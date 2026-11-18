(Baohatinh.vn) - Buổi gặp mặt nhằm tiếp thêm động lực để đội ngũ nhà giáo ở Hà Tĩnh nỗ lực hơn nữa trong bồi dưỡng học sinh giỏi phấn đấu đạt kết quả cao nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT.
Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), chiều 18/11, tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Sở GD&ĐT tổ chức gặp mặt cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng các đội tuyển dự thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027.
Năm học 2026–2027, Hà Tĩnh có 113 học sinh thuộc 11 đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia THPT. Trong đó, 108 em đến từ Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và 5 em thuộc các trường THPT: Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đình Phùng, Kỳ Anh, Mai Thúc Loan và Nguyễn Trung Thiên. Tham gia giảng dạy, bồi dưỡng các đội tuyển có 58 cán bộ, giáo viên.
Thời gian qua, các thầy cô đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng phát triển tư duy độc lập, khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng giải quyết vấn đề; đồng thời, phát huy năng lực, sở trường của từng học sinh.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở GD&ĐT ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và những đóng góp của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi.
Nhấn mạnh đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến chất lượng và kết quả của các đội tuyển, lãnh đạo Sở GD&ĐT đề nghị thầy cô giáo tiếp tục đổi mới phương pháp bồi dưỡng, tăng cường trao đổi chuyên môn, giúp học sinh rèn luyện tư duy độc lập, sự tự tin và khả năng giải quyết những vấn đề khó. Cùng với trang bị kiến thức, cần quan tâm động viên tinh thần, tạo tâm lý vững vàng để các em phát huy tốt nhất năng lực trong kỳ thi.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng yêu cầu Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và các trường có học sinh tham gia đội tuyển bảo đảm tốt các điều kiện học tập, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cho học sinh; các phòng chuyên môn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác bồi dưỡng, phấn đấu đạt kết quả cao tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026–2027, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12 tới.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tặng hoa cho đại diện cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng các đội tuyển dự thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027.
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