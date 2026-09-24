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Cùng học sinh Trường Tiểu học Thành Sen vui hội Tết Trung thu

Tuệ Anh
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(Baohatinh.vn) - Trong không khí rộn ràng của ngày hội trăng rằm, những tiếng reo vui, nụ cười rạng rỡ của học sinh Trường TH Thành Sen (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã tạo nên bức tranh tuổi thơ đầy màu sắc.

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Chiều 24/9, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Thành Sen phối hợp với Hội Cha mẹ học sinh tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” cho các em học sinh Trường Tiểu học Thành Sen - phân hiệu 1 - Bắc Hà.
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Trường Tiểu học Thành Sen ra đời từ việc sáp nhập Trường Tiểu học Bắc Hà, Trường Tiểu học Trần Phú và Trường Tiểu học Tân Giang, trở thành một trong những trường tiểu học có quy mô lớn với 70 lớp và 2.513 học sinh. Trung thu năm nay cũng là mùa trăng đầu tiên cô và trò nhà trường cùng đón dưới mái trường mới. Trong ảnh: Học sinh Trường TH Thành Sen - phân hiệu 1 chăm chú theo dõi chương trình "Vui Tết Trung thu".
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Cô Nguyễn Thị Phương Loan - Hiệu trưởng nhà trường cùng Ban Giám hiệu, đại diện Hội Cha mẹ học sinh tham dự chương trình.
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Sau các tiết mục văn nghệ sôi động, tiếng trống hội rộn rã vang lên cũng là lúc màn múa lân đặc sắc được bắt đầu. Đây là tiết mục được các em học sinh mong chờ nhất
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Những bước nhảy uyển chuyển, những màn biểu diễn vui nhộn của đoàn lân nhận được sự cổ vũ hào hứng của các em học sinh.
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Những màn giao lưu giữa đội múa lân và các em học sinh khiến nhiều bạn nhỏ thích thú.
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Tiếng hò reo, cổ vũ không ngớt của các em học sinh đã làm không khí sân trường trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
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Nhân vật Tôn Ngộ Không xuất hiện trong tiếng reo hò phấn khích của học sinh, góp phần làm cho ngày hội trăng rằm thêm sinh động và hấp dẫn.
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Tại Phân hiệu 2 - Tân Giang, không khí chương trình "Vui Tết Trung thu" cũng diễn ra sôi nổi, rộn ràng với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút sự tham gia hào hứng của học sinh.
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Tại điểm chính Trần Phú, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức, mang đến cho học sinh những trải nghiệm vui tươi, bổ ích trong dịp Tết Trung thu.
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Những nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ là hình ảnh đẹp nhất của ngày hội thiếu nhi dưới mái trường mới.
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Cùng với tiếng trống lân rộn rã và những tiếng cười giòn tan của học sinh, các mâm cỗ Trung thu được chuẩn bị công phu đã tạo nên điểm nhấn cho ngày hội. Bánh kẹo, hoa quả được bài trí khéo léo thành nhiều hình ảnh sinh động, hấp dẫn.
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Mùa trăng đầu tiên của Trường Tiểu học Thành Sen không chỉ mang đến niềm vui cho học sinh mà còn tạo môi trường học tập thân thiện, gắn kết; đồng thời, trở thành dấu mốc mới trong hành trình xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn ở phường trung tâm mới của Hà Tĩnh.

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Tags:

#Tết Trung thu #Trường Thành Sen #hoạt động thiếu nhi #múa lân #hội vui trung thu #Hà Tĩnh #trẻ em

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