Đồng hành cùng sinh viên bằng những "vé xe 0 đồng"

(Baohatinh.vn) - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cũng là thời điểm hàng nghìn sinh viên chuẩn bị lên đường bắt đầu chặng đường mới của việc học tập. Với nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh, hành trình ấy thêm phần thuận lợi nhờ những "vé xe 0 đồng" của Nhà xe Châu Tịnh.
Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ khiến một số phụ huynh ở Hà Tĩnh phải tính đến phương án photocopy, in sách cho con học tạm. Tuy nhiên, không ít người lo lắng việc sao chép có thể vi phạm bản quyền.
Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 235 trường học ở Hà Tĩnh đã hòa vào niềm vui của ngày hội khai trường cùng hàng triệu học sinh cả nước. Tiếng trống trường vang lên mở đầu năm học mới với nhiều đổi thay, gửi gắm kỳ vọng về những chuyển biến trong giáo dục.
Chúc mừng các trường học nhân dịp khai giảng năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các nhà trường tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương pháp quản lý và giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo động lực để cán bộ, giáo viên và học sinh thi đua dạy tốt, học tốt.
Ngày khai trường, các trường học ở Hà Tĩnh bừng lên màu tươi sáng, ngân vang tiếng cười và rạng ngời những ánh mắt háo hức. Thầy trò cùng nhau bước vào năm học mới với kỳ vọng và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao tri thức.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các trường học nhanh chóng kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành trường nội trú vùng biên được tổ chức sáng nay (5/9), các đồng chí lãnh đạo Hà Tĩnh đã về cơ sở, cùng tham dự buổi lễ và chia sẻ niềm vui với cán bộ giáo viên, học sinh tại một số trường học.
Sáng 5/9, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Cùng đó, hơn 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đủ điều kiện sẽ được khánh thành, đưa vào sử dụng.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục; các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh trong cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.
Với sự chủ động của các nhà trường, đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng ở Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn tất. Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở các cơ sở giáo dục đang háo hức chờ ngày hội khai trường, mở đầu năm học 2026 - 2027 với nhiều kỳ vọng.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu ngành GD&ĐT, các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, yếu thế, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn...
Việc điều động, luân chuyển nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hà Tĩnh được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, tiêu chí và gắn với yêu cầu sắp xếp mạng lưới trường lớp.