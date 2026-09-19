Huy động nguồn lực, triển khai hiệu quả Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Ủy ban MTTQ tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 (từ 17/10 - 18/11/2026) Trong đó, tập trung vào những nội dung trọng tâm như: vận động, huy động nguồn lực cho công tác giảm nghèo; đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện giảm nghèo bền vững; chăm lo, hỗ trợ người nghèo bằng những hình thức phù hợp, thiết thực.

Tập trung nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo là nội dung trọng tâm trong kế hoạch triển khai Tháng cao điểm "Vì người nghèo". Trong ảnh: Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Đức Thọ khởi công nhà ở cho gia đình khó khăn trên địa bàn.

Triển khai kế hoạch, Ban Vận động Quỹ Cứu trợ tỉnh đã ban hành quyết định phân bổ hơn 9,8 tỷ đồng để hỗ trợ 817 mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với mức hỗ trợ 12 triệu đồng/mô hình. Hoạt động trao mô hình sinh kế dự kiến được tổ chức trong tháng 10/2026.

Tại cơ sở, các địa phương, đơn vị cũng nhanh chóng cụ thể hóa chủ trương bằng những phần việc phù hợp với điều kiện thực tế. Ở xã Trường Lưu, tinh thần chủ động được thể hiện ngay trong công tác chuẩn bị cho Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm nay.

Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026, xã Trường Lưu sẽ tích cực huy động nguồn lực xây dựng nhà ở cho người dân.

Ủy ban MTTQ xã đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phân công cụ thể cho các tổ chức đoàn thể, ban công tác mặt trận thôn; đồng thời, gửi thư ngỏ kêu gọi ủng hộ người nghèo tới cơ quan, trường học, doanh nghiệp và con em xa quê. Cách làm này không chỉ tạo thêm nguồn lực hỗ trợ người nghèo mà còn góp phần đưa công tác vận động trở thành hoạt động chung của cả cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trường Lưu cho biết: “Trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, địa phương sẽ khởi công 8 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 720 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Qua đó, nâng tổng số nhà ở đã được xây dựng cho người nghèo trên địa bàn từ đầu năm đến nay lên 50 nhà. Cùng với đó, địa phương sẽ tổ chức thăm hỏi, trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Xã Tứ Mỹ tập trung huy động nguồn lực hỗ trợ nhà ở, mô hình sinh kế để tạo thêm điểm tựa bền vững cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Chuỗi hoạt động an sinh xã hội và vì người nghèo cũng đang được xã Tứ Mỹ xây dựng kế hoạch triển khai với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ kết quả”. Theo đó, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ linh động trong công tác huy động nguồn xã hội hóa để xây dựng, sửa chữa nhà ở; trao tặng mô hình sinh kế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban MTTQ xã cũng phát động phong trào ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, triển khai sâu rộng tại 12 thôn trên địa bàn. Các tổ chức đoàn thể như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh… chủ động đăng ký những phần việc phù hợp, góp phần giúp đoàn viên, hội viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng chung tay để triển khai hiệu quả Tháng cao điểm "Vì người nghèo".

Ông Trần Kim Chi - Phó Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ cho biết: “Địa phương đang tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ khó khăn trước mùa mưa bão. Trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, xã sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực, tổ chức những hoạt động hỗ trợ thiết thực, sát với nhu cầu của từng đối tượng. Qua đó, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, để mỗi người dân có hoàn cảnh khó khăn đều được quan tâm, sẻ chia và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”.

Có thể thấy, điểm chung trong các hoạt động hướng tới Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm nay không chỉ dừng ở việc trao quà, hỗ trợ trước mắt mà hướng đến tạo dựng những điểm tựa lâu dài hơn cho người dân. Từ những nguồn lực được kết nối, những phần việc thiết thực được triển khai, thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn có cơ hội ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.