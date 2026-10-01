[QUIZ] Ngày Quốc tế Người cao tuổi được tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?

(Baohatinh.vn) - Ngày Quốc tế Người cao tuổi nhằm nâng cao nhận thức về những vấn đề người cao tuổi đối mặt, ghi nhận những đóng góp đối với gia đình, xã hội và thúc đẩy bảo vệ quyền, lợi ích của người cao tuổi.
Ngày Quốc tế Người cao tuổi được tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?
Giải thích
Ngày 14/12/1990, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết lấy ngày 1/10 hằng năm là Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Ngày Quốc tế Người cao tuổi đầu tiên được tổ chức vào ngày 1/10/1991.
Ngày này nhằm nâng cao nhận thức về những vấn đề mà người cao tuổi đang phải đối mặt, trong đó có quá trình lão hóa và tình trạng ngược đãi, lạm dụng người cao tuổi.
Đây cũng là dịp ghi nhận những đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình và xã hội, đồng thời thúc đẩy các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích của người cao tuổi.
Người cao tuổi nhất thế giới còn sống hiện nay là người nước nào?
Giải thích
Theo xác nhận của Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness, người cao tuổi nhất thế giới còn sống là bà Ethel Caterham, người Anh. Bà Caterham sinh ngày 21/8/1909 tại Shipton Bellinger, vùng Hampshire, miền Nam nước Anh, là con áp út trong gia đình có 8 anh chị em.
Theo CNN, bà đã đón sinh nhật lần thứ 117 vào ngày 21/8/2026. Hiện bà sống tại một cơ sở chăm sóc ở thành phố Surrey, cách Thủ đô London khoảng 40 km.
Trong khi đó, kỷ lục người cao tuổi nhất trong lịch sử vẫn thuộc về cụ bà Jeanne Calment, người Pháp, qua đời vào năm 1997 với 122 tuổi 164 ngày.
Việt Nam chính thức bắt đầu quá trình già hóa dân số từ năm nào?
Giải thích
Việt Nam bắt đầu quá trình già hóa từ năm 2011, dự kiến chỉ sau 23 năm, đến năm 2034, sẽ bước vào giai đoạn dân số già, khi tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên đạt 14% và vượt 21% năm 2050. Với tốc độ già hóa rất nhanh trong khi mức thu nhập chưa cao, già hóa không chỉ là bài toán dân số, mà là bài toán về mô hình phát triển.
Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ người cao tuổi đã được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe tại Việt Nam là bao nhiêu?
Giải thích
Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, cả nước hiện có hơn 2,5 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, 1,2 triệu người cao tuổi được hưởng chính sách ưu đãi đối với người có công, 80% được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, hơn 69% được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần/năm...
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, công tác người cao tuổi vẫn còn những hạn chế. Tỷ lệ người cao tuổi được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội mới đạt khoảng 42% trong năm 2025, thấp hơn so với mục tiêu là 55%.
Đời sống của một bộ phận người cao tuổi, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, miền núi còn khó khăn. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi công lập, ngoài công lập còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng; người cao tuổi gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận thị trường lao động; thiếu nhân lực chăm sóc người cao tuổi…
Theo lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, đến năm nào lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 62 và lao động nữ nghỉ hưu ở tuổi 60?
Giải thích
Căn cứ theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.
Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
Năm 2026 tuổi nghỉ hưu của nam là 61 tuổi 6 tháng và nữ là 57 tuổi. Năm 2027, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi 9 tháng, lao động nữ sẽ là 57 tuổi 4 tháng.
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