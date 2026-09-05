Nữ sinh viên quê Hà Tĩnh vinh dự tham gia Chương trình “Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản” lần thứ 50

Nguyễn Thủy Tiên vinh dự là một trong 20 đại biểu Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản năm 2027. Trong ảnh: Thủy Tiên cùng 19 đại biểu và 1 trưởng đoàn tham gia chương trình.

Nguyễn Thủy Tiên (quê phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) hiện là sinh viên năm thứ 4, ngành Sư phạm Tiếng Anh (Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng). Năng động, thích thử sức ở những môi trường mới và đặc biệt quan tâm đến giáo dục, văn hóa, tình nguyện và giao lưu quốc tế, Thủy Tiên xem việc được gặp gỡ, kết nối với những người đến từ các nền văn hóa khác nhau là một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của mình.

Cũng chính từ mong muốn ấy, Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản năm 2027 (SSEAYP) đã đến với Thủy Tiên như một giấc mơ. Đây là lần đầu tiên cô đăng ký thử sức với SSEAYP 2027. Giữa hàng nghìn hồ sơ trên phạm vi toàn quốc, việc trở thành một trong 20 đại biểu chính thức của Việt Nam là điều gần như không tưởng đối với Thủy Tiên.

“Khi nhìn thấy tên mình trong danh sách, em rất xúc động và gần như không nói nên lời trước niềm vinh dự này”, Thủy Tiên chia sẻ.

Thủy Tiên sở hữu "bảng vàng" thành tích ấn tượng với hàng loạt giải thưởng, danh hiệu lớn.

Với nữ sinh viên quê Hà Tĩnh, đây là sự ghi nhận cho một hành trình dài mà cô đã từng bước học tập, rèn luyện và chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi bước vào giảng đường đại học.

Thủy Tiên từng đạt giải khuyến khích Olympic Tiếng Anh dành cho học sinh - sinh viên cấp quốc gia và giải nhì học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp tỉnh khi còn là học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng.

Khi trở thành sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, cô tiếp tục phát huy thế mạnh của bản thân, đồng thời mở rộng sang nghiên cứu khoa học, giao lưu và hoạt động xã hội. Thủy Tiên đã giành giải nhì tại hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường; giải khuyến khích cuộc thi “Tôi là nhà ngoại giao tương lai” và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; giải nhì Olympic Tiếng Anh Star Awards cấp quốc gia.

Nguyễn Thủy Tiên (hàng đầu, ở giữa) tham gia tổ chức thiện nguyện quốc tế Dananggo tại Đà Nẵng, giai đoạn 2024-2026.

Cùng với hoạt động giáo dục cộng đồng, Thủy Tiên còn tham gia tổ chức thiện nguyện quốc tế Dananggo tại Đà Nẵng, đảm nhiệm vai trò Phó điều hành và làm việc cùng hơn 80 thành viên đến từ 9 quốc gia trong giai đoạn 2024-2026. Đây là môi trường để cô rèn luyện khả năng giao tiếp, phối hợp và thích nghi với những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa. Những trải nghiệm này giúp Thủy Tiên hiểu rằng, để kết nối với thế giới, ngoại ngữ chỉ là điểm bắt đầu; quan trọng hơn là khả năng lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt và tìm được tiếng nói chung.

Có lẽ vì thế, những trải nghiệm quốc tế của Thủy Tiên ngày càng mở rộng. Trong 3 năm, cô làm hướng dẫn viên du lịch chuyên môn về lịch sử - văn hóa, trực tiếp giới thiệu những câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam với du khách đến từ Tây Ban Nha, Italy, Nhật Bản, Hungary và nhiều quốc gia khác. Từ một người học ngoại ngữ, Thủy Tiên từng bước biến ngoại ngữ thành công cụ để giao tiếp và kể câu chuyện văn hóa Việt Nam.

Thủy Tiên cùng các đại biểu tham quan và làm việc tại các tổng lãnh sứ quán.

Thủy Tiên cũng từng có cơ hội tham quan, làm việc với Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào và Nhật Bản tại Đà Nẵng; đồng thời là tình nguyện viên tại nhiều sự kiện quốc tế lớn như IRONMAN, DANAFF và các chương trình giao lưu quốc tế khác.

Mỗi trải nghiệm là một lần cô bước ra khỏi không gian quen thuộc để gặp những con người mới, tiếp xúc với những cách nghĩ mới. Chính quá trình ấy tạo cho cô sự tự tin cần thiết trước một môi trường quốc tế rộng lớn hơn. SSEAYP lần thứ 50 sẽ diễn ra trong 34 ngày (từ 3/1 đến 5/2/2027), đi qua Nhật Bản, Philippines, Malaysia và Campuchia. Với Thủy Tiên, điều háo hức nhất không nằm ở việc được đặt chân đến bao nhiêu quốc gia, mà là những con người, những cuộc gặp gỡ và những bài học phía trước.

“Mình mong muốn được gặp gỡ và lắng nghe những người trẻ đến từ nhiều quốc gia, để biết giới trẻ nước bạn nhìn nhận Việt Nam như thế nào. Mình muốn đặt chính mình vào một không gian quốc tế, soi chiếu bản thân qua những người trẻ khác và từ đó hiểu mình đang là ai, Việt Nam đang ở đâu trong bức tranh ấy”, Thủy Tiên chia sẻ.

Để chuẩn bị cho hành trình, cô đang tập trung ở cả ba khía cạnh kiến thức, kỹ năng và tinh thần. Cô tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, lịch sử, con người cùng những vấn đề xã hội của các quốc gia ASEAN và Nhật Bản; đồng thời rèn luyện khả năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm và đặc biệt là khả năng thích nghi.

Thủy Tiên muốn mang bản sắc quê hương Hà Tĩnh giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Giữa hành trình rộng lớn ấy, Thủy Tiên vẫn muốn mang theo một điều rất gần gũi là bản sắc quê hương Hà Tĩnh. Nếu chỉ được mang duy nhất một thứ lên tàu, cô chọn dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh. Với cô gái sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, Ví, Giặm đã đi vào ký ức tuổi thơ một cách tự nhiên. Đó không chỉ là một làn điệu dân ca, mà còn là một phần ký ức về quê hương, về con người và văn hóa Hà Tĩnh.

Trong 34 ngày tham gia chương trình, Thủy Tiên sẽ cùng 19 đại biểu Việt Nam mang theo hình ảnh của tuổi trẻ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, đối thoại, kết nối và chia sẻ những câu chuyện về đất nước mình. Thủy Tiên kỳ vọng khi bước xuống tàu, điều mang về sẽ không chỉ là những bức ảnh đẹp hay những kỷ niệm của một chuyến đi. Đó còn là tình bạn quốc tế, những ý tưởng mới có thể tiếp tục được biến thành những dự án có ích khi trở về Việt Nam.