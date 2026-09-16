Robot hút bụi hay cây lau nhà hiệu quả hơn?

Trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây xuất hiện bài viết thu hút nhiều lượt tương tác kể chuyện chi 6.000 tệ (khoảng 900 USD) mua robot hút bụi nhưng sau đó phải trở về với cây lau bụi tĩnh điện.

Người này nhận định các cỗ máy thông minh giúp giảm công quét dọn nhưng lại sinh ra gánh nặng "hầu hạ máy". Việc vệ sinh hộp bụi, bộ lọc, trạm sạc tốn thời gian, chưa kể thiết bị có độ hao mòn.

Ngược lại, cây lau tĩnh điện nhẹ, thuận tiện thao tác một tay. Thiết bị giúp gom bụi mịn và tóc vào giấy dùng một lần, không làm bụi bay ra không khí. Người dùng chỉ cần kẹp giấy khô hút bụi, sau đó thay khăn ướt lau vết bẩn, hoàn tất việc dọn dẹp trong 10 phút. Khoản tiền mua robot đủ để mua giấy lau trong nhiều năm.

Ảnh minh họa: Pexels

Chủ đề lựa chọn giữa cây lau truyền thống và robot hút bụi cũng ghi nhận nhiều ý kiến trên diễn đàn mạng lớn nhất thế giới Reddit.

Một số người đánh giá robot giúp giảm 90% lượng việc nhà. Số khác cho rằng máy móc chỉ có tác dụng "làm sạch duy trì", không thể thay thế hoàn toàn cây lau truyền thống.

Kể từ khi ra mắt vào đầu những năm 2000, robot hút bụi đã phát triển thành thiết bị tích hợp camera, cảm biến, tia laser và khả năng tự giặt giẻ. Tuy nhiên, tính năng tự động hóa vẫn bộc lộ hạn chế.

Tạp chí Popular Mechanics cho biết robot có kích thước nhỏ và nhẹ nên khó tạo đủ lực ép xuống sàn để chà sạch các vết bẩn khô cứng như lực tay người. Kết quả thử nghiệm từ tổ chức tiêu dùng Australia (CHOICE) cũng chỉ ra sự khác biệt này. Điểm trung bình của robot trên sàn cứng đạt 88%, nhưng giảm xuống 26% ở bề mặt thảm, 54% với lông thú và 65% tại các góc cạnh.

Chuyên gia Adrian Lini của CHOICE cho biết các cỗ máy giá 1.500-3.000 AUD (khoảng 975-1.950 USD) chưa thể sánh với sức chà xát của con người do động cơ nhỏ, lực hút yếu. Người dùng vẫn phải tự dọn sàn trước khi máy chạy để tránh robot mắc kẹt vào thảm, dây giày hay cáp sạc.

Michael Silva-Nash, Chủ tịch công ty vệ sinh Molly Maid ở Texas (Mỹ), nhận định nhiều sản phẩm mới có thiết kế bắt mắt nhưng hiệu quả không cải tiến nhiều. Theo ông, đối với công việc dọn dẹp, các dụng cụ thủ công đã qua kiểm chứng thời gian là lựa chọn đáng tin cậy.

Trong thử nghiệm của CHOICE, cây lau cotton truyền thống giá 16 AUD (khoảng 10 USD) cho thấy khả năng làm sạch linh hoạt ở các ngóc ngách. Trong khi đó, cây lau phẳng lót vải sợi (microfiber) đạt hiệu quả cao khi gom bụi và lau ướt nhanh ở không gian hẹp.

Theo các chuyên gia, robot hữu ích để làm sạch diện rộng hàng ngày, còn cây lau giải quyết các góc khuất và sự cố rơi vãi tức thời. Sự tiện lợi không nằm ở thiết bị nhiều công nghệ nhất, mà ở việc món đồ nào giúp người dùng sẵn sàng xử lý vết bẩn ngay lập tức.