Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Y tế

Hà Tĩnh thành lập 71 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Phan Cúc - Thanh Loan
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) từ tỉnh đến cơ sở giúp các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động kiểm soát nguy cơ mất ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2026.

Theo đó, toàn tỉnh thành lập 71 đoàn kiểm tra liên ngành ATTP, trong đó tuyến tỉnh có 2 đoàn, tuyến cơ sở thành lập 69 đoàn. Thời gian tổ chức kiểm tra từ ngày 16 - 22/9/2026.

bqbht_br_m1.jpg
Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh trong ngày đầu ra quân 16/9.

Ở tuyến tỉnh, các đoàn kiểm tra có sự phối hợp của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế); Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và Công an tỉnh. Ở tuyến xã, thành phần kiểm tra gồm: trạm y tế, phòng Văn hóa - Xã hội, Công an xã và các ban, ngành liên quan.

Theo kế hoạch, hoạt động kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, nhất là những nhóm cơ sở có liên quan trực tiếp đến các mặt hàng được sử dụng phổ biến trong dịp Tết Trung thu. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định về điều kiện bảo đảm ATTP trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh và lưu thông thực phẩm.

bqbht_br_m2.jpg
Đoàn kiểm tra liên ngành phường Thành Sen kiểm tra một số cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn (Ảnh: Đình Việt).

Thông qua đợt kiểm tra, các lực lượng chức năng tăng cường giám sát việc tuân thủ quy định về ATTP, góp phần hạn chế nguy cơ thực phẩm không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc hoặc không đáp ứng các điều kiện an toàn được đưa vào tiêu dùng; đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu năm 2026.

Tin liên quan

Tags:

#Kiểm tra an toàn thực phẩm #Hà Tĩnh kiểm tra an toàn thực phẩm #Kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm #thị trường tết Trung thu

Chủ đề Tết Trung thu

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!