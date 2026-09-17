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[Infographic] Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế

Văn Hùng
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(Baohatinh.vn) - Quy định mới về phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức, nhân viên y tế theo Nghị định số 350/2026/NĐ-CP.

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Tags:

#Phụ cấp nhân viên y tế #Nghị định số 350/2026/NĐ-CP #Phụ cấp ưu đãi #y tế

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