Đề xuất bổ sung trường hợp được miễn phí sử dụng cao tốc

Bổ sung xe chở hài cốt liệt sĩ, xe cứu trợ vào diện miễn phí

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2024/NĐ-CP ngày 10/10/2024 của Chính phủ quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.

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Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung một số trường hợp được miễn phí sử dụng đường bộ cao tốc.

Cụ thể, xe, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ có văn bản xác nhận di chuyển hài cốt liệt sĩ theo quy định được đề xuất đưa vào diện miễn phí.

Theo Bộ Xây dựng, việc bổ sung quy định này nhằm thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân và trách nhiệm của cộng đồng, xã hội đối với người có công.

Một nhóm phương tiện khác được đề xuất miễn phí là xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa cứu trợ đến những vùng bị thiên tai theo quyết định huy động hoặc theo văn bản điều phối của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo cơ quan soạn thảo, quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa cứu trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, thiên tai, qua đó hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Dự thảo cũng sửa đổi quy định về xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa đến những nơi bị thảm họa hoặc vùng có dịch bệnh theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp khi xảy ra thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm.

Xe làm nhiệm vụ quản lý đường bộ cũng được đề xuất miễn phí

Bên cạnh các phương tiện phục vụ hoạt động tri ân, cứu trợ, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung trường hợp miễn phí đối với xe của cơ quan quản lý đường bộ thực hiện nhiệm vụ trên tuyến cao tốc.

Theo Bộ Xây dựng, các cơ quan quản lý đường bộ và lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên thực hiện tuần kiểm, kiểm tra hiện trường, xử lý sự cố, bảo đảm an toàn giao thông cũng như kiểm tra công tác quản lý thu phí sử dụng đường bộ cao tốc.

Các phương tiện này hoạt động để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, duy trì điều kiện khai thác và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến, không phục vụ mục đích kinh doanh hoặc vận tải thương mại.

Do đó, dự thảo đề xuất miễn phí đối với xe của cơ quan quản lý đường bộ làm nhiệm vụ kiểm tra công tác quản lý thu phí sử dụng đường bộ cao tốc, tuần kiểm, kiểm tra hiện trường, xử lý sự cố và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc phạm vi quản lý.

Theo Bộ Xây dựng, việc miễn phí giúp các phương tiện thực hiện nhiệm vụ không bị chậm trễ bởi thủ tục soát vé. Đồng thời, quy định này có thể giảm bớt các thủ tục thanh quyết toán, hoàn trả chi phí sử dụng đường bộ từ ngân sách nhà nước đối với cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ.

Từ đó, Điều 6 của Nghị định số 130/2024/NĐ-CP được đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng thêm ba nhóm trường hợp miễn phí gồm xe, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ; xe vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng bị thiên tai theo quyết định huy động hoặc văn bản điều phối của cơ quan có thẩm quyền; và xe của cơ quan quản lý đường bộ thực hiện nhiệm vụ trên tuyến.