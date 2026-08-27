Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Sáng 27/8, Đảng ủy xã Xuân Lộc tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Trường - đảng viên thuộc Chi bộ thôn Minh Quang. Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng dự.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường sinh ngày 1/1/1930, quê quán tại thôn Tam Đa, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc (cũ), nay là thôn Minh Quang, xã Xuân Lộc. Đồng chí nhập ngũ tháng 6/1950, được kết nạp vào Đảng ngày 20/4/1958.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, công tác và chiến đấu, đồng chí Nguyễn Xuân Trường đã trải qua nhiều cương vị, tham gia ở nhiều chiến trường, trong đó có thời gian thực hiện nhiệm vụ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Trường.

Với những đóng góp trong quá trình công tác và chiến đấu, đồng chí Nguyễn Xuân Trường được Đảng, Nhà nước và các cấp khen thưởng, trong đó có Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất và một huy chương do Nhà nước Lào trao tặng; nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên Nguyễn Xuân Trường.

Sau khi nghỉ công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Trường tiếp tục phát huy phẩm chất của người cán bộ, đảng viên, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, vận động gia đình và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời ghi nhận, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp, cống hiến của đồng chí trong suốt quá trình hoạt động cách mạng.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy mong đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng để con cháu, cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ noi theo; động viên gia đình, các thế hệ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.