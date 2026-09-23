Dự kiến siết chặt xét tuyển đại học: Học sinh, phụ huynh mong có lộ trình phù hợp

Những ngày qua, thông tin Bộ GD&ĐT dự kiến siết chặt phương thức tuyển sinh đại học được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và lan tỏa trong các nhóm lớp, nhóm phụ huynh, học sinh. Theo đó, Bộ GD&ĐT đề xuất danh mục mã số các phương thức xét tuyển đại học năm 2027 chỉ còn 11 phương thức thay vì 19 phương thức như quy định cũ và mỗi ngành chỉ được xét tuyển 3 phương thức thay vì 5 phương thức như năm học trước. Bên cạnh đó, thí sinh không còn được cộng tối đa 3 điểm với chứng chỉ IELTS hay giải học sinh giỏi khi xét tuyển đại học từ năm 2027. Những nội dung này đang được học sinh, phụ huynh và các nhà trường đặc biệt quan tâm.

Học sinh Trường THPT Cẩm Xuyên tìm hiểu các thông tin về sự thay đổi trong tuyển sinh và xét tuyển đại học năm 2027.

Em Nguyễn Huy Mạnh An - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Phan Đình Phùng, đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn Vật lý cho biết: “Trước đây, học sinh giỏi tỉnh được cộng điểm khi xét tuyển đại học, nhưng nay, dự kiến sẽ không còn chính sách này nên em cũng thấy rất lo lắng. Em mong Bộ GD&ĐT sẽ có lộ trình phù hợp để học sinh chủ động hơn trong việc học tập. Em sẽ cố gắng tập trung nhiều thời gian hơn nữa để củng cố kiến thức, chuẩn bị tâm thế cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và chủ động cập nhật những thông tin mới về phương thức xét tuyển đại học”.

Băn khoăn, lo lắng cũng là tâm lý chung của nhiều học sinh lớp 12 trên địa bàn toàn tỉnh. Khi những năm gần đây, chứng chỉ quốc tế như SAT, IELTS cùng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, học bạ, học sinh giỏi… được nhiều trường đại học sử dụng trong xét tuyển, mở thêm cơ hội cho thí sinh vào các trường tốp đầu. Với mục tiêu đó, em Nguyễn Phan Thảo Ly - học sinh lớp 12A4, Trường THPT Cẩm Xuyên cũng đang nỗ lực ôn luyện để thi chứng chỉ IELTS.

Thảo Ly đang tiếp tục thực hiện mục tiêu ôn tập để đạt chứng chỉ IELTS.

Thảo Ly chia sẻ: “Để thực hiện mục tiêu đạt chứng chỉ IELTS, ngoài năng lực và nỗ lực, chúng em phải đầu tư khá nhiều thời gian, công sức, sự kiên trì và cả chi phí. Vì vậy, em vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu này. Dù vậy, chúng em cũng mong Bộ GD&ĐT sẽ cân nhắc, có lộ trình điều chỉnh phù hợp để những học sinh đã chủ động chuẩn bị cho các phương án xét tuyển vẫn có thể thực hiện kế hoạch của mình, yên tâm tập trung học tập”.

Không chỉ học sinh, những thông tin mới về tuyển sinh cũng được nhiều phụ huynh có con đang học lớp 12 quan tâm. Chị Nguyễn Thị Tình, một phụ huynh ở xã Cẩm Xuyên cho biết: “Những ngày qua, thấy con thường xuyên cập nhật tin tức và bất an trước các thông tin mới về xét tuyển đại học, phụ huynh chúng tôi cũng không khỏi lo lắng. Điều chúng tôi mong muốn là các thông tin về chính sách được công bố kịp thời để gia đình, cùng nhà trường định hướng cho con, nhất là trong việc lựa chọn ngành học, trường học và xây dựng kế hoạch phù hợp cho năm cuối cấp".

Chia sẻ nỗi lo của phụ huynh, học sinh, những ngày này, các trường THPT ở Hà Tĩnh cũng đặc biệt chú trọng công tác tư vấn, định hướng. Mục tiêu là giúp các em giữ tâm lý ổn định, hiểu đúng những quy định đang được đề xuất và quan trọng hơn là xác định cách học phù hợp với năng lực, mục tiêu của bản thân. Tại Trường THPT Phan Đình Phùng, các giáo viên chủ nhiệm lớp 12 thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời trao đổi để học sinh không quá phụ thuộc vào một phương thức xét tuyển khi xây dựng kế hoạch học tập.

Cô giáo Phan Thị Thanh Tâm - chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Phan Đình Phùng thường xuyên nắm bắt tâm tư, giúp học sinh ổn định nền nếp học tập.

Cô giáo Phan Thị Thanh Tâm - chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Phan Đình Phùng thông tin: “Trong gần 50 học sinh của lớp, nhiều em là học sinh giỏi tỉnh, nhiều em đã có chứng chỉ hoặc đang ôn luyện các chứng chỉ quốc tế, kỳ thi đánh giá năng lực… Vì vậy, những thông tin về dự kiến thay đổi phương thức xét tuyển đại học của Bộ tác động không nhỏ đến kế hoạch học tập của các em. Thời gian này, bên cạnh định hướng nghề nghiệp, lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu xã hội, chúng tôi chú trọng nắm bắt tâm tư học sinh, giúp các em ổn định việc học, tập trung hoàn thành chương trình lớp 12, củng cố kiến thức nền tảng và cập nhật thông tin tuyển sinh”.

Việc điều chỉnh phương thức xét tuyển nhằm hướng tới sự công bằng, hạn chế chênh lệch cơ hội giữa học sinh các vùng miền. Tuy nhiên, từ thực tế giảng dạy, nhiều cán bộ, giáo viên cho rằng, cần có lộ trình phù hợp, nhất là đối với những học sinh đã dành 1-2 năm để chuẩn bị cho các phương án xét tuyển. Nếu chính sách được điều chỉnh khi các em đã cơ bản hoàn thành việc học tập, ôn luyện, tích lũy chứng chỉ thì kế hoạch đã chuẩn bị có thể bị xáo trộn, ảnh hưởng đến tâm lý và việc học.

Giáo viên Trường THPT Cù Huy Cận giúp học sinh nắm chắc kiến thức, rèn phương pháp học tập.

Trong bối cảnh đó, các nhà trường xác định, đồng hành, định hướng để học sinh giữ vững kế hoạch học tập là nhiệm vụ quan trọng. Thầy Trần Quốc Hoàn - Hiệu trưởng Trường THPT Cù Huy Cận cho biết: “Nhà trường thường xuyên cập nhật các thông tin chính thức từ Bộ GD&ĐT, đồng thời làm tốt công tác tư vấn, định hướng để học sinh không bị dao động trước những thông tin chưa chính thức. Trong dạy học, giáo viên tập trung giúp các em nắm chắc kiến thức, rèn phương pháp học tập và xây dựng kế hoạch phù hợp với năng lực, định hướng của bản thân”.

Những điều chỉnh trong xét tuyển đại học là một phần của quá trình đổi mới, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, khi chính sách đang được hoàn thiện, bên cạnh sự chủ động trong việc tích luỹ kiến thức của học sinh, thì sự đồng hành của nhà trường thông qua tư vấn kịp thời, cung cấp thông tin chính xác sẽ giúp các em có sự chuẩn bị phù hợp, ổn định tâm lý trước những thay đổi của kỳ tuyển sinh.