Hà Tĩnh - Khăm Muồn tăng cường hợp tác, thắt chặt tình hữu nghị

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự hội nghị.

Đồng chí Xaysana Khotphouthone – Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khăm Muồn, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 12 và đại biểu dự hội nghị.

Chiều 25/9, tại Hà Tĩnh đã diễn ra hội nghị cấp cao năm 2026 giữa tỉnh Hà Tĩnh (CHXHCN Việt Nam) và tỉnh Khăm Muồn (CHDCND Lào). Tham dự hội nghị cấp cao, về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan. Về phía tỉnh Khăm Muồn có đồng chí Xaysana Khotphouthone – Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH khu vực bầu cử số 12 tỉnh Khăm Muồn; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và kết quả hợp tác trên các lĩnh vực giữa Hà Tĩnh và Khăm Muồn.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.



Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2026, Hà Tĩnh tập trung vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thúc đẩy tăng trưởng, thu hút đầu tư và cải thiện hạ tầng. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP 6 tháng tăng 12,79%, cao nhất cả nước. 9 tháng năm 2026, sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng; chấp thuận chủ trương đầu tư 46 dự án trong nước với tổng vốn gần 181.000 tỷ đồng và 4 dự án FDI với tổng vốn hơn 412,6 triệu USD. Thu ngân sách từ đầu năm đến nay đạt khoảng 19.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm; công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường, mở rộng.

Đại biểu tỉnh Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Những kết quả phát triển của Hà Tĩnh tạo thêm điều kiện để mở rộng hợp tác với các địa phương của Lào, trong đó có tỉnh Khăm Muồn. Hà Tĩnh tiếp tục đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, phát triển logistics, cảng biển… Tỉnh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kết nối doanh nghiệp và phối hợp triển khai với tỉnh Khăm Muồn trong các lĩnh vực này.

Trong năm qua, hai bên duy trì trao đổi đoàn, phối hợp trong công tác đối ngoại, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, tư pháp, quốc phòng - an ninh, thương mại và đầu tư. Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào; hiện có 124 cán bộ, sinh viên, học sinh thuộc tỉnh Khăm Muồn học tập ngắn hạn và dài hạn trên địa bàn tỉnh. Trong năm học tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp rà soát nhu cầu, chỉ tiêu và điều kiện bảo đảm để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, quản lý và hỗ trợ lưu học sinh.

Hai bên cũng đã quan tâm thúc đẩy kết nối hàng hóa qua hệ thống cảng biển Vũng Áng. Trong 7 tháng đầu năm 2026, hàng hóa của Lào chiếm hơn 40% sản lượng hàng hóa thông qua Cảng quốc tế Lào - Việt.

Tại hội nghị này, Hà Tĩnh đề nghị hai bên thống nhất tập trung vào các nội dung: phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2027; tiếp tục coi giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa là nền tảng lâu dài; nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo và hỗ trợ lưu học sinh; tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, logistics và kết nối doanh nghiệp; khai thác hiệu quả hơn Cảng quốc tế Lào - Việt; tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, logistics và kết nối doanh nghiệp; khai thác hiệu quả hơn Cảng quốc tế Lào - Việt. Đồng thời, phối hợp thực hiện hoàn thành thủ tục bàn giao - tiếp nhận Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi tại huyện Nỏng Bốc theo quy định; đồng thời tổng hợp các vấn đề vượt thẩm quyền địa phương để báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền của hai nước xem xét.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại do thiên tai gây ra tại tỉnh Khăm Muồn; đồng thời mong muốn tỉnh Khăm Muồn sớm khắc phục hậu quả, ổn định hoạt động sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Đồng chí Xaysana Khotphouthone – Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khăm Muồn, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 12 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Xaysana Khotphouthone – Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khăm Muồn trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đón tiếp đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muồn trọng thị, chu đáo; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khăm Muồn cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế tỉnh đạt mức 4,7%; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.151 USD/người/năm; huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển đạt 4.330 tỷ kíp.

Trên tinh thần phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào - Việt Nam nói chung, hai tỉnh Khăm Muồn – Hà Tĩnh nói riêng, hai bên đã không ngừng tăng cường hợp tác; tiêu biểu là việc trao đổi các đoàn đại biểu thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề; tổ chức hội nghị thường niên để thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trên các lĩnh vực.

Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều dự án nhằm hỗ trợ tỉnh Khăm Muồn, tiêu biểu như: Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi bản Xiêng Vảng, huyện Nỏng Bốc; hỗ trợ kinh phí xây dựng trạm xá bản Mạc Phương. Hằng năm, cấp học bổng cho học sinh sang học tập tại các cơ sở giáo dục của tỉnh Hà Tĩnh. Riêng trong năm 2026, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục dành 30 suất học bổng cho cán bộ và học sinh tỉnh Khăm Muồn.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khăm Muồn cũng đề xuất một số nội dung tập trung thời gian tới như: tổ chức các cuộc gặp gỡ, trao đổi đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương nhằm giao lưu hữu nghị giữa Nhân dân hai tỉnh; đánh giá, khen thưởng các tập thể, cơ quan, đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng mối quan hệ giữa hai tỉnh; cải tạo, nâng cấp Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiêng Vảng, huyện Nỏng Bốc trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cho các thế hệ…

Tại hội nghị, đại biểu hai bên đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất ký kết Biên bản hội nghị cấp cao Hà Tĩnh - Khăm Muồn năm 2026 với nhiều nội dung hợp tác trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng và chính quyền, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội…

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khăm Muồn - Xaysana Khotphouthone trao Biên bản hội nghị cấp cao Hà Tĩnh - Khăm Muồn năm 2026.

Bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh: Sau thời gian làm việc nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm, hội nghị cấp cao Hà Tĩnh - Khăm Muồn năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Kết quả hội nghị tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai tỉnh trong củng cố quan hệ hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác. Những nội dung thống nhất là cơ sở để các cơ quan, đơn vị và địa phương phối hợp triển khai công việc cụ thể.

Để các nội dung hợp tác được triển khai hiệu quả, thiết thực, thời gian tới, đề nghị hai tỉnh tiếp tục phối hợp, thống nhất chỉ đạo, đôn đốc các cấp, ngành, địa phương của hai bên sớm cụ thể hóa những nội dung đã thống nhất thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và đầu mối thực hiện; thường xuyên trao đổi, kiểm tra, đôn đốc để thỏa thuận hợp tác thực sự hiệu quả.

Dịp này, tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ tỉnh Khăm Muồn 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiên tai.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm trao tặng tranh lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Khăm Muồn Xaysana Khotphouthone.

Bí thư Tỉnh ủy Khăm Muồn Xaysana Khotphouthone trao tặng tranh lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm.