả. Hệ số nhóm 5 là 3,17.

Các mức trên là đơn giá dịch vụ sử dụng Quỹ BHTN, được dùng làm căn cứ xác định chi phí thực hiện các dịch vụ theo quy định; không phải mức trợ cấp thất nghiệp người lao động được nhận và cũng không phải khoản người lao động phải đóng thêm khi thực hiện các thủ tục BHTN.

Thông tư 17/2026/TT-BNV áp dụng đối với tổ chức dịch vụ việc làm công được giao thực hiện chính sách BHTN, cơ quan quản lý nhà nước về việc làm, cơ quan Bảo hiểm xã hội và các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng Quỹ BHTN.

Quy định mới được áp dụng từ ngày 1/10/2026.

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Tags:

#Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp #đơn giá dịch vụ sự nghiệp công #Thông tư số 17/2026/TT-BNV

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