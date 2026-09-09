Hà Tĩnh góp ý nhiều nội dung quan trọng vào chiến lược phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Chiều 9/9, Bộ Y tế tổ chức hội thảo xin ý kiến xây dựng chiến lược quốc gia phát triển nền y học cổ truyền (YHCT) Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo dự thảo, mục tiêu cốt lõi của chiến lược sẽ là đưa YHCT chuyển đổi mạnh mẽ từ bảo tồn theo kinh nghiệm sang phát triển có chiến lược dựa trên bằng chứng khoa học. Phát triển YHCT là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn di sản. Thúc đẩy nghiên cứu, đánh giá hiệu quả YHCT dựa trên các bằng chứng khoa học rõ ràng.

Đẩy mạnh mô hình kết hợp YHCT và y học hiện đại trong toàn bộ hệ thống khám, chữa bệnh, trong đó, đến năm 2030 tỷ lệ khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT, kết hợp YHCT với y học hiện đại đạt 15% ở cấp chuyên sâu, 25% ở cấp cơ bản và 40% ở cấp ban đầu. Xây dựng và chuẩn hóa thương hiệu quốc gia cho dược liệu và các dịch vụ YHCT hướng tới vươn tầm quốc tế.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Sở Y tế Hà Tĩnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung góp ý vào các nội dung trọng tâm như: hoàn thiện hành lang pháp lý, chính sách đãi ngộ và cơ chế tài chính cho y dược cổ truyền; phát triển vùng trồng dược liệu sạch, công nghiệp chế biến dược liệu đạt chuẩn. Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực chuyên ngành y dược cổ truyền tại các cơ sở trọng điểm.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định, Hà Tĩnh đồng tình với định hướng phát triển YHCT theo hướng toàn diện, kết hợp hài hòa với y học hiện đại, gắn với phát triển dược liệu, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực và phát triển kinh tế sức khỏe.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại hội thảo.

Đồng thời, góp ý vào dự thảo chiến lược một số nội dung cơ bản như: các bộ, ngành cần có lộ trình và các giải pháp hỗ trợ cụ thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị và phát triển dịch vụ YHCT tuyến cơ sở. Có chính sách mạnh hơn để phát triển nguồn nhân lực và dược liệu, nhất là nghiên cứu cơ chế đào tạo, đào tạo lại, đào tạo chuyên sâu; tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, bệnh viện và địa phương; có chính sách thu hút, đãi ngộ nhân lực YHCT, nhất là tại tuyến cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, chiến lược quốc gia cần quan tâm đặc biệt đến bảo tồn và phát huy di sản của các danh y, nhất là Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; trong đó, nghiên cứu khả năng hình thành tại Hà Tĩnh một trung tâm bảo tồn quốc gia về y học cổ truyền. Đây sẽ trở thành một điểm nhấn trong việc bảo tồn và quảng bá giá trị y học cổ truyền Việt Nam; quy hoạch xây dựng vùng trồng dược liệu tại Hương Sơn và có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chế biến sâu các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu gắn với truy xuất nguồn gốc. Xây dựng tuyến du lịch sức khỏe Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác với hệ sinh thái từ tham quan vùng trồng dược liệu, các sản phẩm được chế biến từ dược liệu, quần thể di tích của Đại danh y cho đến trải nghiệm dịch vụ suối nước nóng; tổ chức ngày hội Hải Thượng Lãn Ông mang tầm vóc quốc gia.

Kết luận hội thảo, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, chiến lược quốc gia phát triển nền y học cổ truyền (YHCT) Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có vai trò hết sức quan trọng, gắn với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, vừa bảo tồn, kế thừa và phát huy tinh hoa, bản sắc văn hóa dân tộc. Chiến lược sẽ định hướng cho sự phát triển bền vững của nền YHCT trong giai đoạn mới. Vì vậy, đề nghị tổ soạn thảo chiến lược tiếp thu đầy đủ góp ý của các đại biểu nhất là liên quan đến mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm, vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương trong thực hiện chiến lược, qua đó, hoàn thiện dự thảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.