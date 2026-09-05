Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Phan Cúc - Đình Nhất
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các trường học nhanh chóng kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Sáng 5/9, các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến tặng hoa, chúc mừng cán bộ, giáo viên và học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới tại Trường Mầm non Hương Đô (xã Hương Đô) và Trường THPT Hương Khê. Cùng đi có lãnh đạo các ban, ngành và địa phương

bqbht_br_1aimg-8412.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chúc mừng tại Trường Mầm non Hương Đô.

Tại Trường Mầm non Hương Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và đoàn công tác đã tặng hoa, chúc mừng tập thể nhà trường nhân dịp năm học mới; đồng thời ghi nhận những nỗ lực trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Trường Mầm non Hương Đô được thành lập theo Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của UBND xã Hương Đô, trên cơ sở hợp nhất 3 trường: Mầm non Hương Trà, Mầm non Hương Đô và Mầm non Lộc Yên. Sau hợp nhất, trường có 1 điểm trường chính và 2 phân hiệu, với 22 nhóm, lớp; 545 trẻ và 56 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

bqbht_br_1aimg-8451.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Hương Đô.

Các đơn vị tiền thân của Trường Mầm non Hương Đô có nhiều năm nỗ lực xây dựng tập thể đoàn kết, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, đạt nhiều kết quả tích cực. Năm học 2025-2026, trường tiếp tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đứng đầu khối thi đua số 14 và được UBND tỉnh tặng cờ thi đua. Những kết quả đạt được là nền tảng để tập thể Trường Mầm non Hương Đô tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; từng bước xây dựng nhà trường phát triển, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Tại Trường THPT Hương Khê, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo nhà trường thông tin về tình hình, hoạt động trong năm học mới.

bqbht_br_1aimg-8466.jpg
Các đại biểu nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Trường THPT Hương Khê trong năm học mới.

Trường THPT Hương Khê được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THPT Phúc Trạch và Trường THPT Hương Khê (cũ). Sau sáp nhập, trường có 65 lớp với 2.789 học sinh; trong đó, trường chính có 45 lớp, 1.952 học sinh và phân hiệu có 20 lớp, 837 học sinh. Đội ngũ nhà trường hiện có 146 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trong năm học mới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường THPT Hương Khê là nhanh chóng ổn định tổ chức, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phù hợp; phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy năng lực, sở trường của từng cá nhân. Nhà trường cũng chú trọng tạo sự gắn kết, hòa nhập giữa cán bộ, giáo viên, học sinh ở trường chính và phân hiệu; đồng thời tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, từng bước xây dựng môi trường giáo dục đoàn kết, hiệu quả.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.

bqbht_br_1aimg-8503.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chúc mừng tại Trường THPT Hương Khê.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, năm học mới diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, với nhiều yêu cầu mới đặt ra đối với ngành Giáo dục, nhất là trong chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới công tác quản lý. Những yêu cầu này đòi hỏi chất lượng giáo dục phải tiếp tục được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tin tưởng, với tinh thần mới cùng sự quan tâm của cấp tỉnh, địa phương và các sở, ngành, Trường THPT Hương Khê tiếp tục phát huy truyền thống, khai thác hiệu quả các thế mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn; từng bước đưa nhà trường trở thành một trong những trường THPT tốp đầu của tỉnh.

Đồng thời, đề nghị nhà trường nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định tư tưởng, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; tạo dựng một tập thể mới với cùng mục tiêu, lý tưởng và khát vọng phát triển.

bqbht_br_2aimg-8515.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Trường THPT Hương Khê nhân dịp năm học mới.

Tin liên quan

Tags:

#Khai giảng #khai giảng năm học mới #chúc mừng khai giảng

Chủ đề CHÀO NĂM HỌC MỚI

Chủ đề Nguyễn Hồng Lĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Sức hút của bác sĩ nội trú

Sức hút của bác sĩ nội trú

37 chuyên ngành với 444 suất, nhưng có đến 780 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn. Match Day 2026 sẽ quyết định ai được học chuyên ngành mình mong muốn.
Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, các trường học đang đổi mới giáo dục truyền thống theo hướng gắn với thực tiễn, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức cống hiến cho học sinh.
Hà Tĩnh rộn ràng ngày hội khai trường

Hà Tĩnh rộn ràng ngày hội khai trường

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 ở Hà Tĩnh không chỉ mở đầu hành trình học tập mới mà còn đánh dấu bước vận hành chính thức của nhiều trường học sau sắp xếp.
Rộn rã tiếng trống trường, khởi đầu năm học mới đầy kỳ vọng

Rộn rã tiếng trống trường, khởi đầu năm học mới đầy kỳ vọng

Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 235 trường học ở Hà Tĩnh đã hòa vào niềm vui của ngày hội khai trường cùng hàng triệu học sinh cả nước. Tiếng trống trường vang lên mở đầu năm học mới với nhiều đổi thay, gửi gắm kỳ vọng về những chuyển biến trong giáo dục.
Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo động lực để giáo viên và học sinh dạy tốt, học tốt

Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo động lực để giáo viên và học sinh dạy tốt, học tốt

Chúc mừng các trường học nhân dịp khai giảng năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các nhà trường tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương pháp quản lý và giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo động lực để cán bộ, giáo viên và học sinh thi đua dạy tốt, học tốt.
Khoảnh khắc rạng rỡ ngày khai giảng

Khoảnh khắc rạng rỡ ngày khai giảng

Ngày khai trường, các trường học ở Hà Tĩnh bừng lên màu tươi sáng, ngân vang tiếng cười và rạng ngời những ánh mắt háo hức. Thầy trò cùng nhau bước vào năm học mới với kỳ vọng và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao tri thức.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới

Trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành trường nội trú vùng biên được tổ chức sáng nay (5/9), các đồng chí lãnh đạo Hà Tĩnh đã về cơ sở, cùng tham dự buổi lễ và chia sẻ niềm vui với cán bộ giáo viên, học sinh tại một số trường học.
Náo nức ngày khai trường tại Hà Tĩnh

Náo nức ngày khai trường tại Hà Tĩnh

Sáng nay (5/9), cùng với các cơ sở giáo dục trên cả nước, các trường học ở Hà Tĩnh náo nức ngày khai trường, mở đầu một năm học mới với niềm vui và những kỳ vọng mới.
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục; các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh trong cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.
Hành trang vào lớp 1 của học sinh Hà Tĩnh

Hành trang vào lớp 1 của học sinh Hà Tĩnh

Không chỉ có sách vở, hàng ngàn em học sinh lớp 1 của Hà Tĩnh đang được chuẩn bị hành trang vững vàng từ kỹ năng đến tâm thế để tự tin bước vào năm học mới.
Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Từ mong muốn con phát âm chuẩn, mạnh dạn giao tiếp đến chuẩn bị nền tảng cho quá trình học tập sau này, nhiều gia đình Hà Tĩnh sẵn sàng dành thêm thời gian, chi phí để trẻ có môi trường thực hành ngoại ngữ thường xuyên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!