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Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.

Ngày 13/7/2026, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Qua đó, tiếp tục đặt ra yêu cầu đưa việc học Bác đi vào thực chất hơn.

Đoàn đại biểu Hà Tĩnh dâng hoa tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Đoàn đại biểu Hà Tĩnh dâng hoa tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Điểm mới là chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành”, gắn việc học Bác với nhiệm vụ được giao, kết quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân; việc thực hành phải được đặt trong công việc hằng ngày, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, phục vụ Nhân dân.

Cùng đó là yêu cầu phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đổi mới phương pháp làm việc, sâu sát thực tiễn, gần dân, sát dân, vì dân. Việc kiểm tra, đánh giá cũng được chuyển mạnh từ xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung sang kết quả thực hiện và hiệu quả công việc…

Ở Hà Tĩnh, những yêu cầu mới của Chỉ thị số 07-CT/TW đang từng bước được quán triệt và gắn với nhiệm vụ cụ thể ở cơ sở. Tại xã Cẩm Lạc, Chỉ thị số 07-CT/TW đã được quán triệt đến từng chi bộ, đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề. Nội dung học tập được gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, trong đó chú trọng tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

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Tại xã Cẩm Lạc, Chỉ thị số 07-CT/TW đã được quán triệt đến từng chi bộ, đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề.

Ông Nguyễn Siêu Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Lạc chia sẻ: “Quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW, Đảng ủy xã yêu cầu các chi bộ, đảng viên chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy “học tập, làm theo” sang “học tập và thực hành”, tránh hình thức, gắn với những nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, đặt trọng tâm hàng đầu vào kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua sản phẩm cụ thể. Gắn kết chặt chẽ việc học tập, thực hành với đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Đồng thời, vận dụng phương pháp Hồ Chí Minh trong công việc, làm việc khoa học, dân chủ, bám sát cơ sở, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo để đánh giá cán bộ”.

Tại UBND xã Cẩm Lạc, nội dung, yêu cầu mới đang được gắn với từng nhiệm vụ cụ thể. Đặc biệt, yêu cầu gần dân, sát dân được thể hiện qua cách giải quyết những công việc phát sinh từ cơ sở. Trong đó, mô hình “Tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà” được duy trì theo hướng lãnh đạo xã và cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống địa bàn để đối thoại, nắm tình hình. Những nội dung thuộc thẩm quyền sẽ được tập trung xử lý ngay, không để người dân phải đi lại, kiến nghị nhiều lần. Với cách làm này, nhiều vụ việc đã sớm được tháo gỡ vướng mắc, hạn chế tồn đọng, tạo niềm tin trong Nhân dân.

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Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Can Lộc đưa công nghệ AI vào hỗ trợ cung cấp thông tin về thủ tục hành chính nhằm hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Cùng với việc trực tiếp tháo gỡ những vấn đề phát sinh, yêu cầu phục vụ người dân cũng được đặt vào từng thủ tục hành chính tại các địa phương. Tại xã Can Lộc, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã vừa đưa công nghệ AI vào hỗ trợ cung cấp thông tin về thủ tục hành chính; sử dụng mã QR để người dân tra cứu thủ tục, nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi tiến độ giải quyết và đánh giá mức độ hài lòng sau khi hoàn thành giao dịch.

Ông Lê Viết Cương - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Can Lộc cho hay: “Việc đưa các ứng dụng số vào hoạt động góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí đi lại cho người dân, nâng cao tính công khai, minh bạch và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Cùng với ứng dụng công nghệ, chúng tôi cũng duy trì thường xuyên các đợt phục vụ hành chính công lưu động (phục vụ người yếu thế, người có công…). Mục tiêu chung là thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn”. Nhờ cách làm sáng tạo, kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của xã Can Lộc đến nay đạt 97,8 điểm, nằm trong top đầu của tỉnh.

Những yêu cầu mới cũng được đặt vào các nhiệm vụ phát triển ở cơ sở. Tại xã Mai Hoa, phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc “hai con số” giai đoạn 2026-2030 vừa được phát động cùng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số. Theo đó, địa phương sẽ tập trung chỉnh trang các tuyến đường, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, đồng thời đẩy nhanh làm sạch, làm giàu dữ liệu và phong trào bình dân học vụ số.

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UBND xã Mai Hoa tổ chức lễ khởi công mô hình nuôi cá rô phi xuất khẩu liên kết.

Hưởng ứng phong trào, ở thôn Đức Giang (xã Mai Hoa), nông dân Lê Thanh Hùng đang đầu tư mô hình nuôi cá rô phi xuất khẩu liên kết với Công ty TNHH Việt Nhật - BaiYang (tỉnh Hưng Yên). Ông Hùng chia sẻ: “Mô hình có diện tích khoảng 2 ha, quy hoạch thành 4 ao nuôi, tổng vốn đầu tư dự kiến 1,2 tỷ đồng. Đầu tháng 9/2026, chúng tôi sẽ thả 100 nghìn con giống cá rô phi. Nếu mô hình hiệu quả, gia đình có thêm thu nhập mà bà con trong vùng cũng có thể tham khảo, làm theo”.

Chỉ thị số 07-CT/TW mới được ban hành và việc triển khai tại Hà Tĩnh cũng đang ở những bước đầu tiên. Yêu cầu chuyển từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tiếp tục được đặt vào từng công việc, từng nhiệm vụ cụ thể. Từ đó, hiệu quả công việc, những chuyển biến ở cơ sở và sự hài lòng của Nhân dân sẽ là những minh chứng sinh động của việc học và thực hành theo Bác trong thời gian tới.

Ông Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết: “Ngay sau khi Chỉ thị số 07-CT/TW được ban hành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng các đơn vị, địa phương tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cốt lõi đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Qua đó, đưa việc học tập, thực hành theo Bác từng bước đi vào công việc hằng ngày, trở thành yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân”.

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Tags:

#Học Bác #Thực hành #Tư tưởng Hồ Chí Minh #Cải cách hành chính #Phục vụ nhân dân #Chuyển đổi số #Hà Tĩnh

Chủ đề Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

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