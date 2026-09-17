[Infographic] Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế

Vụ kẹp tiền để được xạ trị sớm: Bệnh viện E đình chỉ toàn bộ cán bộ liên quan 10/09/2026 16:35 Sau phản ánh bệnh nhân phải “kẹp tiền vào sổ” để được gọi xạ trị sớm, Bệnh viện E tạm đình chỉ nhóm cán bộ liên quan, phối hợp các đơn vị làm rõ vụ việc.

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra đột xuất phòng khám tư 10/09/2026 05:00 Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra đột xuất các phòng khám tư, đặc biệt là những nơi có nhiều phản ánh của người dân, xử lý nghiêm các hành vi “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hà Tĩnh góp ý nhiều nội dung quan trọng vào chiến lược phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam 09/09/2026 17:24 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu hình thành tại Hà Tĩnh - quê hương của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác một trung tâm bảo tồn quốc gia về y học cổ truyền.

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt 09/09/2026 08:18 Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.

Phẫu thuật thành công đục thủy tinh thể vôi hóa cho bệnh nhân 85 tuổi 09/09/2026 05:38 Ca phẫu thuật đục thuỷ tinh thể vôi hoá thành công tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh đã giúp bệnh nhân 85 tuổi cải thiện thị lực, thuận tiện hơn trong sinh hoạt.

Đề xuất BHYT trả tiền sàng lọc tăng huyết áp, đái tháo đường 07/09/2026 10:46 Bộ Y tế đề xuất Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán tiền khám sàng lọc, chẩn đoán sớm tăng huyết áp và đái tháo đường - hai bệnh phổ biến nhưng có tỷ lệ người mắc chưa được phát hiện cao.

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa 06/09/2026 09:56 Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Nói không với khói thuốc trong cơ sở y tế, thêm an toàn cho người bệnh 05/09/2026 13:27 Từ những biển cấm hút thuốc đến việc thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo dựng môi trường khám, chữa bệnh văn minh, an toàn.

Sẽ có 2 kỳ kiểm tra năng lực hành nghề với 4 chức danh bác sĩ năm 2027 05/09/2026 07:31 Thông tin từ Hội đồng Y khoa Quốc gia cho biết, năm 2027 sẽ tổ chức 2 kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với 4 chức danh bác sĩ, gồm: bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng - hàm - mặt và bác sĩ y học dự phòng.

Đề xuất BHYT chi trả khám sàng lọc 8 bệnh ung thư 05/09/2026 06:00 Từ năm 2027, một số nhóm được đề xuất tăng mức hưởng BHYT lên 85%, đồng thời mở rộng quyền lợi sang khám định kỳ và sàng lọc nhiều bệnh ung thư.

Gần 52% người dân Hà Tĩnh được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí 04/09/2026 06:19 Thực hiện chủ trương khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, đến nay, trên 51,6% người dân Hà Tĩnh đã được khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ.

Những công dân nhí chào đời trong ngày Tết Độc lập 02/09/2026 12:26 Trong thời khắc thiêng liêng của ngày Tết Độc lập, những tiếng khóc đầu đời vang lên tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, mở đầu hành trình của những công dân nhí trong một ngày đặc biệt.

Hội đồng cấp tỉnh Hà Tĩnh công bố xét chọn đề nghị tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" 01/09/2026 05:18 Hội đồng cấp tỉnh Hà Tĩnh thống nhất đưa 9 cá nhân vào danh sách lấy phiếu bầu đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”.

Các cơ sở y tế Hà Tĩnh xuyên lễ giữ nhịp chạy thận cho bệnh nhân 30/08/2026 11:30 Dù nghỉ lễ song các ca chạy thận tại các cơ sở y tế Hà Tĩnh vẫn diễn ra đều đặn. Với những bệnh nhân suy thận mạn phải lọc máu định kỳ, kỳ nghỉ lễ không đồng nghĩa với việc tạm dừng điều trị.

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua 30/08/2026 09:58 Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh 30/08/2026 05:41 Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.

Thuốc virus chữa ung thư thực quản giá 1,5 tỷ đồng ba liều tiêm 29/08/2026 14:11 Liệu pháp virus chữa ung thư thực quản đầu tiên thế giới được Nhật Bản bán giá 9,3 triệu yên một liệu trình 3 liều tiêm, tương đương 1,5 tỷ đồng.

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh” 28/08/2026 10:25 Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.

Lần đầu tiên phát triển thuốc dựa trên virus điều trị ung thư thực quản 25/08/2026 07:49 Nhật Bản đã bắt đầu triển khai loại thuốc virus đầu tiên có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư, được thiết kế đặc biệt để điều trị ung thư thực quản, sau khi được phê duyệt sử dụng.

Đề xuất hơn 400 xét nghiệm, chụp chiếu có thể dùng lại khi chuyển viện 25/08/2026 07:38 Dự thảo của Bộ Y tế đề xuất liên thông kết quả xét nghiệm và dịch vụ cận lâm sàng giữa các cơ sở khám chữa bệnh BHYT. Trong đó, bác sĩ có thể sử dụng lại kết quả còn giá trị thay vì chỉ định làm lại.

Tăng tốc triển khai bệnh án, sổ sức khỏe điện tử, không để chậm tiến độ chuyển đổi số y tế 24/08/2026 14:06 Bộ Y tế tập trung hoàn thiện dữ liệu, đẩy mạnh Bệnh án điện tử, Sổ sức khỏe điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân 24/08/2026 05:20 Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm 23/08/2026 10:00 Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Mọi loại thuốc lá đều gây hại đối với sức khỏe con người 23/08/2026 07:39 Theo khuyến cáo từ ngành Y tế Hà Tĩnh, không có loại thuốc lá nào an toàn đối với sức khỏe. Khói thuốc đều gây ra nhiều bệnh tật, không chỉ ở người trực tiếp hút mà còn cho cả những người thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động.

Sốt xuất huyết gia tăng, Hà Tĩnh cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch 20/08/2026 05:08 Hà Tĩnh đã ghi nhận 221 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 180 ca mắc nội tại. Ngành y tế cảnh báo, trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường như hiện nay, nguy cơ dịch bệnh bùng phát là rất lớn.

Hà Tĩnh: Xuất hiện thêm ổ dịch sốt xuất huyết mới với 8 ca mắc 19/08/2026 10:26 CDC Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn xã Kỳ Hoa vừa ghi nhận thêm ổ dịch sốt xuất huyết mới tại khu vực giáp ranh giữa 2 thôn Văn Miếu và Trung Thượng với 8 ca mắc.

Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh có tân giám đốc 18/08/2026 16:49 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Phiệt – Giám đốc Trung tâm Y tế Thạch Hà làm Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh.

Không hút thử lại, dù chỉ một lần 18/08/2026 07:57 Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.

Sống khỏe cùng BHT: Giải pháp phục hồi thoái hóa khớp từ y học cổ truyền 16/08/2026 10:00 Thoái hóa khớp đang ngày càng trẻ hóa, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt. ThS.BS Trương Công Anh - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.