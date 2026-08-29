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Đồng hành cùng sinh viên bằng những "vé xe 0 đồng"

Anh Tấn
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(Baohatinh.vn) - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cũng là thời điểm hàng nghìn sinh viên chuẩn bị lên đường bắt đầu chặng đường mới của việc học tập. Với nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh, hành trình ấy thêm phần thuận lợi nhờ những "vé xe 0 đồng" của Nhà xe Châu Tịnh.

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Những ngày cuối tháng 8, không khí chuẩn bị cho năm học mới lại rộn ràng. Trong hành trang của những sinh viên Hà Tĩnh theo học ở Hà Nội, ngoài sách vở, quần áo và những vật dụng cần thiết, còn có niềm háo hức xen lẫn chút bỡ ngỡ.
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Với Nguyễn Thị Hải Yến (thôn Bắc Sơn, xã Cổ Đạm) đây là lần đầu tiên em rời quê hương để đến Hà Nội học tập. Giữa thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao, việc tìm một chỗ trên xe khách không dễ dàng. Vì thế, khi biết mình được tặng vé miễn phí, Yến không khỏi bất ngờ và xúc động.
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Em Nguyễn Thị Hải Yến (thứ 3 từ trái sang) cho biết: “Đây là lần đầu tiên em đi học xa nhà nên cũng có nhiều bỡ ngỡ. Khi được nhà xe tặng vé miễn phí, em rất vui”.
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Sự hỗ trợ đúng lúc về vé xe giúp các sinh viên giảm bớt một phần chi phí, đồng thời cảm nhận rõ hơn sự đồng hành của cộng đồng trên hành trình trưởng thành.
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Không chỉ dành cho những tân sinh viên, chương trình còn dành những suất vé nghĩa tình cho các bạn trẻ đang tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập. Sau thời gian trở về quê thăm gia đình, Đặng Thị Nhung (thôn Hồng Quang, xã Tùng Lộc) chuẩn bị trở lại Hà Nội để tiếp tục năm học thứ 5 tại Trường Đại học Dược Hà Nội. Với Nhung, chiếc vé miễn phí là sự hỗ trợ thiết thực, nhất là trong thời điểm đầu năm học có nhiều khoản chi phí phải lo toan.
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Em Đặng Thị Nhung (thôn Hồng Quang, xã Tùng Lộc) chia sẻ: “Được nhà xe hỗ trợ vé xe 0 đồng, em rất vui. Đây là sự động viên để em yên tâm trở lại trường, tiếp tục hoàn thành chặng đường học tập của mình”.

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“Vé xe 0 đồng” là chương trình được Công ty TNHH Châu Tịnh, đóng tại xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh duy trì thường niên suốt 7 năm qua. Đều đặn vào ngày 1/9 hằng năm, 3 chuyến xe với 120 giường nằm miễn phí được dành cho sinh viên Hà Tĩnh có nhu cầu ra Hà Nội học tập.
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Anh Nguyễn Xuân Lộc (người ở giữa)- Phó Giám đốc Công ty TNHH Châu Tịnh cho biết: “Chúng tôi mong muốn những chiếc vé 0 đồng sẽ giúp các em sinh viên giảm bớt một phần chi phí đi lại. Quan trọng hơn, chúng tôi muốn đồng hành và tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập, vươn lên trong cuộc sống”.
Video: Chương trình đồng hành cùng sinh viên.

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Chủ đề An sinh xã hội

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