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Qua khám sàng lọc, phát hiện nhiều người rối loạn sức khỏe tâm thần

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Trong đợt khám sàng lọc các rối loạn tâm thần trong cộng đồng tại 12 xã, phường, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh đã phát hiện 299 trường hợp có các rối loạn.

Vừa qua, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh đã tổ chức các đợt khám sàng lọc các rối loạn tâm thần trong cộng đồng tại một số xã, phường trong tỉnh. Tại các buổi khám sàng lọc lưu động, người dân thuộc mọi lứa tuổi đã được đội ngũ y, bác sĩ chuyên khoa thăm khám trực tiếp.

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Người dân được các bác sĩ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh về tại trạm y tế để thăm khám, sàng lọc.

Người dân được kiểm tra, đánh giá toàn diện qua các bài trắc nghiệm tâm lý chuyên sâu, chẩn đoán các biểu hiện phổ biến như: mất ngủ kéo dài, lo âu, trầm cảm, suy giảm trí nhớ ở người già hoặc các dấu hiệu tự kỷ, áp lực học đường ở trẻ nhỏ.

Qua khám sàng lọc các rối loạn về sức khỏe tâm thần cho 370 trường hợp tại 12 xã, phường gồm: Can Lộc, Thành Sen, Trần Phú, Thạch Hà, Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh, Sơn Tây, Vũng Áng, Sông Trí, Yên Hòa, Thiên Cầm, Sơn Kim 1, đã phát hiện 299 trường hợp có các rối loạn về sức khỏe tâm thần.

Song song với hoạt động chuyên môn, các y bác sĩ còn lồng ghép công tác truyền thông, tư vấn tâm lý trực tiếp cho người bệnh cũng như người nhà người bệnh. Hoạt động này giúp người dân dần thay đổi nhận thức, xóa bỏ rào cản mặc cảm, tự ti hoặc sợ bị kỳ thị đối với các bệnh lý về tâm thần.

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Một số trường hợp các bác sĩ còn đến tận nhà để khám và tư vấn.

Một trong những kết quả đạt được của các đợt tầm soát là nâng cao nhận thức cho người dân về sức khỏe tâm thần. Qua sàng lọc, các trường hợp có các rối loạn về tâm thần đều được các y bác sỹ tư vấn điều trị kịp thời. Đồng thời, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các địa phương nâng cao công tác quản lý người mắc các rối loạn về tâm thần tại cộng đồng. Khi có bệnh nhân kích động, đập phá, chống đối, cần thông tin kịp thời với bệnh viện để khống chế, đưa xuống bệnh viện điều trị, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn và tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Bác sĩ Võ Thanh Hùng – Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh

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Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

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