Phường Trần Phú công bố các quyết định về thành lập trường và công tác cán bộ

Chiều 27/8, phường Trần Phú tổ chức lễ công bố các quyết định thành lập trường và công tác cán bộ tại các cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.

Đại biểu tham dự lễ công bố.

Theo phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Trần Phú, 10 trường mầm non, tiểu học và THCS được tổ chức lại thành 3 trường, giảm 7 đầu mối, tương ứng 70%.

Cụ thể: Trường Mầm non Quang Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Quang Trung, Trường Mầm non Hộ Độ và Trường Mầm non Đồng Môn. Sau sắp xếp, trường có 35 nhóm, lớp với 851 trẻ; tổ chức hoạt động tại 1 trường chính, 3 phân hiệu và 1 điểm trường.

Trường Tiểu học Quang Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập các trường tiểu học Thạch Hạ, Hộ Độ, Thạch Trung và Đồng Môn. Trường có 82 lớp với 2.641 học sinh, gồm 1 trường chính, 3 phân hiệu và 1 điểm trường.

Trường THCS Quang Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Tân Vịnh, Trường THCS Thạch Trung và Trường THCS Quang Trung cũ. Sau sắp xếp, trường có 51 lớp với 2.048 học sinh, tổ chức tại 1 trường chính và 2 phân hiệu.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT và lãnh đạo phường Trần Phú trao quyết định thành lập các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Các cơ sở cũ cơ bản được duy trì dưới hình thức phân hiệu, điểm trường nhằm bảo đảm thuận lợi cho việc đi lại, học tập của học sinh; đồng thời khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản công hiện có.

Cùng với việc thành lập trường, phường Trần Phú đã kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với quy mô trường, lớp và số lượng phân hiệu. Theo phương án, số cán bộ quản lý tại 3 cấp học giảm từ 25 người xuống còn 14 người. Các trường tiếp nhận nguyên trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên và tiếp tục bố trí, điều phối phù hợp với vị trí việc làm, yêu cầu chuyên môn.

Tại lễ công bố, lãnh đạo phường Trần Phú đã trao các quyết định thành lập các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn và các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý tại 3 trường sau sắp xếp.

Lãnh đạo phường Trần Phú trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Trung.

Cụ thể, cô giáo Trần Thị Hồng Vinh được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Trung; các cô giáo: Trần Thị Giao, Nguyễn Thị Bưởi, Võ Thị Huệ Nguyễn Thị Thúy Hằng giữ chức Phó Hiệu trưởng.

Lãnh đạo phường Trần Phú trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung.

Tại Trường Tiểu học Quang Trung, cô giáo Trương Thị Phương được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng; các cô giáo: Lê Thị Phương, Phan Thị Thảo, Nguyễn Thị Hồng Minh, Võ Thị Thanh Lịch giữ chức Phó Hiệu trưởng.

Lãnh đạo phường Trần Phú trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung.

Tại Trường THCS Quang Trung, thầy giáo Nguyễn Ngọc Hóa được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng; các thầy giáo: Kiều Đình Truyền, Lê Văn Lợi, Từ Công Hiền giữ chức Phó Hiệu trưởng.

Hội nghị cũng công bố các quyết định thành lập tổ chức đảng tại các trường học mới, chỉ định nhân sự cấp ủy; đồng thời trao quà, ghi nhận những đóng góp của 11 nguyên hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không tiếp tục giữ chức vụ quản lý sau sắp xếp.

Chủ tịch UBND phường Trần Phú Nguyễn Đình Diệu phát biểu tại lễ công bố.

Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo phường Trần Phú nhấn mạnh, công bố quyết định mới chỉ hoàn thành một bước về tổ chức; kết quả cuối cùng phải được thể hiện bằng sự ổn định của nhà trường, sự đoàn kết của đội ngũ, hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục.

Các cán bộ quản lý được bổ nhiệm cần chủ động nắm bắt tâm tư của giáo viên, nhân viên, xây dựng đoàn kết, thống nhất; không để tồn tại tư tưởng phân biệt “trường cũ - trường mới”, “đội ngũ cũ - đội ngũ mới”. Trước mắt, các trường tập trung hoàn thành việc phân công chuyên môn, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách giáo khoa, hồ sơ và các điều kiện bảo đảm an toàn, sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027.