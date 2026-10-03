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Phấn đấu ít nhất 75% nhân viên y tế cấp xã được đào tạo cấp cứu ngoại viện

Diệp Anh
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(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030, bảo đảm 100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn và điều phối kịp thời; thời gian xuất xe cứu thương đối với trường hợp cấp cứu nguy kịch không quá 5 phút kể từ khi có quyết định điều xe.

UBND tỉnh vừa triển khai thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026 - 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Theo kế hoạch, Hà Tĩnh sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới cấp cứu phù hợp với điều kiện địa lý, dân cư và nhu cầu thực tế của từng khu vực; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu, góp phần giảm tỷ lệ tử vong và di chứng do tai nạn, thương tích và các tình trạng khẩn cấp.

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Theo đề án, Tổ cấp cứu 115 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ giữ vai trò đầu mối, điều phối hoạt động cấp cứu trên toàn tỉnh.

Mạng lưới cấp cứu ngoại viện được tổ chức theo hướng liên thông giữa Tổ cấp cứu 115 thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh với các tổ cấp cứu vệ tinh tại bệnh viện đa khoa công lập, ngoài công lập và các trung tâm y tế. Trong đó, Tổ cấp cứu 115 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh giữ vai trò đầu mối, điều phối hoạt động cấp cứu trên toàn tỉnh.

Tỉnh cũng định hướng phối hợp giữa ngành y tế và công an trong tiếp nhận, điều phối thông tin khẩn cấp; từng bước triển khai mô hình điều phối cấp cứu thống nhất, tập trung, kết nối với hệ thống thông tin và nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc.

Để nâng cao chất lượng hoạt động, Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 75% nhân viên y tế tại trạm y tế cấp xã được đào tạo, tập huấn về cấp cứu ngoại viện; ít nhất 3% dân số được phổ cập kiến thức sơ cứu, cấp cứu ban đầu, trong đó tối thiểu 1% được đào tạo thực hành kỹ năng.

Cùng với đó, tỉnh đặt mục tiêu 95% các cuộc vận chuyển người bệnh có kết nối, phối hợp trước khi chuyển đến cơ sở tiếp nhận điều trị; 95% các cuộc cấp cứu ngoại viện được vận hành an toàn, tuân thủ quy trình chuyên môn.

Các giải pháp trọng tâm được xác định gồm rà soát, hoàn thiện mạng lưới cấp cứu; đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên y tế và các lực lượng liên quan; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành; đầu tư, bổ sung xe cứu thương, trang thiết bị, thuốc cấp cứu và dụng cụ sơ cứu.

Đặc biệt, tỉnh sẽ từng bước phát triển mạng lưới sơ cứu, cấp cứu ban đầu tại cộng đồng, ưu tiên các địa bàn miền núi, ven biển, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu vực xa cơ sở khám chữa bệnh và những nơi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, thiên tai, thảm họa. Việc trang bị máy khử rung tim tự động tại cộng đồng cũng được định hướng triển khai tại trường học, cơ sở thể thao, khu du lịch, nhà ga, bến xe và các địa điểm tập trung đông người.

Tags:

#Cấp cứu #Cấp cứu ngoại viện

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