Hà Tĩnh điều động, bổ nhiệm và luân chuyển 14 hiệu trưởng trường THPT sau sắp xếp

Theo phương án sắp xếp, Hà Tĩnh thực hiện sáp nhập 15 trường THPT quy mô nhỏ, có vị trí, khoảng cách gần nhau để hình thành 7 trường có quy mô lớn hơn. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 30 trường THPT, giảm 8 trường so với trước.
Thực hiện phương án sắp xếp mạng lưới trường học, Hà Tĩnh đã điều động, bổ nhiệm 14 hiệu trưởng các trường THPT, góp phần kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, bảo đảm các nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, chuẩn bị cho năm học 2026-2027.
Danh sách 14 hiệu trưởng được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển:
Điều động thầy Phan Đăng Nhân - Hiệu trưởng Trường THPT Can Lộc đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng.
Thầy Nguyễn Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Lĩnh đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du.
Thầy Võ Hữu Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Hương Khê.
Thầy Trần Quốc Hoàn - Hiệu trưởng Trường THPT Cù Huy Cận (cũ) được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Cù Huy Cận (sau sáp nhập).
Thầy Trần Đình Hường - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (cũ) được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (sau sáp nhập).
Cô Thái Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường THPT Đức Thọ đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hữu Trác.
Thầy Nguyễn Nam Thắng - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nghèn.
Thầy Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Nghèn đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Can Lộc.
Thầy Hoàng Quốc Quyết - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Lĩnh.
Thầy Đoàn Minh Điền - Hiệu trưởng Trường THPT Thành Sen đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng.
Thầy Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình, được luân chuyển đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên.
Thầy Phan Quang Tấn - Hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng, được luân chuyển đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình.
Thầy Trần Xuân Phượng - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, được luân chuyển đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú.
Thầy Nguyễn Đình Thám, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, được luân chuyển đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.
Theo phương án sắp xếp, Trường THPT Vũ Quang và Trường THPT Cù Huy Cận được sáp nhập vào Trường THPT Đức Thọ, tổ chức lại thành Trường THPT Cù Huy Cận.
Trường THPT Lý Chính Thắng sáp nhập vào Trường THPT Lê Hữu Trác, tổ chức lại thành Trường THPT Lê Hữu Trác.
Trường THPT Phan Đình Phùng sáp nhập với Trường THPT Thành Sen, tổ chức lại thành Trường THPT Phan Đình Phùng.
Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi sáp nhập với Trường THPT Nguyễn Đổng Chi, tổ chức lại thành Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi.
Trường THPT Cẩm Xuyên sáp nhập với Trường THPT Nguyễn Đình Liễn thành Trường THPT Cẩm Xuyên.
Trường THPT Hương Khê sáp nhập với Trường THPT Phúc Trạch thành Trường THPT Hương Khê.
Trường THPT Nguyễn Du sáp nhập với Trường THPT Nguyễn Công Trứ thành Trường THPT Nguyễn Du.