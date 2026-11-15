Gặp mặt kỷ niệm 35 năm thành lập Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân tặng hoa chúc mừng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Sáng 14/11, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (1991-2026). Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường qua các thời kỳ.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng hoa chúc mừng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Lãnh đạo phường Trần Phú tặng hoa chúc mừng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tiền thân là Trường PTTH Năng khiếu tỉnh Hà Tĩnh, được thành lập ngày 1/10/1991. Trường có nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu các bộ môn văn hóa ở bậc THPT, góp phần đào tạo nhân tài cho quê hương, đất nước.

Đại biểu tham dự chương trình.

Những ngày đầu thành lập, trường đối mặt với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất; đội ngũ chỉ có 19 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 149 học sinh thuộc 6 lớp chuyên Văn, Toán. Dù vậy, ngay năm học đầu tiên, trường đã có 7 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn, tạo dấu ấn cho hành trình xây dựng và phát triển.

Thầy giáo Hoàng Bá Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh trình bày diễn văn khai mạc.

Sau 35 năm, với sự quan tâm đầu tư của tỉnh và nỗ lực của các thế hệ nhà giáo, học sinh, quy mô và chất lượng giáo dục của trường không ngừng được nâng lên. Hiện nay, trường có 39 lớp với 1.353 học sinh, 123 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1 tiến sĩ và 70 thạc sĩ. Đội ngũ nhà giáo có nhiều đóng góp nổi bật, với 13 người được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; 4 người được tặng Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Giáo dục mũi nhọn là dấu ấn nổi bật, làm nên thương hiệu Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Đến nay, trường có 1.712 lượt học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia; 8 huy chương Olympic quốc tế; 100% học sinh tốt nghiệp THPT đỗ vào các trường đại học.

Nhiều cựu học sinh tiếp tục học tập, nghiên cứu tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước; đạt học vị, học hàm cao và đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, từ năm 2013 đến nay, học sinh nhà trường có 17 dự án đạt giải cấp tỉnh và 13 dự án đạt giải cấp quốc gia.

Đại biểu, cựu học sinh tham dự chương trình.

Cùng với giáo dục mũi nhọn, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, hướng tới mô hình “Trường học hạnh phúc”. Các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, kỹ năng sống, hướng nghiệp, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần được triển khai với nhiều hình thức phù hợp.

Với những thành tích đạt được, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vinh dự được Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều cờ thi đua của Chính phủ và bằng khen của các cấp, ngành.

Phát huy truyền thống 35 năm, nhà trường hướng tới mục tiêu trở thành trường chuyên chất lượng cao của khu vực Bắc Trung Bộ, từng bước tiếp cận chuẩn các trường trung học tiên tiến trong khu vực. Đến năm 2030, trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, tăng cường hội nhập quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, phát triển nghiên cứu khoa học và xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn, sáng tạo, tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy tối đa năng lực.

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Công Hoàn - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chia sẻ kỷ niệm về những năm tháng công tác tại trường.

Tại lễ kỷ niệm, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã cùng ôn lại chặng đường 35 năm xây dựng, phát triển với những dấu mốc đáng nhớ; chia sẻ kỷ niệm, tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước và khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp truyền thống, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Anh Lê Thái Phong - cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đại diện các thế hệ học sinh nhà trường chia sẻ cảm xúc trong buổi lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm ghi nhận và biểu dương những thành tích Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã giành được trong quá trình thành lập và phát triển; đồng thời khẳng định, nhà trường đã trở thành một trong những địa chỉ giáo dục chất lượng cao, tạo dựng được vị thế trong hệ thống trường chuyên toàn quốc.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm phát biểu tại buổi lễ.

Triển khai thực hiện chủ trương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo của Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Nhân Sâm đề nghị Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giữ vững vị thế của nhà trường trong hệ thống trường chuyên; xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, lấy sự phát triển con người làm trung tâm; quan tâm đúng mức giáo dục thể chất, nghệ thuật, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần, văn hóa ứng xử và năng lực tự học.

Cùng đó, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; xây dựng đội ngũ nhà giáo và đổi mới quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; phát huy tiềm năng, ưu thế của cựu học sinh và sự đồng hành của xã hội, tạo dựng hệ sinh thái giáo dục mở.