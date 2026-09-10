Vụ kẹp tiền để được xạ trị sớm: Bệnh viện E đình chỉ toàn bộ cán bộ liên quan

Sau phản ánh bệnh nhân phải “kẹp tiền vào sổ” để được gọi xạ trị sớm, Bệnh viện E tạm đình chỉ nhóm cán bộ liên quan, phối hợp các đơn vị làm rõ vụ việc.
Chiều 10/9, ông Phan Thảo Nguyên - Phó Giám đốc Bệnh viện E cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị bị cho là phải kẹp tiền vào sổ điều trị để được gọi sớm, bệnh viện chỉ đạo kiểm tra, xác minh vụ việc.
“Trước hết, bệnh viện tạm đình chỉ công tác cả nhóm cán bộ xạ trị”, ông Nguyên cho biết.
Theo lãnh đạo Bệnh viện E, bệnh viện đồng thời phối hợp, làm việc với cơ quan an ninh, Ban Thanh tra nhân dân và các đơn vị liên quan trong bệnh viện để làm rõ nội dung vụ việc, xác minh trách nhiệm của từng cá nhân theo quy định.
Phó Giám đốc Bệnh viện E khẳng định bệnh viện sẽ làm rõ vụ việc đến “chân tơ kẽ tóc”.
Căn cứ kết quả xác minh và kết luận của cơ quan có thẩm quyền, bệnh viện sẽ áp dụng nghiêm các chế tài, hình thức xử lý kỷ luật và biện pháp xử phạt theo đúng quy định, thẩm quyền đối với cá nhân có sai phạm.
Bệnh viện E cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và triển khai các biện pháp phòng, chống tiêu cực, nhằm bảo đảm môi trường khám, chữa bệnh minh bạch, công bằng và an toàn.
Hôm nay, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản yêu cầu Bệnh viện E khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc “Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ” tại Khoa Xạ trị. Cục yêu cầu bệnh viện chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có; đồng thời công khai kết quả xác minh, xử lý và báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/9/2026.
Trước đó, theo phản ánh của một số bệnh nhân đang xạ trị tại Bệnh viện E, trước khi vào phòng điều trị, họ thường kẹp 50.000 hoặc 100.000 đồng vào sổ. Những người này cho rằng đây là cách để được đến lượt nhanh hơn, tránh phải chờ đợi lâu trong quá trình điều trị.
Một số bệnh nhân mô tả việc này đã trở thành “cái lệ” tại khu vực xạ trị. Với người đang điều trị ung thư, mỗi lần đến viện thường kéo dài và việc phải ngồi chờ đợi khiến họ thêm mệt mỏi, nhất là những bệnh nhân phải xạ trị liên tục trong nhiều ngày.
Khoa Xạ trị, Bệnh viện E được đưa vào hoạt động từ năm 2021, với hệ thống máy xạ trị hiện đại phục vụ điều trị bệnh nhân ung thư.
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