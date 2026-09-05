Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Sáng 5/9, các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến tặng hoa, chúc mừng cán bộ, giáo viên và học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới tại Trường Mầm non Hương Đô (xã Hương Đô) và Trường THPT Hương Khê. Cùng đi có lãnh đạo các ban, ngành và địa phương

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chúc mừng tại Trường Mầm non Hương Đô.

Tại Trường Mầm non Hương Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và đoàn công tác đã tặng hoa, chúc mừng tập thể nhà trường nhân dịp năm học mới; đồng thời ghi nhận những nỗ lực trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Trường Mầm non Hương Đô được thành lập theo Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của UBND xã Hương Đô, trên cơ sở hợp nhất 3 trường: Mầm non Hương Trà, Mầm non Hương Đô và Mầm non Lộc Yên. Sau hợp nhất, trường có 1 điểm trường chính và 2 phân hiệu, với 22 nhóm, lớp; 545 trẻ và 56 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Hương Đô.



Các đơn vị tiền thân của Trường Mầm non Hương Đô có nhiều năm nỗ lực xây dựng tập thể đoàn kết, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, đạt nhiều kết quả tích cực. Năm học 2025-2026, trường tiếp tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đứng đầu khối thi đua số 14 và được UBND tỉnh tặng cờ thi đua. Những kết quả đạt được là nền tảng để tập thể Trường Mầm non Hương Đô tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; từng bước xây dựng nhà trường phát triển, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Tại Trường THPT Hương Khê, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo nhà trường thông tin về tình hình, hoạt động trong năm học mới.

Các đại biểu nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Trường THPT Hương Khê trong năm học mới.

Trường THPT Hương Khê được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THPT Phúc Trạch và Trường THPT Hương Khê (cũ). Sau sáp nhập, trường có 65 lớp với 2.789 học sinh; trong đó, trường chính có 45 lớp, 1.952 học sinh và phân hiệu có 20 lớp, 837 học sinh. Đội ngũ nhà trường hiện có 146 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trong năm học mới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường THPT Hương Khê là nhanh chóng ổn định tổ chức, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phù hợp; phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy năng lực, sở trường của từng cá nhân. Nhà trường cũng chú trọng tạo sự gắn kết, hòa nhập giữa cán bộ, giáo viên, học sinh ở trường chính và phân hiệu; đồng thời tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, từng bước xây dựng môi trường giáo dục đoàn kết, hiệu quả.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chúc mừng tại Trường THPT Hương Khê.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, năm học mới diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, với nhiều yêu cầu mới đặt ra đối với ngành Giáo dục, nhất là trong chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới công tác quản lý. Những yêu cầu này đòi hỏi chất lượng giáo dục phải tiếp tục được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tin tưởng, với tinh thần mới cùng sự quan tâm của cấp tỉnh, địa phương và các sở, ngành, Trường THPT Hương Khê tiếp tục phát huy truyền thống, khai thác hiệu quả các thế mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn; từng bước đưa nhà trường trở thành một trong những trường THPT tốp đầu của tỉnh.

Đồng thời, đề nghị nhà trường nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định tư tưởng, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; tạo dựng một tập thể mới với cùng mục tiêu, lý tưởng và khát vọng phát triển.