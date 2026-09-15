Nha khoa Mai Hùng Group khuyến cáo chăm sóc sức khỏe răng miệng cho mẹ bầu

Chăm sóc sức khỏe răng miệng trong thai kỳ là một vấn đề thiết yếu nhưng thực tế lại đang bị nhiều sản phụ bỏ qua. Sự thay đổi nội tiết tố, ốm nghén và trào ngược acid dạ dày, thay đổi thói quen ăn uống, vệ sinh răng miệng làm gia tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh lý nha chu, tổn thương men răng. Nếu không được tầm soát và can thiệp nha khoa kịp thời và đúng cách, các bệnh lý không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ mà còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

1. NHỮNG BỆNH LÝ RĂNG MIỆNG THƯỜNG GẶP ĐẾN THAI KỲ

Nhiều thai phụ vẫn lầm tưởng các vấn đề răng miệng chỉ là bệnh lý đơn thuần mà không liên quan đến thai kỳ. Tuy nhiên, thai kỳ là giai đoạn vô cùng nhạy cảm của sức khỏe răng hàm mặt. Sự thay đổi về mặt sinh lý và thói quen sinh hoạt dẫn đến một số bệnh lý thường gặp.

- Viêm nướu thai kỳ

Thai phụ sẽ dễ dàng nhận thấy các dấu hiệu lâm sàng như nướu sưng đỏ, đau nhức và dễ chảy máu tự phát hoặc khi vệ sinh răng miệng.

Nguyên nhân khởi phát chính của bệnh lý viêm nướu là từ mảng bám, cộng thêm sự thay đổi nội tiết tố làm mô nướu nhạy cảm hơn và dễ phản ứng viêm hơn. Bệnh lý này thường bắt đầu từ tháng thứ 2 và có xu hướng tăng dần trong thai kỳ.

- Sâu răng

Trong thai kỳ, thay đổi về chế độ ăn, tăng thói quen ăn vặt, giảm pH nước bọt và khó khăn trong vệ sinh răng miệng do ốm nghén khiến sâu răng dễ xảy ra và tiến triển nhanh hơn.

- Mòn răng, huỷ khoáng men răng

Mòn răng do nôn nghén. Nôn nghén nhiều có thể khiến acid dạ dày tiếp xúc với men răng, gây mòn răng và ê buốt. Mẹ bầu nên súc miệng sau khi nôn nghén, không nên chải răng ngay sẽ vô tình làm mòn men nhanh hơn.

- U nướu thai kỳ

Đây là khối u lành tính xuất hiện ở nướu do phản ứng quá mức với kích thích tại chỗ trong điều kiện hormone cao (nếu có). Khối u này thường phát triển nhanh trong tháng thứ 4, có thể tự tiêu sau sinh, nhưng cũng có thể gây chảy máu, đau rát, cản trở ăn nhai, khó khăn trong vệ sinh răng miệng.

2. CÁCH CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG TRONG THAI KỲ

Để có một thai kỳ khoẻ mạnh và hạn chế tối đa các biến chứng răng miệng, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên chủ động xây dựng kế hoạch chăm sóc nha khoa toàn diện ngay từ giai đoạn chuẩn bị mang thai cho đến suốt thai kỳ.

- Tầm soát nha khoa tiền thai kỳ

Ngay từ khi có kế hoạch làm mẹ, phụ nữ nên thực hiện khám nha khoa tổng quát. Việc điều trị triệt để các ổ viêm nhiễm hay sâu răng từ sớm sẽ giúp loại bỏ nguy cơ phát bệnh trong thai kỳ. Ngoài ra, có thể dự phòng bằng phương pháp bôi Varnish Fluoride, đây là kỹ thuật phủ một lớp màng bảo vệ lên bề mặt răng, giúp giảm quá trình huỷ khoáng và tăng tái khoáng hoá những tổn thương sâu răng chớm phát.

- Lấy cao răng định kỳ

Lấy cao răng khi có chỉ định của bác sĩ là an toàn và hữu ích trong việc kiểm soát mảng bám, cao răng và viêm nướu. Việc tuân thủ lịch lấy cao răng theo chỉ định của bác sĩ sẽ xoá bỏ “nơi trú ngụ” của vi khuẩn, từ đó kiểm soát hiệu quả của viêm nướu thai kỳ.

- Kiểm tra sức khoẻ răng miệng định kỳ

Khám nha khoa định kỳ là an toàn và quan trọng trong thai kỳ. Qua buổi khám lâm sàng, bác sĩ có thể phát hiện sớm và điều trị các vấn đề răng miệng, từ đó ngăn ngừa biến chứng cho cả mẹ và bé. Khám theo lịch hẹn bác sĩ, thường 6 tháng/lần, người có nguy cơ cao có thể khám thường xuyên hơn.

Bác sĩ Dương Thị Hà Trang (Nha khoa Mai Hùng Group) khám răng định kỳ cho khách hàng

- Vệ sinh răng miệng hằng ngày

Đánh răng đúng cách: Đánh răng nhẹ nhàng, đúng kỹ thuật tối thiểu 2 lần/ngày (sáng và tối) bằng bàn chải lông mềm và kem đánh răng chứa Fluoride.

Sử dụng chỉ nha khoa: Dùng chỉ nha khoa mỗi ngày một lần để loại bỏ mảng bám và thức ăn mắc kẹt giữa các răng và dưới đường viền nướu - vị trí bàn chải khó tiếp cận được.

Nước súc miệng: Có thể sử dụng nước súc miệng không chứa cồn, có Fluoride hoặc nước súc miệng kháng khuẩn theo hướng dẫn của bác sĩ nếu cần. Nếu bị ốm nghén, nên súc miệng bằng nước sạch hoặc nước súc miệng pha loãng sau khi nôn để trung hòa acid và bảo vệ men răng.

- Chế độ dinh dưỡng thai kỳ và sức khỏe răng miệng của mẹ - bé

Dinh dưỡng hợp lý sẽ giữ cho răng miệng khỏe mạnh. Các bữa ăn cân bằng với đủ canxi, ít acid và đường sẽ tốt cho sức khỏe răng miệng của mẹ và bé.

Thai phụ cần kiểm soát lượng đường và tinh bột, hạn chế các thực phẩm, đồ uống nhiều đường để giảm nguy cơ sâu răng.

Việc uống đủ nước đóng vai trò quan trọng, giúp kích thích tuyến nước bọt hoạt động. Nước bọt giúp rửa trôi cặn thức ăn, trung hoà acid và làm giảm nguy cơ mòn men răng.

3. SỨC KHOẺ NHA KHOA TỐT CHO MỘT THAI KỲ KHỎE MẠNH

Chăm sóc răng miệng khoa học không chỉ giúp mẹ bầu trải qua một thai kỳ an toàn, nhẹ nhàng mà còn tạo nền tảng cho sức khoẻ răng miệng của trẻ trong tương lai.

Mang thai không đồng nghĩa với việc tạm dừng mọi can thiệp nha khoa. Quá trình thăm khám, vệ sinh răng miệng hay điều trị các bệnh lý cần thiết hoàn toàn có thể được thực hiện trong thai kỳ. Do đó, mẹ bầu không nên tự chịu đựng các cơn đau hay trì hoãn việc điều trị.

Ngay khi phát hiện các triệu chứng bất thường như đau nhức, lung lay răng, sưng nướu, hơi thở có mùi kéo dài hay chảy máu chân răng,... mẹ bầu nên chủ động đến thăm khám tại các cơ sở nha khoa uy tín. Tại đây, các bác sĩ chuyên khoa sẽ trực tiếp thăm khám, tư vấn và đưa ra phác đồ điều trị an toàn, hiệu quả nhất.