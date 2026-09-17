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Đựng axit trong lọ vitamin, phụ huynh nhỏ 5 giọt vào miệng bé 1 tháng tuổi

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Khi chăm sóc con, phụ huynh ở Ninh Bình lấy nhầm axit đựng trong lọ vitamin rồi nhỏ 5 giọt vào miệng cháu bé 1 tháng tuổi. Sau vài phút trẻ sùi bọt mép, quấy khóc nhiều.

Ngày 17/9, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, các bác sĩ Khoa Cấp cứu của đơn vị vừa tiếp nhận, cứu chữa một trường hợp tai nạn nghiêm trọng do phụ huynh nhỏ nhầm axit (tricloaxetic 80%) vào miệng trẻ 1 tháng tuổi.

Gia đình bệnh nhân cho biết do hóa chất được đựng trong lọ giống chai vitamin thông thường, nên khi chăm sóc trẻ, người thân đã nhỏ nhầm 5 giọt axit vào miệng con. Vài phút sau trẻ sùi bọt mép, quấy khóc nhiều, không nôn. Gia đình tức tốc đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình chăm sóc cháu bé bị nhỏ nhầm axit vào miệng (Ảnh: Phương Phương).
Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình chăm sóc cháu bé bị nhỏ nhầm axit vào miệng (Ảnh: Phương Phương).

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, các bác sĩ ghi nhận toàn bộ khoang miệng và má trái của bệnh nhi bị bỏng, kèm theo xuất tiết nhiều đờm dãi. Ít phút sau trẻ bị kích thích nhiều, tím môi, SpO2 giảm kèm theo tiếng thở rít nhanh, phổi giảm thông khí.

Xác định đây là tình trạng bỏng đường hô hấp và tiêu hóa do axit nghiêm trọng, các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản và chuyển bệnh nhi về Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh nhi được điều trị tích cực an thần, thở máy, kháng sinh, giảm viêm. Sau 6 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi đã tạm thời ổn định, cai được máy thở, da vùng má kèm giả mạc khoang miệng cải thiện tốt. Trẻ đã tự bú mẹ được.

Hiện tại các bác sĩ chưa ghi nhận di chứng nhưng bệnh nhi vẫn có nguy cơ sẹo hẹp đường tiêu hóa, sẹo hẹp đường thở nên vẫn cần theo dõi sát trong 1-2 tuần tới.

Các bác sĩ khuyến cáo, uống nhầm axit là một trong những tai nạn sinh hoạt để lại hậu quả nghiêm trọng. Trong trường hợp này, tác nhân gây bỏng là axit ăn mòn cực mạnh, do đó có thể tàn phá cơ thể chỉ trong vài giây, gây tàn phế suốt đời, để lại sẹo co rút nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Khi uống nhầm axit hoặc các chất độc khác, người chăm sóc cần cho trẻ súc miệng với nước sạch, uống từng ngụm nước nhỏ để pha loãng nồng độ hóa chất trừ khi có dấu hiệu thủng thực quản hoặc nôn máu; giữ tư thế ngồi/đứng, tránh nằm để giảm trào ngược; không gây nôn, không uống dung dịch trung hòa (dung dịch kiềm mạnh như nước vôi).

Bệnh nhân cần được nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất, mang theo chai hóa chất để các bác sĩ xác định loại axit.

Bác sĩ lưu ý, thực hiện nguyên tắc "3 không" khi sơ cứu: không móc họng gây nôn khi uống nhầm khiến axit gây bỏng thực quản; không chườm đá lạnh, bôi kem đánh răng, mỡ trăn, lá cây hay thuốc dân gian lên vết bỏng; không tự ý dùng dung dịch kiềm để trung hòa axit (phản ứng tỏa nhiệt sẽ làm vết bỏng sâu hơn).

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