Náo nức ngày khai trường tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh khánh thành 2 trường nội trú vùng biên
Hà Tĩnh có 2 trường nội trú liên cấp tại xã Sơn Kim 1 và xã Hương Khê nằm trong 100 trường được Chính phủ lựa chọn triển khai trong giai đoạn 1 của chương trình xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Đến nay, sau thời gian thi công khẩn trương, hai ngôi trường đã sẵn sàng đón học sinh trong năm học 2026 - 2027.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 có tổng mức đầu tư hơn 140,7 tỷ đồng, quy mô 31 lớp học cùng hệ thống nhà học, nhà bộ môn, khu nội trú, nhà đa năng, nhà ăn và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.300 học sinh.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê (xã Hương Khê) có tổng mức đầu tư gần 160 tỷ đồng, quy mô thiết kế 40 lớp. Ngôi trường được xây dựng trên diện tích hơn 5 ha với nhiều hạng mục như khu nhà học, nhà hành chính, nhà đa năng, khu nội trú học sinh và nhà ăn. Năm học mới, nhà trường tuyển 39 lớp với tổng số 1.640 học sinh. Toàn trường có 63 học sinh là người dân tộc thiểu số, trong đó 41 em là người dân tộc Lào, số còn lại thuộc các dân tộc Mường, Tày, Nùng, Thái,...
Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 là điểm cầu chính của Hà Tĩnh để tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp.
Ngoài Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 và Hương Khê (giai đoạn 1), trên địa bàn Hà Tĩnh còn có 5 dự án trường học biên giới được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng (giai đoạn 2). Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc rà soát quy mô, vị trí xây dựng; các dự án cũng đã được quy hoạch tổng thể mặt bằng và sử dụng đất...
Việc đầu tư xây dựng các trường học vùng biên giới có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện học tập ổn định cho học sinh, góp phần phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Nhóm PV
Tại Hà Tĩnh, hòa cùng không khí ngày hội khai trường của cả nước, hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở 235 trường học cũng chính thức bước vào lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.
Điểm cầu chính của tỉnh được đặt tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1), kết nối trực tiếp với điểm cầu trung tâm của Bộ GD&ĐT tại Lào Cai. Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê (xã Hương Khê) sẽ kết nối trực tuyến với điểm cầu chính của tỉnh.
Tại các trường còn lại, giáo viên và học sinh sẽ theo dõi chương trình qua sóng truyền hình trực tiếp trên VTV1 hoặc phát thanh trực tiếp trên VOV1. Tùy điều kiện thực tế các trường chủ động bố trí học sinh tham dự theo từng cấp học, khối lớp, có thể dự khai giảng tại lớp, theo dõi qua màn hình tivi hoặc tập trung tại sân trường theo dõi qua màn hình LED.
Nghi thức chào cờ, hát Quốc ca sẽ được thực hiện đồng bộ ngay từ đầu chương trình. Hai trường: Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 và Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê sẽ thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao công trình cùng thời điểm với điểm cầu trung tâm. Nghi thức đánh trống khai giảng tại tất cả các trường trên địa bàn tỉnh cũng sẽ diễn ra đồng thời với điểm cầu trung tâm (dự kiến từ 8h27 đến 8h30), tạo khí thế đồng loạt trong buổi sáng khai trường. Sau 8h30, các trường sẽ tổ chức hoạt động đầu năm học, sinh hoạt lớp và tổ chức các hoạt động giáo dục thiết thực, tạo không khí vui tươi cho học sinh trong ngày khai trường.
PV
Năm học 2026-2027, Trường THCS Gia Hanh có 1.829 học sinh với 49 lớp, trong đó có 467 học sinh lớp 6. Năm học mới, Trường THCS Gia Hanh tiếp tục tăng cường xây dựng kỷ cương, nền nếp trong và ngoài nhà trường; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành GD&ĐT; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Giang Nam
Sau sáp nhập, năm học 2026 - 2027, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (xã Mai Phụ) có quy mô 57 lớp với 2.366 học sinh và 144 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
Trước yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, nhà trường tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đặc điểm học sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất và điều kiện thực tế; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả quản lý; tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, thực hiện kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định.
Thái Oanh
Bước vào năm học mới 2026 – 2027, Trường THPT Trần Phú tiếp tục phát huy bề dày truyền thống và những kết quả nổi bật đã đạt được trong chặng đường xây dựng, phát triển. Hiện nay, nhà trường có 96 cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổ chức dạy học với quy mô 34 lớp, 1.425 học sinh ở cả 3 khối. Trong đó, khối 10 có 498 học sinh, khối 11 có 419 học sinh và khối 12 có 508 học sinh.
Với đội ngũ cơ bản ổn định, cùng tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường chủ động chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Đặc biệt, với thành tích được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối THPT của tỉnh trong năm học 2025 – 2026 là động lực để Trường THPT Trần Phú tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững vị thế và đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Sĩ Hoàng
Năm học 2025 - 2026, với tinh thần "Kỷ cương - Sáng tạo - đột phá – Phát triển", Trường Tiểu học Kỳ Khang đã đạt kết quả xuất sắc ở trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, năm học qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục ngày càng vững mạnh.
Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Kỳ Khang có 71 lớp, 2.360; 123 cán bộ giáo viên, với 3 phân hiệu. Tiếp nối những kết quả đạt được, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; xây dựng đội ngũ vững chuyên môn, tâm huyết, đồng thời tăng cường cơ sở vật chất, tạo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, chất lượng.
Vũ Viễn
Trường THCS Thành Sen được thành lập trên cơ sở sáp nhập các Trường THCS Nguyễn Du, Lê Bình, Hưng Đồng, Nam Hà và Thạch Linh. Sau sắp xếp, trường có 1 cơ sở chính, 4 phân hiệu với 131 lớp và 5.654 học sinh. Năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh rèn luyện tốt đạt 96,37%, tỷ lệ hoàn thành chương trình THCS đạt 99,83%.
Năm học 2026 - 2027, Trường THCS Thành Sen tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số, giữ vững vị thế tốp đầu của tỉnh về giáo dục mũi nhọn và xây dựng môi trường học tập hiện đại, thân thiện.
Nguyễn Oanh
Trường Tiểu học Cẩm Xuyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 1, Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 2, Trường Tiểu học Cẩm Quang và khối tiểu học của Trường TH&THCS Phan Đình Giót. Sau sáp nhập, nhà trường có 82 lớp, với 2.831 học sinh và 136 cán bộ, giáo viên.
Bước vào năm học mới, với phương châm “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, Trường Tiểu học Cẩm Xuyên xác định nhiệm vụ trọng tâm là nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; đổi mới công tác quản lý, nỗ lực đạt nhiều kết quả cao hơn trong dạy và học.
Ngọc Khánh
Năm học 2025 - 2026, với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ, giáo viên, Trường Tiểu học và THCS Lâm Hợp (xã Kỳ Lạc) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, giáo dục ngoài giờ lên lớp và các sân chơi, cuộc thi dành cho học sinh luôn được triển khai hiệu quả, được các cấp đánh giá cao và tạo được dấu ấn trong toàn tỉnh. Nhiều năm liền, trường đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.
Năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học và THCS Lâm Hợp có 2.084 học sinh với 39 lớp. Nhà trường tập trung đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giảng dạy; huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, từng bước hoàn thiện các phân hiệu, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới.
Phúc Quang
Trường THCS Nghi Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập các trường THCS của xã Nghi Xuân gồm: Xuân An, Lam Hồng, Xuân Viên và phân hiệu THCS của Trường TH&THCS Xuân Lĩnh.
Năm học 2025 - 2026, trường có 32 em đạt học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa lớp 9; được Sở GD&ĐT công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
Năm học 2026 - 2027, Trường THCS Nghi Xuân có 53 lớp với tổng số 2.113 học sinh và 119 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Năm học mới, nhà trường nhanh chóng ổn định nền nếp, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp đã được xây dựng qua nhiều năm, phấn đấu giành thành tích cao; đồng thời tăng cường sự đoàn kết, phối hợp giữa các phân hiệu để cùng xây dựng trường ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, tận tâm với nghề, chủ động đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm đến từng học sinh; không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn đồng hành, giáo dục các em về nhân cách, kỹ năng và ý thức trách nhiệm.
Thùy Dương
Năm học vừa qua, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã giành được nhiều kết quả ấn tượng, tiếp tục khẳng định vị thế và bản sắc của ngôi trường danh giá của đất học Hà Tĩnh về chất lượng mũi nhọn và toàn diện.
Học sinh nhà trường phát triển toàn diện, năng động với các hoạt động phong trào, trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống và đặc biệt là năng lực ngoại ngữ. Trường xếp thứ nhất toàn tỉnh về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, có nhiều học sinh đạt huy chương ở các kỳ thi trong tỉnh, trong nước và quốc tế.
Năm học 2026 – 2027, nhà trường có 39 lớp, hơn 1.300 học sinh. Nhà trường tiếp tục hướng tới mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng hoạt động thực hành, trải nghiệm nhằm phát huy sự năng động, sáng tạo của học sinh.
Thu Phương
Hòa chung không khí náo nức của hàng triệu học sinh cả nước, gần 5.600 học sinh mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn phường Trần Phú đồng loạt dự lễ khai giảng năm học mới trong không khí trang nghiêm, phấn khởi và tràn đầy kỳ vọng.
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên các nhà trường đã rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Những gương mặt học sinh rạng rỡ, háo hức trong những bộ đồng phục mới; tiếng cười nói, lời chào hỏi thầy cô, bạn bè tạo nên bầu không khí tươi vui, sôi động.
Tại các điểm trường, các đoàn công tác của phường đã cùng thầy và trò chia sẻ niềm vui ngày khai trường, tặng hoa chúc mừng, động viên các nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiện đại.
Đặc biệt, với sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà trường đã tổ chức trao tặng nhiều phần quà cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà thiết thực góp phần động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên học tập và lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia vì thế hệ tương lai.