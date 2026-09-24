Cùng học sinh Trường Tiểu học Thành Sen vui hội Tết Trung thu

(Baohatinh.vn) - Trong không khí rộn ràng của ngày hội trăng rằm, những tiếng reo vui, nụ cười rạng rỡ của học sinh Trường TH Thành Sen (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã tạo nên bức tranh tuổi thơ đầy màu sắc.
Tiếng hò reo, cổ vũ không ngớt của các em học sinh đã làm không khí sân trường trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Tại Phân hiệu 2 - Tân Giang, không khí chương trình "Vui Tết Trung thu" cũng diễn ra sôi nổi, rộn ràng với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút sự tham gia hào hứng của học sinh.
Tại điểm chính Trần Phú, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức, mang đến cho học sinh những trải nghiệm vui tươi, bổ ích trong dịp Tết Trung thu.
Cùng với tiếng trống lân rộn rã và những tiếng cười giòn tan của học sinh, các mâm cỗ Trung thu được chuẩn bị công phu đã tạo nên điểm nhấn cho ngày hội. Bánh kẹo, hoa quả được bài trí khéo léo thành nhiều hình ảnh sinh động, hấp dẫn.
Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam yêu cầu các cơ sở giáo dục tập trung khẩn trương rà soát từng học sinh, nhà trường còn thiếu sách giáo khoa, cụ thể từng tên sách, từng tập, tổng hợp gửi về trước 11h ngày 12/9.
Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ khiến một số phụ huynh ở Hà Tĩnh phải tính đến phương án photocopy, in sách cho con học tạm. Tuy nhiên, không ít người lo lắng việc sao chép có thể vi phạm bản quyền.
Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 235 trường học ở Hà Tĩnh đã hòa vào niềm vui của ngày hội khai trường cùng hàng triệu học sinh cả nước. Tiếng trống trường vang lên mở đầu năm học mới với nhiều đổi thay, gửi gắm kỳ vọng về những chuyển biến trong giáo dục.
Chúc mừng các trường học nhân dịp khai giảng năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các nhà trường tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương pháp quản lý và giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo động lực để cán bộ, giáo viên và học sinh thi đua dạy tốt, học tốt.
Ngày khai trường, các trường học ở Hà Tĩnh bừng lên màu tươi sáng, ngân vang tiếng cười và rạng ngời những ánh mắt háo hức. Thầy trò cùng nhau bước vào năm học mới với kỳ vọng và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao tri thức.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!