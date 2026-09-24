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Nữ bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai trở thành Đại sứ quỹ quốc tế về điều trị ung thư

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PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, được Quỹ Oncidium (Bỉ) bổ nhiệm làm Đại sứ, trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam trong mạng lưới quốc tế này.

Thông tin được Quỹ Oncidium công bố trên trang chính thức, giới thiệu các đại sứ mới từ Bangladesh, Ai Cập và Việt Nam. PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương là đại diện đầu tiên và hiện là người Việt Nam duy nhất trong mạng lưới đại sứ của Quỹ này.

Quỹ Oncidium là tổ chức phi lợi nhuận quốc tế có trụ sở tại Bỉ, tập trung thúc đẩy khả năng tiếp cận các phương pháp y học hạt nhân chính xác, trong đó có liệu pháp bức xạ trúng đích (Targeted Radionuclide Therapy - TRT) và liệu pháp phóng xạ gắn ligand (Radioligand Therapy - RLT). Các phương pháp này dựa trên nguyên lý đưa chất phóng xạ gắn với phân tử có khả năng nhận diện tế bào ung thư đến đúng vị trí tổn thương.

Quỹ hiện có hơn 140 đại sứ chuyên môn tại 63 quốc gia, kết nối hơn 800 trung tâm điều trị bằng các liệu pháp phóng xạ trúng đích trên thế giới.

PGS Phương có gần 20 năm theo đuổi lĩnh vực ung thư. Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2001, hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư tại Việt Nam và Pháp. Năm 2013, chị nhận bằng Tiến sĩ và năm 2018 được phong hàm Phó giáo sư. Tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS Phương cùng đồng nghiệp tham gia triển khai nhiều kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị ung thư, như PET/CT, điều trị đích, điều trị miễn dịch và xét nghiệm gene.

PGS Phương cho biết y học hạt nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong điều trị một số bệnh ung thư. Khác với các phương pháp điều trị truyền thống tác động tương đối rộng, liệu pháp phóng xạ trúng đích hướng đến đưa bức xạ đến các tế bào mang đích phân tử phù hợp. Lựa chọn người bệnh và loại thuốc phóng xạ phù hợp cần dựa trên đặc điểm sinh học của khối u, kết quả chẩn đoán hình ảnh và đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh.

Bên cạnh công tác chuyên môn, PGS Phương còn tham gia các chương trình khám, sàng lọc ung thư cho phụ nữ tại những khu vực khó khăn. Chị từng nhận Giải thưởng Đặng Thùy Trâm do Thành đoàn Hà Nội trao tặng.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Viện Y học hạt nhân và Ung bướu. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai
PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Viện Y học hạt nhân và Ung bướu. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng việc PGS Phương tham gia mạng lưới Đại sứ Quỹ Oncidium tạo thêm một kênh để các chuyên gia trong nước kết nối với cộng đồng y học hạt nhân quốc tế. Việc Việt Nam có đại diện trong mạng lưới này được kỳ vọng tạo thêm cầu nối để các tiến bộ về y học hạt nhân, đặc biệt các liệu pháp phóng xạ trúng đích, được cập nhật và tiếp cận rộng hơn trong thực hành điều trị ung thư trong nước.

Mục tiêu của Quỹ Oncidium là hỗ trợ các quốc gia, đặc biệt những nơi còn hạn chế về nguồn lực, mở rộng khả năng tiếp cận các liệu pháp y học hạt nhân tiên tiến. Thông qua các chương trình như RLT-Connect, Quỹ kết nối các trung tâm điều trị, chuyên gia và nguồn lực quốc tế, đồng thời hướng tới hỗ trợ dược chất phóng xạ cho một số người bệnh chưa được bảo hiểm chi trả đầy đủ chi phí điều trị kỹ thuật cao.

Lê Nga/vnexpress.net
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