Hy hữu: 2 vợ chồng cùng bị nhồi máu cơ tim được can thiệp thành công

(Baohatinh.vn) - Các bác sĩ Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa can thiệp thành công cho 2 vợ chồng ở xã Đức Thọ cùng bị nhồi máu cơ tim cấp.
Theo đó, vào ngày 8/9, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân Trần Viết Tập (73 tuổi) và bệnh nhân Nguyễn Thị Hòa (71 tuổi) trú tại xã Đức Thọ, là vợ chồng bị các triệu chứng như đau ngực dữ dội, tụt huyết áp.
Qua thăm khám và chụp động mạch vành cho thấy, bệnh nhân Trần Viết Tập tắc hoàn toàn đoạn đầu trong stent cũ của động mạch liên thất trước, hẹp 80% động mạch mũ, hẹp 80% động mạch vành phải; còn bệnh nhân Nguyễn Thị Hòa bị tắc hoàn toàn động mạch vành phải.
Ngay sau đó, các bác sĩ Khoa Tim mạch đã tiến hành đặt 1 stent động mạch liên thất trước cho bệnh nhân Trần Viết Tập và đặt 1 stent động mạch vành phải cho bệnh nhân Nguyễn Thị Hòa. Đến nay, tình trạng sức khỏe của 2 bệnh nhân dần hồi phục và dự kiến cả 2 sẽ được xuất viện vào đầu tuần sau.
Theo các bác sĩ Khoa Tim mạch, việc 2 vợ chồng bị nhồi máu cơ tim cấp trong cùng một ngày là hết sức hy hữu. Đối với tình trạng của 2 bệnh nhân, nếu không được can thiệp kịp thời tại BVĐK tỉnh thì nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng là rất lớn.
Năm 2019, BVĐK tỉnh chính thức đưa Đơn vị Tim mạch can thiệp đi vào hoạt động. Với hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, đội ngũ nhân lực được đào tạo từ sớm nên khi đi vào vận hành, Đơn vị Tim mạch can thiệp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hàng ngàn bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim đã được can thiệp thành công, mang lại cơ hội sống cho người bệnh ngay trên chính quê hương.
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