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Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh nỗ lực đảm bảo nhân lực y tế trong tình hình mới

Anh Thùy
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(Baohatinh.vn) - Từ chuẩn hóa chất lượng đào tạo, tăng cường thực hành đến mở rộng ngành nghề, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đang từng bước đổi mới chương trình, nâng cao năng lực người học, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế trong tình hình mới.

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Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đối với ngành Dược và Điều dưỡng.

Ngày 21/8, Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam đã công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh; đồng thời, trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đối với ngành Dược và Điều dưỡng. Theo kết quả kiểm định, nhà trường đạt 96/100 điểm; hai chương trình đào tạo Điều dưỡng và Dược cùng đạt 95/100 điểm. Kết quả này ghi nhận những nỗ lực của nhà trường trong công tác quản trị, tổ chức đào tạo và xây dựng các điều kiện bảo đảm chất lượng.

Cùng với kết quả kiểm định, chất lượng đầu ra của người học cũng là một trong những thước đo quá trình đào tạo. Năm học 2025-2026, tổng số người học được công nhận tốt nghiệp là 472 người, đạt tỷ lệ 92,73%; trong đó, loại xuất sắc có 71 sinh viên, chiếm 15,04%; loại giỏi có 145 sinh viên, chiếm 30,72%...

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Không khí học tập nghiêm túc của các tân sinh viên năm 1 tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Trên nền tảng đó, nhà trường tiếp tục điều chỉnh ngành nghề đào tạo theo nhu cầu nhân lực. Năm học 2026-2027, bên cạnh các ngành Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh, Y sĩ đa khoa, Kỹ thuật Hình ảnh Y học, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học… Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh được cấp phép đào tạo ngành Kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng trình độ cao đẳng.

Việc bổ sung ngành học này mở thêm lựa chọn cho người học, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực phục hồi chức năng ngày càng được quan tâm.

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Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tổ chức nhập học cho sinh viên năm học 2026-2027.

Em Nguyễn Như Quỳnh – tân sinh viên lớp Điều dưỡng 20A, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Ngày đầu đến trường, em khá hồi hộp vì mọi thứ đều mới, từ thầy cô, bạn bè đến môi trường học tập. Nhưng em cũng rất vui vì đã được theo học ngành Điều dưỡng - ngành mà em yêu thích và đã tìm hiểu khá kỹ trước khi đăng ký. Em chọn Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh vì đây là trường chuyên đào tạo về y tế, phù hợp với định hướng của em. Em mong những năm học tới sẽ có thật nhiều trải nghiệm để hiểu nghề, vững kiến thức và tự tin hơn khi ra trường”.

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo, nhà trường chú trọng đầu tư hệ thống cơ sở thực hành. Hiện, trường có 31 phòng học lý thuyết, 57 phòng học thực hành, thí nghiệm, 1 phòng mô phỏng và 2 phòng máy tính... Hệ thống này được khai thác để tăng thời lượng thực hành, giúp sinh viên được rèn kỹ năng theo từng chuyên ngành trước khi tham gia thực tập tại các cơ sở y tế.

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Em Bùi Thị Hoài Thu (ngoài cùng) cùng các bạn luôn nỗ lực học tập, rèn luyện tay nghề.

Em Bùi Thị Hoài Thu – Lớp Y sĩ 3C, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh chia sẻ: “Qua mỗi buổi học thực hành, em có cơ hội rèn luyện thao tác, củng cố kiến thức và làm quen với những tình huống có thể gặp trong công việc. Nhờ đó, em tự tin hơn khi thực hiện kỹ thuật, biết cách quan sát, xử lý tình huống bình tĩnh, chính xác và hiểu rõ hơn yêu cầu của nghề y”.

Hiện nhà trường có 58 giảng viên, trong đó 2 tiến sĩ, 45 thạc sĩ/chuyên khoa I; 100% nhà giáo đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề theo quy định. Cùng với bồi dưỡng chuyên môn, nhà trường thường xuyên cập nhật kiến thức, rà soát giáo trình và đổi mới phương pháp giảng dạy để phù hợp hơn với yêu cầu thực tế.

Thạc sĩ Trần Minh Vương - Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cho hay: “Trong đào tạo các ngành sức khỏe, một kỹ thuật đúng không chỉ nằm ở việc thực hiện đủ các bước mà còn phải bảo đảm an toàn và phù hợp với từng tình huống. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, chúng tôi chú trọng hướng dẫn sinh viên thực hành đúng quy trình, đồng thời đặt các em vào những tình huống cụ thể để rèn khả năng nhận định, xử lý và hình thành tác phong nghề nghiệp”.

Song song với đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học được nhà trường quan tâm theo hướng tăng tính ứng dụng; hoạt động chuyên môn tại phòng khám của trường cũng được duy trì, tạo thêm điều kiện để giảng viên và sinh viên gắn kiến thức chuyên môn với thực tiễn.

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Các tiết học lý thuyết, thực hành được bố trí hợp lý, giúp sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh vững kiến thức và tự tin hơn khi ra trường.

Cùng với đó, nhà trường duy trì đào tạo lưu học sinh Lào, mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế và từng bước tăng cường liên kết với các cơ sở y tế, doanh nghiệp. Đây là những hướng đi nhằm đa dạng môi trường học tập, đồng thời tạo thêm cơ hội thực hành, tiếp cận nghề nghiệp và việc làm cho người học sau tốt nghiệp.

Tiến sĩ Trần Chiến Thắng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Kết quả kiểm định là sự ghi nhận những nỗ lực của tập thể nhà trường, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới. Thời gian tới, nhà trường sẽ tập trung nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn đầu ra và năng lực nghề nghiệp, gắn chương trình với nhu cầu sử dụng nhân lực y tế; phấn đấu duy trì tỷ lệ người học tốt nghiệp từ 90% trở lên, tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp trên 85%, trong đó trên 75% làm việc đúng hoặc phù hợp với ngành đào tạo. Nhà trường cũng sẽ tiếp tục đổi mới quản trị, rà soát, cập nhật chương trình, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, nghiên cứu khoa học và tăng cường phối hợp với các cơ sở y tế, doanh nghiệp. Mục tiêu là xây dựng môi trường đào tạo thực chất, phát triển quy mô hợp lý, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề và khả năng thích ứng của sinh viên trước những yêu cầu mới của ngành y tế”.

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Tags:

#Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh #Đào tạo ngành y #Nhân lực y tế

Chủ đề Đổi mới giáo dục

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