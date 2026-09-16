Thạch Xuân sinh hoạt chuyên đề nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng

Đại biểu tham dự sinh hoạt chuyên đề điểm tại Chi bộ thôn Thạch Điền.

Chiều 16/9, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Xuân tổ chức sinh hoạt chuyên đề điểm tại Chi bộ thôn Thạch Điền với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, quản lý đảng viên”. Tham dự có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, lãnh đạo địa phương và các đảng viên trong chi bộ.

Các đồng chí chủ trì sinh hoạt chuyên đề.

Chi bộ thôn Thạch Điền được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026 trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất 3 thôn Lộc Hồ, Phúc Điền và Tân Đông. Chi bộ hiện có 51 đảng viên, đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên ở cơ sở.

Chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, quản lý đảng viên” nhằm thống nhất nhận thức và hành động trong chi bộ về vị trí, vai trò của tổ chức đảng và trách nhiệm của từng đảng viên trong giai đoạn mới; đánh giá đúng thực trạng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và công tác quản lý đảng viên sau khi sắp xếp, thành lập thôn Thạch Điền. Trên cơ sở đó, xác định rõ những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và những vấn đề cần tập trung giải quyết; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm của chi bộ và địa bàn thôn, bảo đảm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả.

Đảng viên Nguyễn Hồng Sơn tham luận tại buổi sinh hoạt.

Qua sinh hoạt chuyên đề, từng cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu; góp phần xây dựng Chi bộ thôn Thạch Điền thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Nhân dân xây dựng thôn đoàn kết, dân chủ, văn minh và phát triển.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tập trung thảo luận vào những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với chi bộ như: xây dựng đoàn kết sau sáp nhập; quản lý đảng viên; phân công nhiệm vụ; chất lượng sinh hoạt; trách nhiệm nêu gương; công tác kiểm tra, giám sát; nắm tình hình Nhân dân; tạo nguồn phát triển đảng viên và đổi mới phương thức lãnh đạo.

Đồng chí Nguyễn Bá Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Xuân phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, lãnh đạo xã Thạch Xuân, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận tinh thần thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm của các đảng viên. Các ý kiến không chỉ làm rõ nhận thức về nội dung chuyên đề, vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên mà còn tập trung phân tích những vấn đề thực tiễn đặt ra, đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện nội dung chuyên đề và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Quốc Anh - Phó Trưởng phòng Tổ chức đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Buổi sinh hoạt chuyên đề là cơ sở để Chi bộ thôn Thạch Điền tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng công tác quản lý, phân công nhiệm vụ và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; qua đó góp phần xây dựng chi bộ đoàn kết, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.