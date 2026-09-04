Thành lập các chi bộ trực thuộc đảng bộ 3 trường học ở phường Nam Hồng Lĩnh

Lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ quản lý 3 trường học trên địa bàn.

Theo đó, 3 đảng bộ trường học trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh đã thành lập 9 chi bộ trực thuộc, với tổng số 221 đảng viên. Trong đó, Đảng bộ Trường Mầm non Nam Hồng Lĩnh có 3 chi bộ, 73 đảng viên; Đảng bộ Trường Tiểu học Nam Hồng Lĩnh có 3 chi bộ, 75 đảng viên và Đảng bộ Trường THCS Nam Hồng Lĩnh có 3 chi bộ, 73 đảng viên.

Ông Nguyễn Trí Anh - Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Nam Hồng Lĩnh cho biết: “Đảng ủy các trường học trên địa bàn phường thành lập các chi bộ trực thuộc theo Đề án số 03-ĐA/ĐU, ngày 27/8/2026 của BCH Đảng bộ phường về sắp xếp, thành lập mới các tổ chức đảng ở cơ sở giáo dục công lập thuộc Đảng ủy phường Nam Hồng Lĩnh. Việc sắp xếp tổ chức Đảng theo hướng phù hợp với đặc điểm tổ chức, hoạt động và lĩnh vực công tác của từng nhà trường; qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”.