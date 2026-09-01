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Khởi hành 3 "chuyến xe 0 đồng", hỗ trợ đưa sinh viên Hà Tĩnh ra Hà Nội

Anh Tấn - Đức Đồng
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(Baohatinh.vn) - Sáng 1/9, 3 "chuyến xe 0 đồng” của Nhà xe Châu Tịnh đã khởi hành, đưa 120 sinh viên Hà Tĩnh ra Hà Nội nhập học và trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

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Ngày 1/9, Nhà xe Châu Tịnh khởi hành 3 "chuyến xe 0 đồng” đưa 120 sinh viên Hà Tĩnh ra Hà Nội.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cũng là thời điểm sinh viên trở lại giảng đường, trong đó có nhiều tân sinh viên Hà Tĩnh bắt đầu hành trình học tập tại các trường đại học ở Hà Nội.

Để đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình ấy, Công ty TNHH Châu Tịnh, đóng tại xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, tiếp tục triển khai chương trình “Chuyến xe 0 đồng”. Sáng 1/9, 3 chuyến xe với tổng cộng 120 giường nằm miễn phí đã khởi hành, đón sinh viên tại các điểm ở Nghi Xuân, Lộc Hà, Can Lộc, phường Bắc Hồng Lĩnh và Nam Hồng Lĩnh.

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Chương trình “Chuyến xe 0 đồng” được Nhà xe Châu Tịnh tổ chức suốt 7 năm qua.

Những chiếc vé xe miễn phí đã giúp các sinh viên giảm bớt một phần chi phí đi lại trong những ngày đầu năm học. Với những tân sinh viên lần đầu xa gia đình, món quà này càng trở nên ý nghĩa khi các em bắt đầu một chặng đường mới nơi giảng đường đại học.

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Bà Phan Thị Châu - Giám đốc Công ty TNHH Châu Tịnh trao vé xe cho các sinh viên.

Chương trình không chỉ dành cho tân sinh viên mà còn hỗ trợ những sinh viên đang tiếp tục theo học tại Hà Nội. Mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện, nhưng đều chung niềm vui khi nhận được sự sẻ chia trước thềm năm học mới.

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Niềm vui của các sinh viên khi được đi trên "chuyến xe 0 đồng".

Những "chuyến xe 0 đồng" được Công ty TNHH Châu Tịnh duy trì suốt 7 năm qua, đã góp phần tiếp sức cho hàng trăm lượt sinh viên Hà Tĩnh trên hành trình ra Hà Nội học tập.

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Những "chuyến xe 0 đồng" của Nhà xe Châu Tịnh đang tiếp thêm động lực để các sinh viên nỗ lực trong học tập.

3 chuyến xe, 120 chiếc vé 0 đồng không chỉ mang theo hành lý và những người trẻ trở lại giảng đường, mà còn gửi gắm sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để các sinh viên nỗ lực học tập, lập thân, lập nghiệp và viết tiếp những ước mơ của mình.

Video: Khởi hành 3 "chuyến xe 0 đồng", chắp cánh ước mơ đến giảng đường đại học.

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Chủ đề An sinh xã hội

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