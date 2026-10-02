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[QUIZ] Tỷ lệ xét Chiến sĩ thi đua cơ sở thay đổi thế nào từ 1/10?

Công Ngọc
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(Baohatinh.vn) - Nghị định 368/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng trong đó tỷ lệ xét Chiến sĩ thi đua cơ sở có nhiều thay đổi so với trước.

Theo quy định tại Nghị định, tỷ lệ xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" tối đa là bao nhiêu trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến"?

Sáng kiến hoặc nhiệm vụ khoa học, công nghệ có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trong phạm vi cơ quan, đơn vị là căn cứ để xét tặng danh hiệu thi đua nào?

Cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được hưởng mức tiền thưởng bằng bao nhiêu lần mức lương cơ sở?

Quy định về việc bình xét danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" đối với cá nhân mới tuyển dụng như thế nào?

Mức tiền thưởng kèm theo danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" đối với cá nhân là bao nhiêu?

Khi cá nhân chuyển công tác mà có thời gian làm việc ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên, việc bình xét danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" đòi hỏi điều kiện thủ tục gì?

Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên cần đáp ứng điều kiện gì về kết quả học tập để được bình xét danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến"?

Trường hợp cá nhân nữ lãnh đạo, quản lý không thuộc đối tượng điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm như thế nào so với quy định chung?

Theo quy định phải trích bao nhiêu phần trăm từ Quỹ thi đua, khen thưởng của từng cấp để chi cho công tác tổ chức phát động, chỉ đạo, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và tuyên truyền điển hình tiên tiến?

Để đề nghị tặng danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ", tỷ lệ phiếu đồng ý tối thiểu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phải đạt là bao nhiêu?

Mức tiền thưởng kèm theo danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được quy định bằng bao nhiêu lần mức lương cơ sở?

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Tags:

#Nghị định 368/2026/NĐ-CP #tiêu chí xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở #Chiến sĩ tiên tiến

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