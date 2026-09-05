Náo nức ngày khai trường tại Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1

Hà Tĩnh khánh thành 2 trường nội trú vùng biên

Hà Tĩnh có 2 trường nội trú liên cấp tại xã Sơn Kim 1 và xã Hương Khê nằm trong 100 trường được Chính phủ lựa chọn triển khai trong giai đoạn 1 của chương trình xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Đến nay, sau thời gian thi công khẩn trương, hai ngôi trường đã sẵn sàng đón học sinh trong năm học 2026 - 2027.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt tham dự tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 có tổng mức đầu tư hơn 140,7 tỷ đồng, quy mô 31 lớp học cùng hệ thống nhà học, nhà bộ môn, khu nội trú, nhà đa năng, nhà ăn và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.300 học sinh.

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ ở điểm cầu Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê (xã Hương Khê) có tổng mức đầu tư gần 160 tỷ đồng, quy mô thiết kế 40 lớp. Ngôi trường được xây dựng trên diện tích hơn 5 ha với nhiều hạng mục như khu nhà học, nhà hành chính, nhà đa năng, khu nội trú học sinh và nhà ăn. Năm học mới, nhà trường tuyển 39 lớp với tổng số 1.640 học sinh. Toàn trường có 63 học sinh là người dân tộc thiểu số, trong đó 41 em là người dân tộc Lào, số còn lại thuộc các dân tộc Mường, Tày, Nùng, Thái,...

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê quy mô thiết kế 40 lớp.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 là điểm cầu chính của Hà Tĩnh để tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 hồ hởi trong ngày khai trường.

Ngoài Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 và Hương Khê (giai đoạn 1), trên địa bàn Hà Tĩnh còn có 5 dự án trường học biên giới được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng (giai đoạn 2). Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc rà soát quy mô, vị trí xây dựng; các dự án cũng đã được quy hoạch tổng thể mặt bằng và sử dụng đất...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trò chuyện với học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà trò chuyện với học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê.

Việc đầu tư xây dựng các trường học vùng biên giới có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện học tập ổn định cho học sinh, góp phần phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhóm PV