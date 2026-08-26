Can Lộc trao Huy hiệu Đảng và công bố quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục

Sáng 26/8, Đảng uỷ xã Can Lộc tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho các đảng viên từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng; công bố quyết định về thành lập các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn và bổ nhiệm cán bộ quản lý sau sắp xếp. Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng dự.

Đại biểu tham dự.

Theo Quyết định số 308-QĐ/TU ngày 4/8/2026 và Quyết định số 385-QĐ/TU ngày 20/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Đảng bộ xã Can Lộc có 170 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026.

Trong đó, 7 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 12 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng...

Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo xã Can Lộc trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9 là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào, động viên các thế hệ đảng viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp xây dựng quê hương trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo xã Can Lộc trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 55 năm tuổi Đảng.

Cũng trong sáng nay, xã Can Lộc tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn và bổ nhiệm cán bộ quản lý sau sắp xếp.

Theo phương án sắp xếp, 10 trường công lập gồm: 3 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường THCS được sáp nhập thành 3 trường - mỗi cấp học 1 trường, gồm: Trường Mầm non Can Lộc, Trường Tiểu học Can Lộc và Trường THCS Can Lộc.

Việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối, tạo thuận lợi trong công tác quản lý, điều tiết đội ngũ giáo viên và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.

Sau sắp xếp, Trường Mầm non Can Lộc dự kiến có 59 nhóm lớp với 1.371 trẻ; Trường Tiểu học Can Lộc có 102 lớp với 3.285 học sinh; Trường THCS Can Lộc có 75 lớp với 3.034 học sinh.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở GD&ĐT, xã Can Lộc trao quyết định thành lập các cơ sở giáo dục sau sáp nhập.

Tại lễ công bố, lãnh đạo xã Can Lộc đã trao các quyết định thành lập các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn và các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý, thành lập tổ chức Đảng tại 3 trường sau sắp xếp.

Lãnh đạo xã trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Can Lộc.

Cụ thể, cô Nguyễn Thị Hoa Thắm được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Can Lộc; các cô: Tôn Thị Yên, Trần Thị Hằng, Trần Thị Hạnh giữ chức Phó Hiệu trưởng.

Lãnh đạo xã trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Can Lộc.

Tại Trường Tiểu học Can Lộc, cô Nguyễn Thị Xuân Phượng được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng; các cô: Trần Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Kim Hương, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nguyệt giữ chức Phó Hiệu trưởng.

Lãnh đạo xã trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Can Lộc.

Tại Trường THCS Can Lộc, cô Nguyễn Thị Thu Hằng được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng; các thầy cô: Lê Thị Thanh Hải, Vương Ngọc Tân, Lê Văn Ngọc giữ chức Phó Hiệu trưởng.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo xã Can Lộc đề nghị đội ngũ cán bộ quản lý được bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết, chủ động nắm bắt tình hình tại các cơ sở; nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm sự thống nhất trong quản lý, điều hành, đồng thời quan tâm đến tâm tư của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quá trình chuyển sang mô hình mới.

Lãnh đạo xã cũng đề nghị các nhà trường sớm xây dựng kế hoạch dạy học, không để việc sắp xếp tổ chức ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm học sinh được học tập ổn định, thuận lợi tại các điểm trường.