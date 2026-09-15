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Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ HĐND tỉnh

Xuân Hoa
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(Baohatinh.vn) - Trải qua nhiều cương vị công tác, đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh luôn phát huy phẩm chất của người cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

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Các đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Mai Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Nhuần.

Chiều 15/9, Đảng bộ HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Tham dự có các đồng chí: Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Mai Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cùng lãnh đạo các ban HĐND tỉnh.

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Toàn cảnh buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhuần được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 22/7/1996, hiện sinh hoạt tại Chi bộ Công tác HĐND. Trải qua nhiều cương vị công tác, đồng chí Nguyễn Thị Nhuần luôn phát huy phẩm chất của người cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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Các đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Nhuần.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Nhuần đã vinh dự được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của đồng chí trong 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

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Các đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Nguyễn Thị Mai Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Nhuần.

Lãnh đạo Đảng ủy HĐND tỉnh và Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Nhuần đối với công tác xây dựng Đảng, hoạt động của HĐND và sự phát triển chung của cơ quan, địa phương; đồng thời, mong muốn đồng chí tiếp tục giữ vững phẩm chất cách mạng, phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xúc động trước phần thưởng cao quý mà Đảng trao tặng, đồng chí Nguyễn Thị Nhuần bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tổ chức đảng các cấp đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ đồng chí trong suốt quá trình công tác, rèn luyện và phấn đấu. Đồng chí trân trọng cảm ơn Đảng ủy HĐND tỉnh đã tổ chức buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng trang trọng, ý nghĩa. Đồng thời, hứa sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, cùng tập thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

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Tags:

#Huy hiệu Đảng #Hà Tĩnh #Nguyễn Thị Nhuần #đảng viên #Lễ trao huy hiệu #Đảng bộ HĐND

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

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