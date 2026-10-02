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Hà Tĩnh tăng tốc để 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Với mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026, ngành Y tế Hà Tĩnh đang cùng các địa phương tăng tốc trong Chiến dịch 90 ngày cao điểm.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, từng bước mở rộng độ bao phủ khám sức khỏe cho người dân.

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Trạm Y tế xã Thạch Lạc tiến hành thăm khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Để thực hiện mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026, Sở Y tế vừa triển khai Chiến dịch 90 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. Chiến dịch diễn ra từ ngày 20/9 đến 20/12/2026. Đây được xác định là đợt cao điểm nhằm rà soát, tổ chức khám cho những người chưa được khám sức khỏe hoặc chưa tiếp cận dịch vụ y tế trong vòng 12 tháng, ưu tiên các nhóm đối tượng theo quy định.

Tại xã Thạch Lạc, ngay sau khi chiến dịch được phát động, Trạm Y tế xã đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, thành lập 4 tổ khám, đồng thời bố trí lịch khám linh hoạt tại trạm và các thôn. Không chỉ chờ người dân đến cơ sở y tế, các tổ công tác còn trực tiếp về tận khu dân cư để tổ chức khám, sàng lọc. Cách làm này vừa tạo thuận lợi cho người dân, vừa giúp trạm y tế rà soát được những trường hợp chưa được khám sức khỏe trong thời gian qua.

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Đến nay đã có trên 76% dân số xã Thạch Lạc đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí.

Bác sĩ Hoàng Trọng Hiếu - Giám đốc Trạm Y tế xã Thạch Lạc cho biết: “Đơn vị bố trí các tổ khám linh hoạt, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Tùy từng nhóm tuổi và điều kiện của người dân, thời gian, địa điểm khám được sắp xếp phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt. Đến nay, toàn xã đã có hơn 76% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Chúng tôi đang tiếp tục rà soát, tổ chức khám cho những trường hợp còn lại để nâng tỷ lệ bao phủ.

Cùng với khám cho các nhóm đối tượng theo quy định, Hà Tĩnh còn tận dụng các chương trình khám sức khỏe đang được triển khai trong hệ thống giáo dục để tăng độ bao phủ. Trong đó, ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục tổ chức khám sức khỏe đầu năm học 2026 - 2027 cho trẻ em, học sinh trên toàn tỉnh.

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Trạm Y tế phường Trần Phú khám sức khỏe cho học sinh.

Từ ngày 18/9, các trạm y tế đã phối hợp với trường học tổ chức khám cho trẻ mầm non và học sinh các cấp. Nội dung khám tập trung vào đánh giá thể trạng, chiều cao, cân nặng; kiểm tra mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, da, huyết áp, nhịp tim, thị lực, thính lực; đồng thời theo dõi vận động, hành vi, khả năng giao tiếp và rà soát tiền sử tiêm chủng.

Tại phường Trần Phú, với 4 trường chính và 12 điểm trường thuộc các cấp học, Trạm Y tế phường đã bố trí các nhóm cán bộ y tế tổ chức khám theo hình thức cuốn chiếu ngay tại trường.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hoàng - phụ trách Trạm Y tế phường Trần Phú cho biết: “Đơn vị đã hoàn thành khám tại các trường mầm non, trung học cơ sở và một phần bậc tiểu học. Dự kiến trong tuần tới sẽ hoàn thành khám sức khỏe cho toàn bộ học sinh trên địa bàn, qua đó, nâng cao tỷ lệ người dân trên địa bàn toàn phường được khám sức khỏe, khám sàng lọc”.

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Trạm Y tế phường Trần Phú khám sàng lọc cho người dân.

Theo tổng hợp của Sở Y tế, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 809.000 người được khám sức khỏe, đạt trên 61% dân số. Riêng trong 2 ngày 26 - 27/9, các địa phương đồng loạt tổ chức đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, với hơn 70.800 người được khám. Đáng chú ý, hoạt động được triển khai đồng bộ tại 69/69 xã, phường. Tại các điểm khám, người dân được phân nhóm theo độ tuổi, đối tượng để tổ chức khám phù hợp, thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Những kết quả bước đầu cho thấy tiến độ khám sức khỏe đang được đẩy nhanh. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc miễn phí trước ngày 20/12, khối lượng công việc phía trước vẫn rất lớn.

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Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Chánh Thành kiểm tra công tác cập nhật dữ liệu lên hồ sơ sức khỏe điện tử kết quả khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân tại phường Nam Hồng Lĩnh.

Ông Lê Chánh Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: “Để hoàn thành mục tiêu của chiến dịch, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động tham gia khám sức khỏe, đồng thời rà soát đầy đủ các nhóm đối tượng chưa được khám hoặc chưa tiếp cận dịch vụ y tế. Các trạm y tế xã, phường phải chủ động lập danh sách, phân loại đối tượng và tổ chức khám phù hợp, tránh bỏ sót người dân. Ngành y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực phối hợp, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ sở trong quá trình triển khai. Đặc biệt, trong chiến dịch 90 ngày cao điểm, mỗi tháng sẽ tổ chức từ 1 - 2 đợt cao điểm, mỗi đợt kéo dài 2 – 3 ngày để tất cả trạm y tế đồng loạt ra quân khám sàng lọc cho người dân. Qua đó, tiếp tục nâng tỷ lệ bao phủ và phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra”.

Từ việc đưa cán bộ y tế về tận thôn, tổ chức khám cuốn chiếu tại trường học đến những đợt ra quân đồng loạt trên toàn tỉnh, Hà Tĩnh đang huy động tối đa nguồn lực để đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân. Mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026 đang bước vào giai đoạn tăng tốc, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt của ngành Y tế, chính quyền các địa phương và sự chủ động tham gia của người dân.

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