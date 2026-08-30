Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Y tế

Các cơ sở y tế Hà Tĩnh xuyên lễ giữ nhịp chạy thận cho bệnh nhân

Phúc Quang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Dù nghỉ lễ song các ca chạy thận tại các cơ sở y tế Hà Tĩnh vẫn diễn ra đều đặn. Với những bệnh nhân suy thận mạn phải lọc máu định kỳ, kỳ nghỉ lễ không đồng nghĩa với việc tạm dừng điều trị.

bqbht_br_5a.jpg
Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tại các cơ sở y tế có đơn vị chạy thận nhân tạo như: BVĐK tỉnh, Trung tâm Y tế Đức Thọ, Trung tâm Y tế Tiên Điền, BVĐK Kỳ Anh, BVĐK TTH Hà Tĩnh, lịch lọc máu vẫn được duy trì đều đặn theo phác đồ.
bqbht_br_1a.jpg
Người bệnh được bố trí các ca chạy thận phù hợp, bảo đảm không làm gián đoạn quá trình điều trị, đồng thời hạn chế tối đa những nguy cơ có thể xảy ra do bỏ hoặc trì hoãn buổi lọc máu.
bqbht_br_4a.jpg
Từ sáng sớm 30/8, tại khu vực chạy thận của BVĐK tỉnh đã có rất đông người bệnh đến thực hiện thủ thuật. Những chiếc máy lọc máu hoạt động liên tục, tiếng máy móc hòa cùng nhịp bước khẩn trương của đội ngũ y tế.
bqbht_br_3a.jpg
Dù là ngày nghỉ lễ, công tác theo dõi, chăm sóc người bệnh vẫn được thực hiện nghiêm túc như những ngày thường.
bqbht_br_6a.jpg
Hiện nay, BVĐK tỉnh có 62 máy chạy thận, được duy trì 3 ca, đáp ứng được nhu cầu cho trên 150 bệnh nhân mỗi ngày. Để chăm sóc chu đáo cho người bệnh, đảm bảo tất cả người bệnh đều được lọc máu theo đúng phác đồ và vừa duy trì khả năng cấp cứu, xử trí các tình huống phát sinh, trong dịp nghỉ lễ, các y bác sĩ tại Khoa Cấp cứu – Chống độc của BVĐK tỉnh đều duy trì lịch trực với 2 bác sĩ và 6 điều dưỡng/ca.
bqbht_br_10a.jpg
Còn tại Trung tâm Y tế Đức Thọ, với 13 máy chạy thận, đang đáp ứng yêu cầu lọc máu cho 72 bệnh nhân trên địa bàn xã Đức Thọ và các địa phương lân cận.
65f3394e-959e-4cf1-a5ae-69535f29abda-8544.png
Cũng như các đơn vị khác, do hoạt động xuyên nghỉ lễ nên trung tâm bố trí đầy đủ nhân lực để chăm sóc, theo dõi sát sao mọi diễn biến của bệnh nhân trong quá trình lọc máu.
7a.jpg
2a.jpg
Đối với bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Người bệnh thường phải lọc máu nhiều lần mỗi tuần và tuân thủ lịch điều trị chặt chẽ. Vì vậy, việc các cơ sở y tế duy trì hoạt động xuyên lễ có ý nghĩa đặc biệt, giúp người bệnh yên tâm điều trị, không phải lo lắng về việc bỏ lịch hoặc thay đổi quá nhiều sinh hoạt.
8a.jpg
9a.jpg
Trong những ngày nghỉ lễ, bên trong các đơn vị chạy thận, những ca lọc máu vẫn diễn ra đều đặn. Những người thầy thuốc vẫn âm thầm làm việc để người bệnh được tiếp tục hành trình điều trị và trở về với gia đình sau mỗi buổi chạy thận an toàn.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh chạy thận xuyên lễ #Các cơ sở y tế Hà Tĩnh trực xuyên lễ #Nghỉ lễ 2/9 ở Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!