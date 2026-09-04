Gần 52% người dân Hà Tĩnh được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí

Đến nay, trên 51,6% người dân Hà Tĩnh đã được khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ.

Thực hiện chủ trương về khám sức khỏe miễn phí cho người dân, đến nay, 69/69 xã, phường đã ban hành kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo triển khai. Có 21 xã, phường phối hợp với 15 bệnh viện, trung tâm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ; 69 xã, phường triển khai khám sàng lọc đối với các nhóm đối tượng theo quy định.

Từ đầu năm 2026 đến nay đã có 689.495 người được khám sức khỏe, đạt 51,64% (không tính người dân đi khám bệnh BHYT). Qua theo dõi thực tế cho thấy nhiều địa phương như: Cẩm Trung, Cẩm Lạc, Kỳ Anh, Hương Khê, Sơn Hồng, Thạch Hà, Nghi Xuân, phường Hà Huy Tập, Cẩm Hưng, phường Sông Trí... đã tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động và đạt tỷ lệ cao.

Tuy vậy, tiến độ giữa các nhóm đối tượng và địa phương còn chênh lệch. Sở Y tế xác định công tác vận động người dân, sự phối hợp của một số sở, ngành, đơn vị sử dụng lao động, cùng những khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí, hướng dẫn chuyên môn và liên thông dữ liệu đang là những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ.

Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát từng nhóm đối tượng, tổ chức các hình thức khám phù hợp; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn và tham mưu tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, tài chính, thanh quyết toán, nhằm nâng cao tỷ lệ người dân được khám và từng bước hoàn thành mục tiêu đề ra.