Hà Tĩnh khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Sáng 5/10, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND xã Thạch Khê phối hợp tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời cấp tỉnh năm 2026 tại Trường THCS Thạch Khê. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt tham dự lễ khai mạc.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời cấp tỉnh năm 2026 có chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Chương trình văn nghệ chào mừng tại lễ khai mạc.

Chủ đề nhấn mạnh việc học phải tạo ra kiến thức thật, kỹ năng thật và khả năng vận dụng thật. Mỗi người cần chủ động sử dụng công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo, như một công cụ hỗ trợ học tập và lao động; đồng thời phải làm chủ tư duy, biết kiểm chứng thông tin và chịu trách nhiệm về công việc của mình.

Tinh thần học tập suốt đời cần được thể hiện bằng những việc thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Học sinh rèn năng lực tự học, thực hành và vận dụng kiến thức. Giáo viên thường xuyên tự bồi dưỡng, đổi mới phương pháp dạy học. Người dân học thêm kỹ thuật sản xuất, kinh doanh, kỹ năng sử dụng dịch vụ công và công nghệ an toàn. Cán bộ, công chức cập nhật quy định, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Học tập suốt đời không phải là việc xa vời, mà bắt đầu từ những nhu cầu trong công việc và cuộc sống: học để hiểu hơn, làm tốt hơn và chủ động hơn.

Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Khê phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

Phát biểu phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, đồng chí Võ Thị Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Khê mong muốn các nhà trường chú trọng thực học, thực hành, hình thành năng lực tự học cho học sinh. Bên cạnh đó, gia đình và cộng đồng cùng chăm lo, tạo điều kiện cho trẻ em học tập. Mở rộng cơ hội học tập, giúp mọi người học thường xuyên và thích ứng với những thay đổi; xây dựng tinh thần tự học, học thường xuyên trong mỗi cơ quan, đơn vị. Tổ chức Tuần lễ thiết thực, tiết kiệm, an toàn và duy trì phong trào học tập thường xuyên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Khê kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các thầy cô giáo, bà con Nhân dân và các em học sinh tích cực hưởng ứng tuần lễ bằng những việc làm cụ thể: Mỗi người học thêm một kỹ năng thiết thực; mỗi gia đình duy trì một thói quen học tập; mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện một sáng kiến học tập; mỗi khu dân cư cùng chia sẻ tri thức và giúp nhau tiến bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt, lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Thư viện tỉnh Hà Tĩnh trao tặng sách cho Trường THCS Thạch Khê.

Đại biểu tham quan không gian trưng bày và giới thiệu sách của các trường học trên địa bàn xã Thạch Khê.

Hoạt động nhằm giới thiệu nguồn học liệu, lan tỏa văn hóa đọc và khuyến khích học sinh hình thành thói quen đọc sách, tự học.