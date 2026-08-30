Các cơ sở y tế Hà Tĩnh xuyên lễ giữ nhịp chạy thận cho bệnh nhân

(Baohatinh.vn) - Dù nghỉ lễ song các ca chạy thận tại các cơ sở y tế Hà Tĩnh vẫn diễn ra đều đặn. Với những bệnh nhân suy thận mạn phải lọc máu định kỳ, kỳ nghỉ lễ không đồng nghĩa với việc tạm dừng điều trị.
Đối với bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Người bệnh thường phải lọc máu nhiều lần mỗi tuần và tuân thủ lịch điều trị chặt chẽ. Vì vậy, việc các cơ sở y tế duy trì hoạt động xuyên lễ có ý nghĩa đặc biệt, giúp người bệnh yên tâm điều trị, không phải lo lắng về việc bỏ lịch hoặc thay đổi quá nhiều sinh hoạt.
Trong những ngày nghỉ lễ, bên trong các đơn vị chạy thận, những ca lọc máu vẫn diễn ra đều đặn. Những người thầy thuốc vẫn âm thầm làm việc để người bệnh được tiếp tục hành trình điều trị và trở về với gia đình sau mỗi buổi chạy thận an toàn.
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