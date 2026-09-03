Công bố các quyết định sáp nhập trường học và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 3/9, Trường THPT Lê Hữu Trác tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập trường và bổ nhiệm cán bộ quản lý. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Đảng uỷ, UBND xã Tứ Mỹ, xã Sơn Tiến.

Tại hội nghị, đại diện Sở GD&ĐT đã công bố Quyết định số 2185/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thành lập Trường THPT Lê Hữu Trác trên cơ sở sáp nhập Trường THPT Lê Hữu Trác và Trường THPT Lý Chính Thắng (trụ sở chính ở thôn Đại Châu, xã Tứ Mỹ; phân hiệu ở thôn Bình Hoà, xã Sơn Tiến).

Theo quyết định, cô Thái Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường THPT Đức Thọ được điều động đến công tác và bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hữu Trác.

Thầy Trương Vi Quý - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đức Thọ được điều động đến công tác và bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng; thầy Phan Sỹ Châu - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hữu Trác (trước sáp nhập) được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Lê Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Lê Nam đề nghị Ban Giám hiệu cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn sau sáp nhập; tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức khai giảng và triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học mới.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tin tưởng, với truyền thống của hai nhà trường, cùng sự đoàn kết, trách nhiệm của tập thể cán bộ, giáo viên, Trường THPT Lê Hữu Trác sẽ tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Lê Nam trao quyết định bổ nhiệm cô Thái Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường THPT Đức Thọ giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hữu Trác.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Lê Nam trao quyết định bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hữu Trác.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Chiều 3/9, UBND phường Sông Trí tổ chức lễ công bố các quyết định về sắp xếp trường học công lập trên địa bàn phường và tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi năm học 2025 - 2026.

Theo đề án, phường Sông Trí sắp xếp 11 trường thành 4 trường (giảm 7 trường, tương ứng giảm 63,64%).

Sau sắp xếp, toàn phường có 4 trường chính, 6 phân hiệu và 10 điểm trường. Trong đó, bậc mầm non sáp nhập 4 trường: Hoa Mai, Kỳ Châu, Kỳ Lợi, Kỳ Trinh thành Trường Mầm non Sông Trí với 1 trường chính và 3 phân hiệu.

Thường trực Đảng ủy phường Sông Trí trao quyết định thành lập các cơ sở giáo dục công lập.

Đối với bậc tiểu học, sáp nhập các trường: Hưng Trí, Kỳ Châu và Sông Trí thành Trường Tiểu học Sông Trí với một điểm trường chính, 1 phân hiệu và 1 điểm trường; sáp nhập các trường: Kỳ Trinh, Kỳ Lợi thành Trường Tiểu học Trinh Lợi với 1 điểm trường chính, 1 phân hiệu và 3 điểm trường.

Đối với bậc trung học cơ sở, sáp nhập các trường Sông Trí và Trinh Lợi thành Trường THCS Sông Trí với 1 điểm trường chính, 1 phân hiệu và 1 điểm trường.

Trao quyết định thành lập các tổ chức đảng các trường học sau sắp xếp.

Việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối, tạo thuận lợi trong công tác quản lý, điều tiết đội ngũ giáo viên và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Sông Trí đã trao quyết định thành lập các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn và các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý, thành lập tổ chức Đảng tại 4 trường sau sắp xếp.

Cũng trong chiều nay, UBND phường Sông Trí đã tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi, giáo viên có thành tích tiêu biểu năm học 2025 – 2026.

Lãnh đạo phường trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân.

...trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 5 cá nhân.

Tuyên dương 57 em học sinh có thành tích cao tại các cuộc thi cấp tỉnh.

Tuyên dương 28 giáo viên có thành tích tiêu biểu trong năm học 2025 - 2026.