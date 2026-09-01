Hà Tĩnh điều động, bổ nhiệm và luân chuyển 14 hiệu trưởng trường THPT sau sắp xếp

Đầu tư nâng cấp hạ tầng trường học ở Trường Lưu 11/09/2026 07:57 Năm học 2026-2027, xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đã đầu tư xây mới, cải tạo 4 công trình tại các trường học trên địa bàn với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng.

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh 11/09/2026 05:05 Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.

Thiếu sách giáo khoa, phụ huynh sao chép cho con học có vi phạm bản quyền? 10/09/2026 09:29 Tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ khiến một số phụ huynh ở Hà Tĩnh phải tính đến phương án photocopy, in sách cho con học tạm. Tuy nhiên, không ít người lo lắng việc sao chép có thể vi phạm bản quyền.

Đưa dân ca vào trường học ở vùng di sản Trường Lưu 10/09/2026 05:15 Từ những giờ âm nhạc, giáo dục địa phương đến hoạt động ngoại khóa, dân ca Ví, Giặm đang từng bước đi vào trường học ở Trường Lưu (Hà Tĩnh).

Sức hút của bác sĩ nội trú 09/09/2026 07:55 37 chuyên ngành với 444 suất, nhưng có đến 780 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn. Match Day 2026 sẽ quyết định ai được học chuyên ngành mình mong muốn.

Giáo dục xóa mù chữ vì con người, hành tinh và sự thịnh vượng 08/09/2026 06:00 Ngày Quốc tế xóa mù chữ (8/9) năm nay nhấn mạnh vai trò của giáo dục, tri thức trong việc kiến tạo một thế giới nhân văn, bền vững và thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người.

Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh 07/09/2026 15:17 Tại Hà Tĩnh, các trường học đang đổi mới giáo dục truyền thống theo hướng gắn với thực tiễn, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức cống hiến cho học sinh.

Sẽ sửa đồng bộ chương trình, sách giáo khoa lớp 1-12 07/09/2026 10:59 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đồng bộ chương trình và sách giáo khoa phổ thông (lớp 1-12) nhằm phù hợp với mục tiêu về học tiếng Anh, ứng dụng AI...

Hà Tĩnh cùng cả nước tổ chức lễ khai giảng và khánh thành các trường học vùng biên 05/09/2026 17:11 Sáng 5/9, hơn 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 235 trường học ở Hà Tĩnh đã hòa vào niềm vui của ngày hội khai trường cùng hàng triệu học sinh cả nước.

Hà Tĩnh rộn ràng ngày hội khai trường 05/09/2026 13:16 Lễ khai giảng năm học 2026-2027 ở Hà Tĩnh không chỉ mở đầu hành trình học tập mới mà còn đánh dấu bước vận hành chính thức của nhiều trường học sau sắp xếp.

Rộn rã tiếng trống trường, khởi đầu năm học mới đầy kỳ vọng 05/09/2026 12:59 Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 235 trường học ở Hà Tĩnh đã hòa vào niềm vui của ngày hội khai trường cùng hàng triệu học sinh cả nước. Tiếng trống trường vang lên mở đầu năm học mới với nhiều đổi thay, gửi gắm kỳ vọng về những chuyển biến trong giáo dục.

Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo động lực để giáo viên và học sinh dạy tốt, học tốt 05/09/2026 12:15 Chúc mừng các trường học nhân dịp khai giảng năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các nhà trường tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương pháp quản lý và giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo động lực để cán bộ, giáo viên và học sinh thi đua dạy tốt, học tốt.

Khoảnh khắc rạng rỡ ngày khai giảng 05/09/2026 10:17 Ngày khai trường, các trường học ở Hà Tĩnh bừng lên màu tươi sáng, ngân vang tiếng cười và rạng ngời những ánh mắt háo hức. Thầy trò cùng nhau bước vào năm học mới với kỳ vọng và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao tri thức.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới 05/09/2026 09:05 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các trường học nhanh chóng kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 05/09/2026 09:02 Trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành trường nội trú vùng biên được tổ chức sáng nay (5/9), các đồng chí lãnh đạo Hà Tĩnh đã về cơ sở, cùng tham dự buổi lễ và chia sẻ niềm vui với cán bộ giáo viên, học sinh tại một số trường học.

Náo nức ngày khai trường tại Hà Tĩnh 05/09/2026 06:48 Sáng nay (5/9), cùng với các cơ sở giáo dục trên cả nước, các trường học ở Hà Tĩnh náo nức ngày khai trường, mở đầu một năm học mới với niềm vui và những kỳ vọng mới.

Nữ sinh viên quê Hà Tĩnh vinh dự tham gia Chương trình “Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản” lần thứ 50 05/09/2026 05:15 Nguyễn Thủy Tiên (SN 2005, quê phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vừa trở thành một trong 20 đại biểu Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản năm 2027 (SSEAYP) lần thứ 50.

Đồng loạt khai giảng và khánh thành trường học vùng biên trên toàn quốc 05/09/2026 05:05 Sáng 5/9, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Cùng đó, hơn 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đủ điều kiện sẽ được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Bộ GD&ĐT yêu cầu dừng thi học sinh giỏi cấp nào? 04/09/2026 19:35 Trước tinh thần cắt giảm những cuộc thi không cần thiết để giảm áp lực, giảm hình thức trong trường học, Bộ GD&ĐT vừa đưa ra một yêu cầu đáng chú ý liên quan đến kỳ thi học sinh giỏi.

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027 04/09/2026 18:16 Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục; các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh trong cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.

Các trường học ở Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới 04/09/2026 14:15 Với sự chủ động của các nhà trường, đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng ở Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn tất. Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở các cơ sở giáo dục đang háo hức chờ ngày hội khai trường, mở đầu năm học 2026 - 2027 với nhiều kỳ vọng.

[QUIZ] Vì sao ngày 5/9 được chọn là ngày khai giảng năm học mới? 04/09/2026 10:19 Ngày 5/9, tiếng trống khai trường sẽ vang lên khắp mọi miền đất nước, đánh dấu thời khắc bắt đầu một năm học mới. Đây là ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt, đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Lễ khai giảng được tổ chức thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc 04/09/2026 05:20 Theo chương trình khai giảng năm học 2026-2027 của Bộ GD&ĐT, cán bộ quản lý tại mỗi cơ sở giáo dục sẽ thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm.

Công bố các quyết định sáp nhập trường học và bổ nhiệm cán bộ quản lý 03/09/2026 18:56 Phường Sông Trí (Hà Tĩnh) và Trường THPT Lê Hữu Trác tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập trường và bổ nhiệm cán bộ quản lý.

Hành trang vào lớp 1 của học sinh Hà Tĩnh 03/09/2026 14:03 Không chỉ có sách vở, hàng ngàn em học sinh lớp 1 của Hà Tĩnh đang được chuẩn bị hành trang vững vàng từ kỹ năng đến tâm thế để tự tin bước vào năm học mới.

Đóng góp của giáo dục khoa cử Nho học ở Hà Tĩnh dưới Triều Nguyễn 03/09/2026 05:20 Nhiều người Hà Tĩnh sau khi đỗ đạt đã giữ các chức vụ quan trọng tại Quốc Tử Giám, Quốc sử quán và hệ thống giáo dục địa phương.

Hà Tĩnh rà soát, thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ học sinh khó khăn 02/09/2026 07:22 UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu ngành GD&ĐT, các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, yếu thế, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn...

Khởi hành 3 "chuyến xe 0 đồng", hỗ trợ đưa sinh viên Hà Tĩnh ra Hà Nội 01/09/2026 11:50 Sáng 1/9, 3 "chuyến xe 0 đồng” của Nhà xe Châu Tịnh đã khởi hành, đưa 120 sinh viên Hà Tĩnh ra Hà Nội nhập học và trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đề xuất 6 nhóm thí sinh được xét tuyển thẳng vào trường công an 31/08/2026 15:31 Bộ Công an vừa lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân.