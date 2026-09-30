Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

[Infographic] Mức tiền thưởng mới nhất của danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở từ 1/10

Huyền Trang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Chính phủ vừa quy định chi tiết mức tiền thưởng đối với các danh hiệu thi đua, áp dụng cho cả cá nhân và tập thể, trong đó có danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

untitled.png

Tin liên quan

Tags:

#tiền thưởng #chiến sĩ thi đua #cơ sở #mức thưởng #thưởng thi đua

Chủ đề LUẬT MỚI - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Ngăn bạo lực, giữ bình yên mái ấm gia đình

Ngăn bạo lực, giữ bình yên mái ấm gia đình

Dù bạo lực gia đình tại Hà Tĩnh đã giảm đáng kể, những góc khuất âm ỉ vẫn tồn tại. Việc nhận diện và ngăn chặn nguy cơ từ sớm là chìa khóa để giữ gìn mái ấm an toàn, bình yên.
i-HaTinh, từ phản ánh đến niềm tin

i-HaTinh, từ phản ánh đến niềm tin

Từ những phản ánh rất cụ thể trong đời sống, i-HaTinh đang tạo nên một cách kết nối mới giữa người dân Hà Tĩnh và chính quyền. Mỗi vấn đề được tiếp nhận, xử lý kịp thời đã góp phần tạo dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân.
Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Tết Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn

Tết Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn

Chiều 24/9, nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm, tặng quà các em học sinh tại Trường tiểu học Quang Trung - phân hiệu 1 (phường Trần Phú) và các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!