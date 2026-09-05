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Đồng loạt khai giảng và khánh thành trường học vùng biên trên toàn quốc

Thuý Ngọc
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(Baohatinh.vn) - Sáng 5/9, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Cùng đó, hơn 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đủ điều kiện sẽ được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Từ 7h30 đến 8h30 sáng nay (5/9), lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức đồng loạt trên phạm vi toàn quốc, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

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Sáng nay, hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Hà Tĩnh chính thức bước vào lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai sẽ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và thực hiện nghi thức khai giảng. Tham dự tại các điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Theo kế hoạch, lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú biên giới diễn ra trước, sau đó là chương trình khai giảng chung toàn quốc. Sau khi kết thúc, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức hoạt động đầu năm học theo kế hoạch riêng. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính do địa phương lựa chọn, lãnh đạo địa phương chủ trì.

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Lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ 7h30 đến 8h30.

Tại Hà Tĩnh, hòa cùng không khí ngày hội khai trường của học sinh, sinh viên, học viên trên cả nước, hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở 235 trường học cũng chính thức bước vào lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Điểm cầu chính của tỉnh được đặt tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1), kết nối trực tiếp với điểm cầu trung tâm của Bộ GD&ĐT tại Lào Cai. Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê (xã Hương Khê) sẽ kết nối trực tuyến với điểm cầu chính của tỉnh.

Tại các trường còn lại, giáo viên và học sinh sẽ theo dõi chương trình qua sóng truyền hình trực tiếp trên VTV1 hoặc phát thanh trực tiếp trên VOV1. Tùy điều kiện thực tế các trường chủ động bố trí học sinh tham dự theo từng cấp học, khối lớp, có thể dự khai giảng tại lớp, theo dõi qua màn hình tivi hoặc tập trung tại sân trường theo dõi qua màn hình LED.

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Sau 8h30, các trường sẽ tổ chức hoạt động đầu năm học.

Nghi thức chào cờ, hát Quốc ca sẽ được thực hiện đồng bộ ngay từ đầu chương trình. Hai trường: Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 và Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê sẽ thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao công trình cùng thời điểm với điểm cầu trung tâm. Nghi thức đánh trống khai giảng tại tất cả các trường trên địa bàn tỉnh cũng sẽ diễn ra đồng thời với điểm cầu trung tâm (dự kiến từ 8h27 đến 8h30), tạo khí thế đồng loạt trong buổi sáng khai trường. Sau 8h30, các trường sẽ tổ chức hoạt động đầu năm học, sinh hoạt lớp và tổ chức các hoạt động giáo dục thiết thực, tạo không khí vui tươi cho học sinh trong ngày khai trường.

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Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hương Khê trong ngày khai giảng.

Với chủ đề “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”, năm học 2026 - 2027 mở ra trong bối cảnh giáo dục cả nước nói chung và Hà Tĩnh đang có những đổi mới sâu rộng về tổ chức, quản lý và dạy học. Từ triển khai Nghị quyết 71 về phát triển giáo dục và đào tạo, thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa đến sắp xếp mạng lưới trường lớp, cơ cấu lại đội ngũ... những chuyển động đồng bộ đang tạo nền tảng, diện mạo mới cho những mái trường với niềm tin và kỳ vọng về những chuyển biến thực chất trong năm học mới.

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#Ngày khai trường #Lễ khai giảng năm học 2026-2027 #Hà Tĩnh 24 giờ #khai giảng năm học 2026-2027 #khai giảng năm học 2026 tại Hà Tĩnh

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