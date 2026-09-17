Hà Tĩnh thành lập 71 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Theo đó, toàn tỉnh thành lập 71 đoàn kiểm tra liên ngành ATTP, trong đó tuyến tỉnh có 2 đoàn, tuyến cơ sở thành lập 69 đoàn. Thời gian tổ chức kiểm tra từ ngày 16 - 22/9/2026.

Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh trong ngày đầu ra quân 16/9.

Ở tuyến tỉnh, các đoàn kiểm tra có sự phối hợp của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế); Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và Công an tỉnh. Ở tuyến xã, thành phần kiểm tra gồm: trạm y tế, phòng Văn hóa - Xã hội, Công an xã và các ban, ngành liên quan.

Theo kế hoạch, hoạt động kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, nhất là những nhóm cơ sở có liên quan trực tiếp đến các mặt hàng được sử dụng phổ biến trong dịp Tết Trung thu. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định về điều kiện bảo đảm ATTP trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh và lưu thông thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành phường Thành Sen kiểm tra một số cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn (Ảnh: Đình Việt).

Thông qua đợt kiểm tra, các lực lượng chức năng tăng cường giám sát việc tuân thủ quy định về ATTP, góp phần hạn chế nguy cơ thực phẩm không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc hoặc không đáp ứng các điều kiện an toàn được đưa vào tiêu dùng; đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu năm 2026.