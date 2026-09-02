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Những công dân nhí chào đời trong ngày Tết Độc lập

Nguyễn Liễu
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(Baohatinh.vn) - Trong thời khắc thiêng liêng của ngày Tết Độc lập, những tiếng khóc đầu đời vang lên tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, mở đầu hành trình của những công dân nhí trong một ngày đặc biệt.

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Đúng 0h45' ngày 2/9, bé gái con sản phụ Nguyễn Thị Thanh Thảo (phường Thành Sen) cất tiếng khóc chào đời tại Đơn nguyên Sản gói - Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh.
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Ca sinh diễn ra thuận lợi, mang niềm vui vỡ òa đến gia đình, người thân và các y, bác sỹ trực trong ngày Tết Độc lập.
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Sau đó, lúc 2h36', sản phụ Võ Thị Kim Ngân (xã Hà Linh) hạnh phúc chào đón một bé trai. Không giấu được niềm vui sau khi vượt cạn thành công, sản phụ Kim Ngân chia sẻ: “Đây là lần thứ 3 tôi sinh con nên cũng bớt lo lắng hơn, nhưng khi bước vào phòng sinh vẫn không khỏi hồi hộp. Điều đặc biệt ý nghĩa là cháu ra đời đúng ngày 2/9. Để mãi ghi nhớ thời khắc này, tôi và chồng quyết định đặt tên con là Lê Quốc Khánh”.
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Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng - Đơn nguyên Sản gói - Khoa Sản, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Mỗi ca sinh đều mang đến những cảm xúc rất đặc biệt, nhất là khi các em bé cất tiếng khóc chào đời đúng vào ngày Quốc khánh. Với chúng tôi, niềm vui không chỉ là giúp mẹ tròn con vuông mà còn được chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc của các gia đình".
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Những công dân nhí chào đời khỏe mạnh, bình an càng khiến niềm vui của các gia đình thêm trọn vẹn trong ngày Quốc khánh.
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Lúc 11h cùng ngày, Bộ phận Sản yêu cầu - Khoa Sản, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã mổ lấy thai thành công cho sản phụ Nguyễn Thị Dương (xã Thạch Lạc).
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Một bé gái nặng 3kg ra đời trong niềm vui mừng, hạnh phúc của các y, bác sỹ và gia đình sản phụ. Sau khi chào đời, em bé được nhân viên y tế đặt trên ngực mẹ với phương pháp da kề da.
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Từ 0-11h ngày 2/9, tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh có 8 em bé cất tiếng khóc chào đời.
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Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, niềm hạnh phúc của người thân hòa cùng niềm tự hào dân tộc, tạo nên một ngày đáng nhớ với cả gia đình và đội ngũ y, bác sỹ.

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Tags:

#sinh con #Tết Độc lập #Hà Tĩnh #bệnh viện #bé sơ sinh #quốc khánh

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

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