[QUIZ] Tỷ lệ xét Chiến sĩ thi đua cơ sở thay đổi thế nào từ 1/10?

Giải thích
Điều 5 quy định tỷ lệ xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" không quá 10% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến".
Sáng kiến hoặc nhiệm vụ khoa học, công nghệ có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trong phạm vi cơ quan, đơn vị là căn cứ để xét tặng danh hiệu thi đua nào?
Giải thích
Sáng kiến có hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng hoặc nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có phạm vi ảnh hưởng trong cơ quan, đơn vị thì được đề nghị xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
Cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được hưởng mức tiền thưởng bằng bao nhiêu lần mức lương cơ sở?
Giải thích
Cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được tặng bằng, khung và được hưởng mức tiền thưởng bằng 01 lần mức lương cơ sở
Quy định về việc bình xét danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" đối với cá nhân mới tuyển dụng như thế nào?
Giải thích
Theo quy định, không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với cá nhân mới được tuyển dụng dưới 06 tháng
Mức tiền thưởng kèm theo danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" đối với cá nhân là bao nhiêu?
Giải thích
Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” dành cho cá nhân có mức tiền thưởng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở.
Khi cá nhân chuyển công tác mà có thời gian làm việc ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên, việc bình xét danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" đòi hỏi điều kiện thủ tục gì?
Giải thích
Việc bình xét do cơ quan/đơn vị mới thực hiện; trường hợp cá nhân có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên bắt buộc phải lấy ý kiến nhận xét của cơ quan cũ.
Giải thích
Đối với khóa đào tạo từ 01 năm trở lên, thời gian học tập được tính để bình xét; ngoài tiêu chuẩn chung, cá nhân phải chấp hành tốt quy định, hoàn thành nhiệm vụ học tập, đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên hoặc được cấp chứng nhận hoàn thành.
Trường hợp cá nhân nữ lãnh đạo, quản lý không thuộc đối tượng điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm như thế nào so với quy định chung?
Giải thích
Khoản 7 Điều 4 quy định thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến đối với cá nhân là nữ lãnh đạo, quản lý được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung.
Theo quy định phải trích bao nhiêu phần trăm từ Quỹ thi đua, khen thưởng của từng cấp để chi cho công tác tổ chức phát động, chỉ đạo, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và tuyên truyền điển hình tiên tiến?
Giải thích
Điểm b khoản 2 Điều 50 quy định trích 20% trong tổng quỹ thi đua, khen thưởng của từng cấp để chi tổ chức phát động, chỉ đạo triển khai, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; công tác tuyên truyền, phổ biến nhân điển hình tiên tiến, học tập, trao đổi kinh nghiệm về thi đua, khen thưởng; kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; họp xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.
Để đề nghị tặng danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ", tỷ lệ phiếu đồng ý tối thiểu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phải đạt là bao nhiêu?
Giải thích
Khoản 5 Điều 30 quy định đối với danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ" phải có tỷ lệ phiếu đồng ý của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp từ 80% trở lên.
Mức tiền thưởng kèm theo danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được quy định bằng bao nhiêu lần mức lương cơ sở?
Giải thích
Điểm a khoản 1 Điều 53 quy định cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở.