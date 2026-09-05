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Nói không với khói thuốc trong cơ sở y tế, thêm an toàn cho người bệnh

Ánh Nguyên - Nhật Thắng
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(Baohatinh.vn) - Từ những biển cấm hút thuốc đến việc thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo dựng môi trường khám, chữa bệnh văn minh, an toàn.

Không khói thuốc là yêu cầu trong xây dựng môi trường bệnh viện văn minh, an toàn; đồng thời thể hiện trách nhiệm của cơ sở y tế trong bảo vệ sức khỏe người bệnh, người nhà và cán bộ y tế. Với mục tiêu đó, Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh (phường Bắc Hồng Lĩnh) đang từng bước xây dựng môi trường khám, chữa bệnh không khói thuốc.

Ngay từ khu vực cổng vào, người bệnh và người nhà khi đến Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh dễ dàng bắt gặp các biển, bảng tuyên truyền với thông điệp về tác hại của thuốc lá và quy định không hút thuốc trong khuôn viên cơ sở y tế.

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Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh đang nỗ lực xây dựng một môi trường khám, chữa bệnh không khói thuốc.

Tại các khoa, phòng, hành lang, khu vực chờ khám và điều trị, nội dung tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá được lồng ghép với các hoạt động truyền thông chăm sóc sức khỏe. Cán bộ y tế thường xuyên nhắc nhở người bệnh, người nhà không hút thuốc trong khuôn viên trung tâm. Việc xây dựng môi trường không khói thuốc được trung tâm xác định không chỉ dừng ở việc đặt biển cấm hút thuốc mà phải tạo thành ý thức, thói quen của cán bộ y tế, người bệnh và người nhà.

Đặc biệt, với đặc thù là cơ sở khám, chữa bệnh, nơi tập trung nhiều người có sức khỏe yếu, người cao tuổi, trẻ em và người mắc các bệnh lý hô hấp, tim mạch... nên việc kiểm soát khói thuốc càng có ý nghĩa thiết thực. Khói thuốc không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người hút mà còn gây tác động đến những người xung quanh thông qua hút thuốc thụ động.

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Tăng cường công tác tuyên truyền trực quan.

Ông Trần Văn Thành (xã Đức Thịnh) cho biết: “Tôi thấy khuôn viên của Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh khá sạch sẽ, thoáng mát, đặc biệt là không có tình trạng hút thuốc trong khu vực khám, chữa bệnh. Điều này khiến người bệnh và người nhà cảm thấy rất dễ chịu, yên tâm”.

Theo các chuyên gia y tế, thuốc lá là một trong những yếu tố gây nguy cơ mắc nhiều bệnh không lây nhiễm, trong đó có bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và ung thư. Vì vậy, môi trường bệnh viện không khói thuốc vừa góp phần hạn chế phơi nhiễm với khói thuốc, vừa tạo điều kiện để người bệnh nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi hành vi.

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Tuyên truyền cho người dân về môi trường y tế không khói thuốc khi đến thăm khám.

Để hiện thực hóa mục tiêu không khói thuốc trong cơ sở y tế, Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh xác định mỗi cán bộ y tế đều phải tiên phong, gương mẫu thực hiện. Theo đó, mỗi cán bộ, nhân viên y tế không chỉ thực hiện không hút thuốc mà còn là người trực tiếp tư vấn, vận động người bệnh và người nhà từ bỏ thuốc lá. Thông qua quá trình tiếp xúc, thăm khám và điều trị, cán bộ y tế có thể lồng ghép tư vấn về tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc cai thuốc và khuyến khích người bệnh chủ động từ bỏ thuốc lá. Đây cũng là cách để hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá đi từ khẩu hiệu đến những thay đổi cụ thể trong cộng đồng.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, trung tâm chú trọng duy trì các hình thức truyền thông trực quan, thường xuyên nhắc nhở người dân tại những vị trí có nguy cơ xảy ra tình trạng hút thuốc. Việc giám sát, nhắc nhở được thực hiện phù hợp, trên tinh thần xây dựng môi trường khám, chữa bệnh thân thiện, văn minh và an toàn.

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Người bệnh được khám, điều trị trong môi trường an toàn, văn minh là mục tiêu Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh hướng đến.

Ông Nguyễn Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh cho biết: “Thực tế cho thấy, xây dựng bệnh viện không khói thuốc cần sự phối hợp của nhiều phía. Nếu chỉ có cán bộ y tế thực hiện mà người bệnh, người nhà chưa đồng thuận thì hiệu quả sẽ khó bền vững. Vì vậy, Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh xác định mỗi người đến khám, điều trị đều cần được cung cấp thông tin đầy đủ để cùng thực hiện. Một bệnh viện không khói thuốc trước hết phải bắt đầu từ những hành động rất nhỏ như: không mang thuốc lá vào khu vực điều trị, không hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện và chủ động nhắc nhở người khác cùng thực hiện”.

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Chủ đề Phòng chống thuốc lá

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