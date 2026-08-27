Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Tùng Lộc

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), chiều 27/8, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi Thị Thuẩn, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Phúc Tiến, Đảng bộ xã Tùng Lộc. Cùng dự buổi lễ có đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe đồng chí Bùi Thị Thuẩn.

Đảng viên Bùi Thị Thuẩn sinh ngày 10/9/1925, quê quán thôn Phúc Tiến, xã Tùng Lộc; vào Đảng ngày 15/7/1948, chính thức ngày 15/12/1948. Hiện nay, đồng chí đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn Phúc Tiến, Đảng bộ xã Tùng Lộc.

Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ tại địa phương. Ở mỗi cương vị, đồng chí luôn giữ vững phẩm chất của người đảng viên, tích cực đóng góp cho phong trào cách mạng và sự phát triển của quê hương.

Sau khi nghỉ hưu, đồng chí Bùi Thị Thuẩn tiếp tục sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thôn Phúc Tiến, xã Tùng Lộc. Quá trình sinh hoạt, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, tích cực tham gia các phong trào ở khu dân cư, gương mẫu trong đời sống, gần gũi, chân thành, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin yêu, quý trọng.

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trân trọng trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Thị Thuẩn.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi Thị Thuẩn.

Đồng chí Phan Thiên Định đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đảng viên Bùi Thị Thuẩn và gia đình; bày tỏ sự trân trọng trước những cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Phan Thiên Định chúc đồng chí Bùi Thị Thuẩn luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng về lòng trung thành với Đảng, là chỗ dựa tinh thần và nguồn động viên quý báu đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tấm gương đảng viên Bùi Thị Thuẩn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục trân trọng, phát huy truyền thống cách mạng; giữ gìn phẩm chất, đạo đức; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; góp phần xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.