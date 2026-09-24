Cùng con đón mùa trăng tuổi thơ

Bé Đan Phương vui mừng khi được cùng mẹ hoàn thành chiếc bánh Trung thu.

Từ đầu tháng Tám âm lịch, bé Phan Đan Phương (7 tuổi) - con gái chị Đinh Ngọc Lê (phường Thành Sen) đã háo hức mong chờ tết Trung thu. Với con trẻ, đó là ngày hội của niềm vui, của những chiếc đèn lồng và món quà bánh ngọt ngào. Còn với chị Lê, Trung thu cũng là dịp để con có thêm những trải nghiệm ý nghĩa, hiểu hơn về nét đẹp văn hóa truyền thống qua các hoạt động như rước đèn, múa lân, làm bánh… Vì thế, khi biết quán cà phê Cánh Diều (phường Thành Sen) tổ chức workshop làm bánh trung thu và đèn lồng, chị đã đăng ký để hai mẹ con cùng tham gia.

Niềm vui của các em nhỏ khi được tự tay làm những chiếc bánh trung thu truyền thống.

Tại workshop làm bánh trung thu, mẹ con chị Lê cùng nhiều gia đình khác hào hứng tự tay tạo nên những chiếc bánh nướng, bánh dẻo. Các nguyên liệu được chuẩn bị sẵn, giúp trẻ trực tiếp trải nghiệm từng công đoạn, từ tạo hình, đóng khuôn đến hoàn thiện sản phẩm. Dù đôi tay còn vụng về, các em vẫn say mê với từng thao tác, thích thú khi được tự mình làm nên món bánh truyền thống.

Không chỉ có cơ hội khám phá cách làm bánh, các bạn nhỏ còn được trải nghiệm làm đèn trung thu. Từ những vật liệu đã được chuẩn bị, các em tự chọn màu sắc, lắp ghép từng bộ phận, tạo khung rồi trang trí cho chiếc đèn theo ý thích. Có em cẩn thận dán từng mảnh giấy màu, có em chăm chút những họa tiết nhỏ, khi các chi tiết dần hoàn thiện, chiếc đèn cũng hiện lên với hình dáng và màu sắc riêng… Đan Phương cho biết: “Khi cùng mẹ làm chiếc bánh trung thu đầu tiên, em thấy rất vui vì trước đây chưa bao giờ được trải nghiệm. Em mong năm sau lại được cùng mẹ làm bánh và thử thêm những điều mới vào dịp tết Trung thu”.

Trẻ em hào hứng tham gia workshop làm bánh trung thu tại quán cà phê Cánh Diều.



Từ niềm vui của con, chị Lê cũng nhận ra những trải nghiệm giản dị ấy có thể trở thành khoảng thời gian ý nghĩa để hai mẹ con cùng nhau kết nối. Chị Lê chia sẻ: “Trước đây, mỗi dịp trung thu tôi thường mua bánh, đèn lồng cho con. Năm nay, tôi muốn thử một cách khác, đó là cùng con làm bánh, làm đèn và trải nghiệm không khí tết Trung thu. Nhìn con hào hứng với những việc mình tự tay làm, tôi cũng thấy mùa Trung thu năm nay đặc biệt hơn”.

Hoạt động cùng mẹ vẽ, trang trí mặt nạ giấy bồi giúp các em nhỏ biết thêm về món đồ chơi truyền thống dịp Trung thu.



Tại tiệm Mâyy Workshop (phường Thành Sen), các bạn nhỏ được làm quen với một món đồ chơi gắn với ký ức trung thu của nhiều thế hệ - mặt nạ giấy bồi. Sau khi tìm hiểu về chất liệu và cách làm, các em tự tay vẽ, phối màu, trang trí theo ý thích, biến những chiếc mặt nạ quen thuộc thành sản phẩm mang dấu ấn riêng. Chị Lê Thị Lan Giao (phường Thành Sen) cho biết: “Những món đồ chơi truyền thống có thể đã quen thuộc với người lớn, nhưng với trẻ nhỏ lại là những điều mới mẻ. Khi cùng con làm mặt nạ, tôi có dịp kể cho con nghe về trung thu ngày trước, về những món đồ chơi mà thế hệ mình từng yêu thích. Những câu chuyện ấy trở nên dễ hiểu hơn khi con được trực tiếp cầm, ngắm và tự tay trang trí sản phẩm. Tôi mong con lớn lên vẫn nhớ đến những nét đẹp ấy, dù sau này trung thu có thêm nhiều hình thức vui chơi mới”.

Những chiếc mặt nạ giấy bồi nhiều màu sắc, hình dáng được các em nhỏ hoàn thành.

Một mùa trung thu đáng nhớ cũng có thể bắt đầu từ những điều rất gần gũi. Không cần chuẩn bị quá cầu kỳ, cha mẹ, ông bà vẫn có thể tạo cho trẻ cơ hội được tham gia vào không khí chuẩn bị tết Trung thu theo cách phù hợp với lứa tuổi. Năm nay, ông Nguyễn Văn Sự (xã Hương Sơn) đã mua hoa quả, đèn lồng để cùng cháu trai 3 tuổi chuẩn bị mâm cỗ, cho cháu được tự tay làm những việc vừa sức và cảm nhận niềm vui mùa trăng tháng Tám. Ông Sự cho biết: “Cháu còn nhỏ nên tôi không đặt nặng chuyện cháu phải hiểu hết ý nghĩa của tết Trung thu. Tôi chỉ muốn cùng cháu chuẩn bị mâm cỗ, cho cháu tự chọn, tự sắp xếp những thứ mình thích rồi cùng nhau đón đêm hội trăng rằm. Nhìn cháu háo hức, vui vẻ với những việc nhỏ như vậy là tôi thấy Trung thu đã có thêm ý nghĩa”.

Trong nhịp sống hiện đại, việc để trẻ trực tiếp trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống cũng là cách để tết Trung thu trở nên gần gũi và đáng nhớ hơn. Và có lẽ, điều còn đọng lại sau mỗi mùa trăng không chỉ là chiếc bánh thơm, chiếc đèn đẹp, đó còn là ký ức về một buổi chiều được ngồi bên cha mẹ, một lần cùng ông bà bày mâm cỗ hay những phút giây vui vẻ cùng gia đình, bạn bè rước đèn, xem múa lân... Khi cha mẹ, ông bà dành thời gian để cùng con trải nghiệm, Trung thu không chỉ một ngày hội mà còn trở thành một phần ký ức tuổi thơ.