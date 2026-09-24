Cùng học sinh Trường Tiểu học Thành Sen vui hội Tết Trung thu

Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa 19/09/2026 14:40 Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu huy động tất cả nguồn lực, khẩn trương in ấn, điều tiết và cung ứng đầy đủ sách giáo khoa, bảo đảm chất lượng và không để học sinh thiếu sách học tập.

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh 18/09/2026 14:07 Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.

Bộ GD&ĐT nói gì về quy định còn 3 phương thức xét tuyển đại học? 18/09/2026 09:52 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, các điều chỉnh trong dự thảo được đề xuất không nhằm thu hẹp cơ hội của thí sinh hoặc làm giảm quyền tự chủ của cơ sở đào tạo.

Dự kiến bỏ điểm cộng IELTS, giải học sinh giỏi trong xét tuyển đại học 18/09/2026 07:55 Thí sinh không còn được cộng tối đa 3 điểm với chứng chỉ IELTS hay giải học sinh giỏi khi xét tuyển đại học từ năm 2027, theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai bán trú, bảo đảm nền nếp học tập cho học sinh Hà Tĩnh 17/09/2026 10:30 Các địa phương, trường học ở Hà Tĩnh đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện tổ chức bán trú, góp phần ổn định tổ chức dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Đổi mới tư duy, phương thức quản lý, tạo đột phá phát triển GD&ĐT Hà Tĩnh 15/09/2026 18:11 Năm học 2026 - 2027, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh xác định chủ đề “đổi mới tư duy - chuyển biến mạnh mẽ - kết quả thực chất”; chuyển mạnh từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục".

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại 15/09/2026 14:25 Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.

Đằng sau sự im lặng của nữ sinh 15 tuổi 15/09/2026 11:06 Áp lực học tập, những khó khăn trong gia đình cùng tác động từ mạng xã hội có thể khiến trẻ vị thành niên rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Khi AI hỗ trợ học sinh Hà Tĩnh trong việc học tập 14/09/2026 14:14 Từ một công cụ tra cứu, AI đang dần trở thành người bạn đồng hành của nhiều học sinh Hà Tĩnh - cùng học, cùng sáng tạo và tiếp sức để những dự án học đường được lan tỏa rộng hơn.

13 tỉnh, thành thưởng giáo viên có học sinh đoạt giải quốc tế, cao nhất 525 triệu đồng 13/09/2026 10:37 Hà Tĩnh cùng 12 tỉnh, thành có chính sách thưởng giáo viên bồi dưỡng học sinh đoạt giải Olympic quốc tế, cao nhất 525 triệu đồng cho huy chương vàng.

Quyền và trách nhiệm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sau sắp xếp trường học 13/09/2026 06:16 Sau sắp xếp trường học, Bộ GD-ĐT cũng hướng dẫn việc tổ chức quản lý, điều hành đối với các vị trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Đồng bộ sách giáo khoa, đặt ra yêu cầu nào về tổ chức dạy học phù hợp với học sinh? 12/09/2026 15:55 Việc triển khai một bộ sách chung tại Hà Tĩnh không chỉ tạo mặt bằng thống nhất về học liệu mà còn đặt ra yêu cầu về cách tổ chức dạy học và phát huy vai trò của giáo viên.

Trao điểm tựa, nối dài những ước mơ cho sinh viên Hà Tĩnh 12/09/2026 15:26 Nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để bước vào giảng đường, nhiều sinh viên quê Hà Tĩnh đang được tiếp sức từ những điểm tựa yêu thương, giúp các em vững bước trên hành trình chinh phục ước mơ.

Gần 10 năm không thu học phí, lớp học ở Đan Hải đã đón hơn 1.000 học sinh 12/09/2026 06:00 Gần thập kỷ qua, lớp học Tiếng Anh, Tin học miễn phí tại thôn Tiên Tiến xã Đan Hải (Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ tạo cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng cho nhiều thế hệ học sinh địa phương.

NXB Giáo dục nêu ba lý do khiến sách giáo khoa khan hiếm 'chưa từng có' 11/09/2026 17:06 Nhiều trường lo sáp nhập, không đặt hàng sớm, tâm lý chờ sách giáo khoa miễn phí của phụ huynh gây ra tình trạng khan hiếm chưa từng có, theo Nhà xuất bản Giáo dục.

Nhà xuất bản Giáo Dục đề nghị các trường rà soát từng học sinh còn thiếu sách giáo khoa 11/09/2026 10:33 Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam yêu cầu các cơ sở giáo dục tập trung khẩn trương rà soát từng học sinh, nhà trường còn thiếu sách giáo khoa, cụ thể từng tên sách, từng tập, tổng hợp gửi về trước 11h ngày 12/9.

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo 11/09/2026 08:00 Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.

Đầu tư nâng cấp hạ tầng trường học ở Trường Lưu 11/09/2026 07:57 Năm học 2026-2027, xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đã đầu tư xây mới, cải tạo 4 công trình tại các trường học trên địa bàn với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng.

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh 11/09/2026 05:05 Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.

Thiếu sách giáo khoa, phụ huynh sao chép cho con học có vi phạm bản quyền? 10/09/2026 09:29 Tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ khiến một số phụ huynh ở Hà Tĩnh phải tính đến phương án photocopy, in sách cho con học tạm. Tuy nhiên, không ít người lo lắng việc sao chép có thể vi phạm bản quyền.

Đưa dân ca vào trường học ở vùng di sản Trường Lưu 10/09/2026 05:15 Từ những giờ âm nhạc, giáo dục địa phương đến hoạt động ngoại khóa, dân ca Ví, Giặm đang từng bước đi vào trường học ở Trường Lưu (Hà Tĩnh).

Sức hút của bác sĩ nội trú 09/09/2026 07:55 37 chuyên ngành với 444 suất, nhưng có đến 780 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn. Match Day 2026 sẽ quyết định ai được học chuyên ngành mình mong muốn.

Giáo dục xóa mù chữ vì con người, hành tinh và sự thịnh vượng 08/09/2026 06:00 Ngày Quốc tế xóa mù chữ (8/9) năm nay nhấn mạnh vai trò của giáo dục, tri thức trong việc kiến tạo một thế giới nhân văn, bền vững và thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người.

Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh 07/09/2026 15:17 Tại Hà Tĩnh, các trường học đang đổi mới giáo dục truyền thống theo hướng gắn với thực tiễn, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức cống hiến cho học sinh.

Sẽ sửa đồng bộ chương trình, sách giáo khoa lớp 1-12 07/09/2026 10:59 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đồng bộ chương trình và sách giáo khoa phổ thông (lớp 1-12) nhằm phù hợp với mục tiêu về học tiếng Anh, ứng dụng AI...

Hà Tĩnh cùng cả nước tổ chức lễ khai giảng và khánh thành các trường học vùng biên 05/09/2026 17:11 Sáng 5/9, hơn 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 235 trường học ở Hà Tĩnh đã hòa vào niềm vui của ngày hội khai trường cùng hàng triệu học sinh cả nước.

Hà Tĩnh rộn ràng ngày hội khai trường 05/09/2026 13:16 Lễ khai giảng năm học 2026-2027 ở Hà Tĩnh không chỉ mở đầu hành trình học tập mới mà còn đánh dấu bước vận hành chính thức của nhiều trường học sau sắp xếp.

Rộn rã tiếng trống trường, khởi đầu năm học mới đầy kỳ vọng 05/09/2026 12:59 Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 235 trường học ở Hà Tĩnh đã hòa vào niềm vui của ngày hội khai trường cùng hàng triệu học sinh cả nước. Tiếng trống trường vang lên mở đầu năm học mới với nhiều đổi thay, gửi gắm kỳ vọng về những chuyển biến trong giáo dục.

Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo động lực để giáo viên và học sinh dạy tốt, học tốt 05/09/2026 12:15 Chúc mừng các trường học nhân dịp khai giảng năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các nhà trường tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương pháp quản lý và giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo động lực để cán bộ, giáo viên và học sinh thi đua dạy tốt, học tốt.