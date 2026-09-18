Đồng loạt kiểm tra hoạt động y, dược, mỹ phẩm ở Hà Tĩnh

Thời gian qua, hoạt động khám, chữa bệnh và kinh doanh dược, mỹ phẩm ngoài công lập trên địa bàn Hà Tĩnh ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Theo số liệu từ Sở Y tế, toàn tỉnh hiện có gần 1.500 cơ sở bán lẻ thuốc được cấp phép hoạt động và 568 cơ sở khám, chữa bệnh.

Đoàn kiểm tra của UBND xã Cẩm Lạc tiến hành kiểm tra tại quầy thuốc Ngọc Tuyết.

Cùng với sự phát triển của các cơ sở khám, chữa bệnh và kinh doanh dược, mỹ phẩm, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này đang đặt ra nhiều vấn đề. Từ yêu cầu thực tiễn đó, để kịp thời rà soát, chấn chỉnh những tồn tại ngay từ cơ sở, các địa phương đang tăng cường kiểm tra hoạt động tại cơ sở.

Xã Cẩm Lạc hiện có 9 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực y, dược và kinh doanh mỹ phẩm. Thực hiện Kế hoạch số 2235/KH-UBND, ngày 17/8/2026 của UBND xã về kiểm tra hoạt động hành nghề y, dược và kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn, UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo xã, cán bộ các phòng chuyên môn, trạm y tế và công an xã. Ngày 17/9, đoàn đã tiến hành kiểm tra 4 cơ sở hành nghề y, dược và 1 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn. Đoàn kiểm tra tập trung vào các nội dung như: rà soát điều kiện hành nghề, hồ sơ pháp lý, nguồn gốc sản phẩm, chứng từ, việc niêm yết giá và bảo quản thuốc, mỹ phẩm. Qua kiểm tra, đoàn nhận thấy, cơ bản các cơ sở chấp hành quy định, song vẫn còn một số thiếu sót cần khắc phục.

Đơn cử, tại quầy thuốc Ngọc Tuyết (thôn Đinh Hồ, xã Cẩm Lạc), cơ sở cơ bản đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ pháp lý, hóa đơn, chứng từ và phần mềm kết nối liên thông. Tuy nhiên, một số mặt hàng mới nhập chưa được cập nhật và niêm yết giá kịp thời, đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở sớm khắc phục. Chị Phan Thị Tuyết - chủ quầy thuốc Ngọc Tuyết cho biết: “Quầy hiện kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Sau đợt kiểm tra, chúng tôi sẽ rà soát lại toàn bộ quá trình kinh doanh, bổ sung những nội dung còn thiếu để bảo đảm đúng quy định”.

Siết chặt kiểm tra các cơ sở hoạt động hành nghề y, dược và mỹ phẩm góp phần đảm bảo sức khoẻ cho người dân khi sử dụng dịch vụ.

Việc đoàn kiểm tra chỉ rõ thiếu sót và hướng dẫn khắc phục giúp các cơ sở chủ động rà soát, bổ sung các điều kiện còn thiếu, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người sử dụng. Ông Trần Xuân Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc trao đổi: “Địa phương kết hợp kiểm tra với tuyên truyền, hướng dẫn để các cơ sở nhận ra những nội dung còn thiếu, kịp thời khắc phục, bổ sung theo quy định. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hiệu quả quản lý trong lĩnh vực y tế, dược, mỹ phẩm, góp phần bảo đảm quyền lợi, sức khỏe của người dân". Ông Lĩnh cũng cho hay, tới đây, đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở còn lại trên địa bàn.

Xã Cẩm Xuyên hiện có 15 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực y, dược và kinh doanh mỹ phẩm. UBND xã cũng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung vào những điều kiện liên quan trực tiếp đến chất lượng dịch vụ, an toàn sản phẩm và quyền lợi người sử dụng.

Đối với cơ sở khám, chữa bệnh, đoàn rà soát giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề, trang thiết bị, nhân lực, việc niêm yết giá... Với cơ sở kinh doanh dược và mỹ phẩm, đoàn kiểm tra những nội dung như: điều kiện kinh doanh, nguồn gốc, xuất xứ, niêm yết giá, nhãn hàng hóa và hồ sơ công bố, lưu hành sản phẩm theo quy định.

Đoàn kiểm tra do UBND xã Cẩm Xuyên thành lập đã kiểm tra 15 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực y, dược, mỹ phẩm trên địa bàn.

Theo ông Phan Trọng Bình - Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên, qua kiểm tra, cơ bản các cơ sở chấp hành các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đoàn vẫn phát hiện một trường hợp vi phạm và đã xử phạt hành chính do khi bán lẻ thuốc không có bao bì ngoài, không ghi rõ hàm lượng và hạn dùng.

"Đợt kiểm tra giúp chính quyền địa phương đánh giá toàn diện, thực chất việc chấp hành các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, dược và mỹ phẩm của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn. Quan điểm của địa phương là sai ở đâu phải khắc phục ở đó, vi phạm đến mức nào thì xử lý đúng mức; đồng thời, sau kiểm tra cần tiếp tục theo dõi, hậu kiểm để tránh tình trạng khắc phục mang tính đối phó” - ông Phan Trọng Bình, Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên cho biết thêm.

Đoàn liên ngành xã Cổ Đạm kiểm tra các cơ sở hoạt động hành nghề y, dược và kinh doanh mỹ phẩm.

Không riêng hai xã Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, thời điểm này, chính quyền các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đồng loạt kiểm tra hoạt động hành nghề y, dược và kinh doanh mỹ phẩm. Qua thực tế kiểm tra tại một số cơ sở, các đoàn kiểm tra nhận thấy, bên cạnh những nội dung thực hiện đúng quy định vẫn ghi nhận một số bất cập trong khâu tổ chức, vận hành hằng ngày như: sắp xếp thuốc, hàng hóa chưa khoa học; hệ thống máy tính phục vụ theo dõi nhập - xuất và liên thông dữ liệu có thời điểm chưa ổn định... Những vấn đề này đã được các đoàn kiểm tra chỉ rõ để các cơ sở kịp thời khắc phục, bảo đảm hoạt động đúng quy định.

Đoàn liên ngành xã Cổ Đạm kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và việc niêm yết giá sản phẩm tại các cơ sở kinh doanh dược ở thôn Hoa Phú.

Theo kế hoạch, thời gian tới, các địa phương tiếp tục kiểm tra, giám sát các cơ sở hoạt động khám, chữa bệnh và kinh doanh dược, mỹ phẩm, tập trung vào việc duy trì các điều kiện hoạt động bảo đảm đúng quy định, khắc phục những bất cập đã được chỉ ra.

Thực tế từ các đợt kiểm tra cho thấy, quản lý hiệu quả hoạt động khám, chữa bệnh và kinh doanh dược, mỹ phẩm không chỉ ở việc phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm, mà còn ở khả năng nhận diện sớm những nguy cơ, hướng dẫn cơ sở khắc phục và theo dõi việc thực hiện sau kiểm tra. Mỗi thiếu sót được sửa từ sớm, mỗi quy định được tuân thủ nghiêm từ cơ sở cũng là một lớp “lá chắn” góp phần hạn chế rủi ro đối với người sử dụng dịch vụ y tế, thuốc và mỹ phẩm.