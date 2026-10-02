Bộ Y tế rà soát, mở rộng thêm nhiều thuốc vào danh mục BHYT chi trả

Hiện nay, Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT

Bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), cho biết thông tin này trong cuộc họp báo quý 4 của Bộ Y tế.

Bộ đã ban hành Thông tư số 37/2024/TT-BYT ngày 16/11/2024 quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Căn cứ Thông tư 37, cơ quan chuyên môn đã rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc BHYT mới, tập trung vào 3 nguyên tắc: Loại bỏ các thuốc không còn số đăng ký lưu hành hoặc không đáp ứng yêu cầu về an toàn, hiệu quả; rà soát, điều chỉnh điều kiện, tỷ lệ thanh toán BHYT phù hợp; bổ sung các thuốc mới có tính an toàn, hiệu quả.

Bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) trả lời báo chí. Ảnh: Trần Minh

Danh mục thuốc được BHYT thanh toán hiện tại có 1.037 hoạt chất. Việc quy định danh mục dưới dạng hoạt chất nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận rộng rãi, không giới hạn bởi tên thuốc thương mại mà xác định hoạt chất thuộc phạm vi thanh toán.

Việc lựa chọn thuốc thương mại cụ thể thuộc trách nhiệm của các cơ sở khám chữa bệnh trên cơ sở lựa chọn theo các tiêu chí kỹ thuật, nhu cầu khám chữa bệnh và nguồn ngân sách được giao. Tùy từng trường hợp, cơ sở có thể lựa chọn biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu hoặc các thuốc phù hợp.

Theo đó, với 1.037 hoạt chất được quy định tại Thông tư số 37, thực tế có hàng chục nghìn thuốc thương mại được thanh toán từ quỹ BHYT

Mở rộng tiếp cận thuốc an toàn, hiệu quả

Một trong những nội dung được rà soát trong lần sửa đổi này là chuyển cách xác định phạm vi thanh toán từ phân loại theo hạng bệnh viện sang cấp chuyên môn khám chữa bệnh.

Trước đây, việc tiếp cận danh mục thuốc được phân chia theo các cấp hạng bệnh viện, gồm hạng đặc biệt, hạng 1, hạng 2, hạng 3, hạng 4 và trạm y tế xã. Theo bà Vũ Nữ Anh, việc tiếp cận danh mục thuốc giữa các cấp có sự khác nhau.

Đặc biệt, tại tuyến xã, số lượng hoạt chất được tiếp cận trong danh mục hiện còn hạn chế, chỉ ở mức hơn 200-300 hoạt chất, chiếm khoảng hơn 20%, chưa đến 30% tổng số hoạt chất trong danh mục.

Trong lần sửa đổi này, các điều kiện thanh toán cũng được rà soát theo hướng mở rộng đối với những thuốc được đánh giá an toàn, hiệu quả, qua đó tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn đối với những thuốc đáp ứng các yêu cầu về hiệu quả và an toàn cho người bệnh.

Bên cạnh đó, dự kiến bổ sung một số thuốc mới hiện đã được lưu hành tại Việt Nam, bảo đảm các yêu cầu về an toàn, hiệu quả và có những đặc thù về hiệu quả so với các thuốc đang có trong danh mục để xem xét đưa vào danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của BHYT.

Bà Vũ Nữ Anh cho biết, đến nay quá trình rà soát đã được thực hiện tương đối đầy đủ và đã có bản dự thảo đầu tiên. Tuy nhiên, do khối lượng thuốc cần rà soát rất lớn, quá trình hoàn thiện vẫn đang tiếp tục được thực hiện.

Đặc biệt, đối với những thuốc được xem xét loại khỏi danh mục do không còn số đăng ký theo quy định tại Thông tư số 37, cần tiếp tục rà soát tại thời điểm hiện tại, trước khi trình lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành.

Bộ Y tế rà soát, mở rộng danh mục thuốc BHYt chi trả. Ảnh: Thái Bình

Tiếp tục rà soát thuốc mới, bảo đảm không bỏ sót

Theo bà Nữ Anh, trong quá trình rà soát danh mục thuốc mới cũng phát sinh những vấn đề cần tiếp tục đánh giá.

Trước đây, với một hoạt chất có thể chỉ có một số thuốc nhất định. Tuy nhiên, khi danh mục được quy định theo hoạt chất, ngày càng xuất hiện nhiều thuốc có cùng hoạt chất nhưng khác tên thương mại. Sự thay đổi này cũng tác động đến chi phí và giá thuốc.

Do đó, Vụ BHYT đang tiếp tục phối hợp với các chuyên gia và hội đồng chuyên môn để rà soát lại toàn bộ, đặc biệt đối với danh mục thuốc mới, nhằm bảo đảm không bỏ sót thuốc phù hợp và thực hiện đúng các nguyên tắc, tiêu chí được quy định tại Thông tư số 37.

Bà Vũ Nữ Anh cho biết, Bộ Y tế đã thành lập 15 hội đồng chuyên môn, bao phủ khoảng 27 nhóm tác dụng dược lý theo danh mục thuốc BHYT.

Theo bà Vũ Nữ Anh, một trong những yêu cầu quan trọng trong giai đoạn hoàn thiện dự thảo là tiếp tục rà soát tình trạng lưu hành của thuốc tại thời điểm trước khi trình ban hành.

Điều này nhằm bảo đảm danh mục sau khi được ban hành đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc, tiêu chí, đặc biệt liên quan đến số đăng ký và hiệu lực lưu hành của thuốc.